Τουλάχιστον έντεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες Τρίτη σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς στην πόλη της Τύρου και προάστιά της, στον νότιο Λίβανο, ανακοίνωσαν οι λιβανικές αρχές το βράδυ.

Στην άλλη πλευρά των συνόρων, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε άνδρα αφού άνοιξε πυρ εναντίον ανδρών του αφού πέρασε τη μεθόριο ερχόμενος από τον Λίβανο, κατ’ αυτόν, στην περιοχή όπου βρίσκεται η Κιριάτ Σιμόνα.

Στην Τύρο, κάπου είκοσι χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Ισραήλ, κάτοικοι έφευγαν μαζικά από την πόλη, έπειτα από προειδοποίηση του ισραηλινού στρατού στους αμάχους να απομακρυνθούν εσπευσμένα ενόψει πληγμάτων.

Για πρώτη φορά, η χριστιανική συνοικία συμπεριλήφθηκε στην προειδοποίηση του ισραηλινού στρατού, σημείωσε ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Η χριστιανική συνοικία είναι πλέον άδεια κατά το 99%), είπε στο AFP ο Ουάλιντ ατ Ταουίλ, μέλος του δημοτικού συμβουλίου. «Δεν απομένει παρά πολύ μικρός αριθμός ανθρώπων», πρόσθεσε.

Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τον πόλεμο στον Λίβανο εναντίον του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν, παρά την απειλή της Τεχεράνης την προηγουμένη πως θα προχωρήσει σε «πιο σκληρά» αντίποινα εναντίον του Ισραήλ αν συνεχιστούν οι βομβαρδισμοί, μη εξαιρουμένων αυτών στο νότιο τμήμα της λιβανικής επικράτειας.

Η Τεχεράνη απαιτεί η όποια συμφωνία κλειστεί με τον Ουάσιγκτον για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή να συμπεριλαμβάνει το τέλος των εχθροπραξιών στον Λίβανο, βασικό θέατρο της ένοπλης σύρραξης. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ θέλει η υπόθεση του Λιβάνου να επιλυθεί χωριστά, σε δεύτερο χρόνο.

Η Χεζμπολάχ συνεχίζει να απορρίπτει την κατάπαυση του πυρός υπό όρους που συμφωνήθηκε από τις κυβερνήσεις του Λιβάνου και του Ισραήλ στην Ουάσιγκτον κι ανέλαβε χθες την ευθύνη για νέες επιθέσεις εναντίον των ισραηλινών στρατευμάτων που είναι παρόντα στο νότιο τμήμα της λιβανικής επικράτειας, ιδίως στη Ρας αλ Νακούρα, στα σύνορα, καθώς και εναντίον του βόρειου Ισραήλ.

Έξοδος

«Επείγουσα προειδοποίηση προς τους κατοίκους της πόλης της Τύρου —συμπεριλαμβανομένης της χριστιανικής συνοικίας— και των (σ.σ. παλαιστινιακών) καταυλισμών (προσφύγων) και των περιχώρων», ανέφερε μέσω X ο Αβιχάι Αντραΐ, αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

«Για την ασφάλειά σας, σας προτρέπουμε να εγκαταλείψετε εσπευσμένα τα σπίτια σας (…) και να μετακινηθείτε βόρεια του ποταμού Ζαχράνι», κάπου 40 χιλιόμετρα βόρεια από τα σύνορα Λιβάνου-Ισραήλ, πρόσθεσε.

Βομβαρδισμός στα περίχωρα της Τύρου ήδη προτού γίνει η προειδοποίηση αυτή σκότωσε οκτώ ανθρώπους, ανάμεσά τους γυναίκα, και τραυμάτισε άλλους 35, ανάμεσά τους τρία παιδιά, σύμφωνα με απολογισμό του λιβανικού υπουργείου Υγείας.

Άλλος βομβαρδισμός στην Ελ Μπας, περιοχή κοντά σε προστατευόμενη περιοχή της Τύρου, σκότωσε τρεις ανθρώπους.

Η πόλη έμοιαζε εγκαταλελειμμένη, μετέδωσε ο ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου.

Τις τελευταίες εβδομάδες, κάτοικοι της Τύρου και κοντινών χωριών κατέφευγαν στη χριστιανική συνοικία, την πιο τουριστική, που παρέμενε αλώβητη, και κοιμούνταν εκεί, στα αυτοκίνητά τους ή σε σκηνές.

Στη Σαΐντα, μεγάλη πόλη και πύλη προς το νότιο Λίβανο, ομάδα του AFP είδε μεγάλες ουρές οχημάτων, φορτωμένων αποσκευές και στρώματα, να έρχονται από την κατεύθυνση της Τύρου και των περιχώρων της.

«Τελευταίες προσπάθειες»

Η Τύρος σφυροκοπείται από τον ισραηλινό στρατό. Προχθές Δευτέρα το βράδυ, πλήγμα κοντά σε κέντρο του λιβανικού Ερυθρού Σταυρού σκότωσε πέντε ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους πέντε, ανάμεσά τους τέσσερις διασώστες, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας.

Την προηγουμένη, βομβαρδισμοί έπληξαν αρχαιολογικό χώρο της Τύρου, εγγεγραμμένο στην παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO, ωθώντας τον υπουργό Πολιτισμού του Λιβάνου να απευθύνει έκκληση να προστατευτούν.

Το λιβανικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων ANI έκανε λόγο για βομβαρδισμούς σε άλλες κοινότητες στον νότο ως το βράδυ.

Η Χεζμπολάχ κάλεσε χθες την κυβέρνηση του Λιβάνου να αποκαταστήσει καλές σχέσεις με το Ιράν και να επωφεληθεί από τα πλήγματα της Τεχεράνης εναντίον του Ισραήλ σε αντίποινα για τον βομβαρδισμό σε νότια προάστια της Βηρυτού.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε χθες Τρίτη ότι η αμερικανική διπλωματία κάνει τις «τελευταίες προσπάθειες» ενόψει της σύναψης συμφωνίας με το Ιράν.

Αλλά ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς είπε πως η χώρα του θα «συνεχίσει να δρα» εναντίον της Χεζμπολάχ.

Ο ισραηλινός στρατός βομβάρδισε την Κυριακή νότιο προάστιο της Βηρυτού, περιοχή που θεωρείται οχυρό του σιιτικού κινήματος, οδηγώντας σε εχθροπραξίες ανάμεσα στο Ιράν και το Ισραήλ για πρώτη φορά μετά την ανακοίνωση κατάπαυσης του πυρός στην περιοχή, πριν από δυο μήνες.

Από το ξέσπασμα τη 2η Μαρτίου του νέου πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ, στον Λίβανο έχουν σκοτωθεί εξαιτίας ισραηλινών βομβαρδισμών ή επιχειρήσεων τουλάχιστον 3.666 άνθρωποι, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό του υπουργείου Υγείας στη Βηρυτό, που δημοσιοποιήθηκε χθες.

Πηγή: skai.gr