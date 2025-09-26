Η Κύπρος θα συμμετάσχει για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στη διεθνή έκθεση GITEX Global 2025, που θα πραγματοποιηθεί στο Ντουμπάι από τις 13 έως τις 17 Οκτωβρίου. Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, σε συνεργασία με το Εμπορικό Κέντρο της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ντουμπάι και με τη στήριξη του CITEA, θα εκπροσωπήσει τη χώρα με Εθνικό Περίπτερο.

Στην έκθεση θα δώσουν το παρών 14 κυπριακές εταιρείες πληροφορικής, παρουσιάζοντας λύσεις αιχμής σε τομείς όπως:

Τεχνητή Νοημοσύνη και αυτοματοποίηση

Cybersecurity, RegTech & Compliance

EdTech και IT Consulting

Mixed Reality, Deep Tech και λογισμικό νέας γενιάς

Data Centers, Hosting και Managed Services

Η GITEX Global αποτελεί κορυφαία πλατφόρμα για την παρουσίαση τεχνολογικών καινοτομιών, την ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών και την ανάδειξη των νέων τάσεων της ψηφιακής οικονομίας, προσελκύοντας χιλιάδες επισκέπτες, startups, πολυεθνικές εταιρείες και επενδυτές.

Η συμμετοχή της Κύπρου αναδεικνύει τα στρατηγικά πλεονεκτήματα του νησιού και ενισχύει τη θέση του ως προορισμός για startups, scale-ups και επενδύσεις στον τομέα της τεχνολογίας.

Το κυπριακό περίπτερο θα βρίσκεται στο HALL 13, stand C01 έως C15, στο Dubai World Trade Centre.