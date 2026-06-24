Ένα θηριώδες οικονομικό και πολιτικό σκάνδαλο, που ξυπνά μνήμες από τη διαβόητη υπόθεση «Lava Jato», συγκλονίζει τη Βραζιλία, πλήττοντας αυτή τη φορά τον σκληρό πυρήνα της κυβέρνησης του προέδρου Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα. Η Ομοσπονδιακή Αστυνομία της χώρας έθεσε στο στόχαστρο τον επικεφαλής του κυβερνώντος Κόμματος των Εργαζομένων (PT) στη Γερουσία και στενό σύμμαχο του Λούλα, Ζακ Βάγκνερ, ως ύποπτο για τη λήψη δωροδοκιών από την τράπεζα Banco Master, η οποία έκλεισε στα τέλη του 2025 αφήνοντας ένα τεράστιο οικονομικό έλλειμμα.

Στο πλαίσιο μιας ευρείας επιχείρησης για την εκτέλεση 18 ενταλμάτων έρευνας, οι αρχές πραγματοποίησαν έφοδο στο ξενοδοχείο όπου διαμένει ο γερουσιαστής Βάγκνερ, καθώς και σε διευθύνσεις που συνδέονται με τον ίδιο, εντοπίζοντας περίπου 90.000 δολάρια σε μετρητά (σε δολάρια και ευρώ). Σύμφωνα με το σκεπτικό του δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Αντρέ Μενδόνσα, υπάρχουν ενδείξεις για παράνομη πληρωμή ύψους 3 εκατομμυρίων ρεάλ (περίπου μισό εκατομμύριο δολάρια) προς τον στενό οικογενειακό κύκλο του πολιτικού τον Οκτώβριο του 2025, λίγο πριν η τράπεζα τεθεί υπό καθεστώς εκκαθάρισης λόγω έλλειψης ρευστότητας.

Παράλληλα, οι ερευνητές υποψιάζονται ότι η Banco Master έκανε «δώρο» στον γερουσιαστή ένα υπό κατασκευή πολυτελές διαμέρισμα στον 17ο όροφο υπόγειου πύργου στο Σαλβαδόρ ντε Μπαΐα, την πρωτεύουσα της πολιτείας όπου διατέλεσε κυβερνήτης, ενώ εξετάζονται και συστηματικές καταβολές χρημάτων μέσω της νύφης του. Ο ίδιος ο Βάγκνερ, από το βήμα της Γερουσίας, αρνήθηκε κατηγορηματικά τις κατηγορίες, προκαλώντας τις αρχές να παρουσιάσουν στοιχεία εις βάρος του και υποστηρίζοντας ότι οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της νύφης του με την τράπεζα έγιναν επί διακυβέρνησης Μπολσονάρου, χωρίς τη δική του διαμεσολάβηση.

Ένα σκάνδαλο με πλοκάμια σε ολόκληρο το πολιτικό φάσμα

Η υπόθεση της Banco Master, η οποία άφησε πίσω της μια «μαύρη τρύπα» ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων, εξελίσσεται σε συστημικό κίνδυνο για τη Βραζιλία, καθώς οι αποκαλύψεις δείχνουν ότι ο ιδιοκτήτης της, ο νεαρός τραπεζίτης Ντανιέλ Βορκάρο, είχε υφάνει ένα πυκνό δίκτυο προστασίας και επιρροής προσφέροντας επιτόκια πολύ πάνω από τις τιμές της αγοράς.

Πριν από τη στοχοποίηση της αριστεράς, το σκάνδαλο είχε ήδη πλήξει σοβαρά τη δεξιά αντιπολίτευση. Πρόσφατες δημοσιογραφικές αποκαλύψεις έφεραν στο φως τη σχέση του Βορκάρο με τον Φλάβιο Μπολσονάρου, γιο του πρώην προέδρου Ζαΐρ Μπολσονάρου. Ο τραπεζίτης φέρεται να χρηματοδότησε με 10 εκατομμύρια δολάρια μια βιογραφική ταινία για τον πρώην πρόεδρο, γεγονός που προκάλεσε κατακόρυφη πτώση του Φλάβιο Μπολσονάρου στις δημοσκοπήσεις, παρά τις διαβεβαιώσεις του ότι επρόκειτο για μια καθαρά ιδιωτική συναλλαγή.

Στη λίστα των υπό έρευνα πολιτικών περιλαμβάνονται επίσης ο πρώην υπουργός του Μπολσονάρου, Τσίρο Νογκέιρα, και ο νυν πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Ούγκο Μότα. Το πιο ανησυχητικό, ωστόσο, είναι ότι οι διαρροές των ερευνών εμπλέκουν ακόμη και τη δικαστική εξουσία, αφήνοντας σκιές για ύποπτες διασυνδέσεις οικογενειακών εταιρειών δύο δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου με τον υπόδικο τραπεζίτη. Η Βραζιλία βρίσκεται για άλλη μια φορά αντιμέτωπη με τον εφιάλτη μιας γενικευμένης θεσμικής διαφθοράς, αποδεικνύοντας ότι οι πρακτικές του παρελθόντος δύσκολα ξεριζώνονται.

in.gr