Ορισμένες οσμές που για τους ανθρώπους θεωρούνται ευχάριστες ή ακίνδυνες, για τις γάτες μπορεί να κρύβουν σοβαρούς κινδύνους. Αρωματικά κεριά, σπρέι χώρου, καθαριστικά και αιθέρια έλαια χρησιμοποιούνται συχνά στο σπίτι, όμως όταν υπάρχει γάτα στον ίδιο χώρο, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή.

Οι γάτες διαθέτουν εξαιρετικά ευαίσθητη όσφρηση, γεγονός που σημαίνει ότι μια μυρωδιά που για εμάς είναι διακριτική, για εκείνες μπορεί να είναι έντονη και ενοχλητική. Επιπλέον, ο οργανισμός τους δεν παράγει ορισμένα ηπατικά ένζυμα – κυρίως τη γλυκουρονυλτρανσφεράση – που είναι απαραίτητα για τη διάσπαση συγκεκριμένων χημικών ενώσεων. Έτσι, ουσίες που περιέχονται σε αιθέρια έλαια και προϊόντα με έντονο άρωμα ενδέχεται να συσσωρευτούν στο σώμα τους, προκαλώντας τοξικές αντιδράσεις και σοβαρά προβλήματα υγείας.

Συχνές μυρωδιές που απαιτούν προσοχή

Πολλές από τις επικίνδυνες οσμές προέρχονται από προϊόντα καθημερινής χρήσης:

Αιθέριο έλαιο τεϊόδεντρου (tea tree oil): Περιέχεται σε απολυμαντικά και αντισηπτικά προϊόντα και θεωρείται ιδιαίτερα τοξικό για τις γάτες, ακόμη και σε μικρές ποσότητες.

Περιέχεται σε απολυμαντικά και αντισηπτικά προϊόντα και θεωρείται ιδιαίτερα τοξικό για τις γάτες, ακόμη και σε μικρές ποσότητες. Λεβάντα: Αν και δημοφιλής για τις χαλαρωτικές της ιδιότητες, μπορεί να προκαλέσει ναυτία, απώλεια όρεξης και σε σοβαρές περιπτώσεις ηπατική βλάβη.

Αν και δημοφιλής για τις χαλαρωτικές της ιδιότητες, μπορεί να προκαλέσει ναυτία, απώλεια όρεξης και σε σοβαρές περιπτώσεις ηπατική βλάβη. Κανέλα: Συχνή σε αρωματικά έλαια και χώρου, ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά το ήπαρ των γατών.

Συχνή σε αρωματικά έλαια και χώρου, ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά το ήπαρ των γατών. Ευκάλυπτος: Μπορεί να προκαλέσει σιελόρροια, εμετό και μυϊκούς σπασμούς.

Μπορεί να προκαλέσει σιελόρροια, εμετό και μυϊκούς σπασμούς. Πεύκο & Γωλθερία (Wintergreen): Περιέχουν φαινόλες, ουσίες που οι γάτες δυσκολεύονται να μεταβολίσουν, με κίνδυνο ηπατικής ανεπάρκειας.

Περιέχουν φαινόλες, ουσίες που οι γάτες δυσκολεύονται να μεταβολίσουν, με κίνδυνο ηπατικής ανεπάρκειας. Μέντα: Η υψηλή περιεκτικότητα σε μενθόλη μπορεί να οδηγήσει σε λήθαργο και γαστρεντερικές διαταραχές.

Η υψηλή περιεκτικότητα σε μενθόλη μπορεί να οδηγήσει σε λήθαργο και γαστρεντερικές διαταραχές. Εσπεριδοειδή (λεμόνι, πορτοκάλι, μανταρίνι, γκρέιπφρουτ): Οι ενώσεις λεμονένιο και λιναλοόλη ενδέχεται να ερεθίσουν το αναπνευστικό σύστημα και τη ρινική κοιλότητα.

Οι ενώσεις λεμονένιο και λιναλοόλη ενδέχεται να ερεθίσουν το αναπνευστικό σύστημα και τη ρινική κοιλότητα. Αμμωνία: Παρούσα σε καθαριστικά και άλλα προϊόντα, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό ερεθισμό στο αναπνευστικό.

Παρούσα σε καθαριστικά και άλλα προϊόντα, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό ερεθισμό στο αναπνευστικό. Χλώριο και χλωρίνη: Οι αναθυμιάσεις τους μπορεί να επιφέρουν έντονο ερεθισμό σε μάτια και πνεύμονες.

Οι αναθυμιάσεις τους μπορεί να επιφέρουν έντονο ερεθισμό σε μάτια και πνεύμονες. Κρεμμύδι και σκόρδο: Η κατανάλωσή τους είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη, ενώ ακόμη και η έντονη μυρωδιά μπορεί να προκαλέσει δυσφορία.

Πιθανά συμπτώματα δηλητηρίασης

Αν μια γάτα εκτεθεί σε τοξικές οσμές, ενδέχεται να εμφανίσει:

Σιελόρροια

Ερεθισμό στη στοματική κοιλότητα

Εμετό ή διάρροια

Συριγμό ή δύσπνοια

Λήθαργο και αδυναμία

Τρέμουλο ή επιληπτικές κρίσεις

Ανορεξία

Σε περίπτωση εμφάνισης τέτοιων συμπτωμάτων, απαιτείται άμεση επικοινωνία με κτηνίατρο, καθώς η έγκαιρη αντιμετώπιση μπορεί να αποτρέψει σοβαρές επιπλοκές.

Πρόληψη πάνω απ’ όλα

Η απομάκρυνση επικίνδυνων ουσιών και η προσεκτική χρήση αρωματικών ή καθαριστικών προϊόντων είναι καθοριστικής σημασίας για την ασφάλεια της γάτας στο σπίτι. Ακόμη και αν μια μυρωδιά φαίνεται ακίνδυνη για τον άνθρωπο, για μια γάτα μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα επιβαρυντική.

