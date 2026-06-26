Σωρεία ερωτημάτων θέτει η Πρεσβεία της Παλαιστίνης σχετικά με μία προηγμένη τεχνολογία του Ισραηλινού κατοχικού στρατού που καθιστά τον εντοπισμό στόχων ή «κίνησης», πολύ πιο αναπτυγμένη απ’ ότι τη γνωρίζαμε μέχρι σήμερα.

Όπως αναφέρει σχολιάζοντας άρθρο του «Φ», «σύμφωνα με τον συντάκτη του άρθρου, ο οποίος μάλιστα με θαυμασμό ισχυρίζεται ότι είδε το σύστημα δια ζώσης, το εν λόγω σύστημα μπορεί να “δει” πίσω από τοίχους με πρωτοφανή ακρίβεια, ενώ μεταξύ άλλων αναφέρεται πως ο χειριστής μπορεί να διαπιστώσει αν υπάρχουν άνθρωποι σε έναν χώρο και σε ποιο σημείο βρίσκονται».

Βάσει των πιο πάνω, προστίθεται, τα ερωτήματα που προκύπτουν αβίαστα είναι σαφή: γιατί, εφόσον υπάρχει τόσο προηγμένη τεχνολογία, οι κατοχικές δυνάμεις γκρεμίζουν ολόκληρα τετράγωνα στη Λωρίδα της Γάζας «ψάχνοντας» για στόχους; Γιατί συνεχίζεται η σφαγή μικρών παιδιών και γενικότερα αμάχων, αφού η τεχνολογία αυτή βλέπει και μέσα από τοίχους; Μήπως έχουν αφαιρέσει από το σύστημα τον εντοπισμό μικρών παιδιών; Γιατί, αφού διαφημίζει το εν λόγω άρθρο αυτή την τεχνολογία, η αντίδραση για τα προφανή παραμένει ανύπαρκτη;

«Επειδή δεν έχουμε αυταπάτες, γνωρίζουμε πως σκόπιμα οι κατοχικές δυνάμεις του Ισραήλ στοχοποιούν και εκτελούν μικρά παιδιά και αμάχους κάτι που έγινε σαφές με τον πλέον επίσημο τρόπο από τον ΟΗΕ προ ολίγων ημερών και θα συνεχίσουν να το κάνουν όσο κι αν προχωρήσουν στην τεχνολογία. Ανθρωπιά και τεχνολογία δεν συμβαδίζουν απαραίτητα», αναφέρει καταληκτικά.