Με μια πρώτη ματιά, η γάτα σας μπορεί να δείχνει χαρούμενη, ενεργητική και απολύτως φυσιολογική. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει πάντα ότι είναι και υγιής. Υπάρχουν ασθένειες που εξελίσσονται «σιωπηλά», χωρίς έντονα συμπτώματα, μέχρι να φτάσουν σε προχωρημένο στάδιο όπου η αντιμετώπισή τους γίνεται πιο δύσκολη.

Οι κτηνίατροι επισημαίνουν ότι μια γάτα μπορεί να νοσεί χωρίς εμφανή σημάδια. Ίσως πίνει περισσότερο νερό, κινείται πιο αργά ή παρουσιάζει μια μικρή αλλαγή στη συμπεριφορά της. Αυτές οι διαφοροποιήσεις μπορεί να περνούν απαρατήρητες, όμως έχουν σημασία. Όταν ένα ζώο δεν είναι όπως πριν, συνήθως κάτι συμβαίνει – και συχνά δεν είναι κάτι αθώο.

Ακολουθούν ορισμένες από τις πιο συνηθισμένες παθήσεις στις γάτες που εντοπίζονται καθυστερημένα. Η έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων μπορεί να κάνει τη διαφορά.

1. Οδοντική νόσος – Όχι απλώς θέμα κακοσμίας

Η οδοντική νόσος είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στις γάτες, επηρεάζοντας το 85% έως 95%, κυρίως μετά την ηλικία των 3 ετών. Συχνά περνά απαρατήρητη μέχρι να προχωρήσει.

Πολλοί ιδιοκτήτες αγνοούν την κακοσμία ή την πέτρα στα δόντια, μέχρι να εμφανιστούν πιο σοβαρά σημάδια, όπως δυσκολία στο φαγητό, πόνος ή αλλαγές στη συμπεριφορά.

Ωστόσο, οι λοιμώξεις στο στόμα δεν περιορίζονται εκεί. Μπορούν να προκαλέσουν έντονο πόνο, απώλεια δοντιών και ακόμη να επηρεάσουν ζωτικά όργανα, όπως η καρδιά και τα νεφρά, μέσω της κυκλοφορίας του αίματος.

Σημάδια που χρειάζονται προσοχή:

– Δυσοσμία στο στόμα

– Δυσκολία στη μάσηση ξηράς τροφής

– Σιελόρροια

– Αλλαγές στη συμπεριφορά

– Κίτρινα ή καφέ δόντια

– Αιμορραγία στα ούλα

Ο τακτικός έλεγχος του στόματος μπορεί να βοηθήσει στην έγκαιρη διάγνωση.

2. Υπερθυρεοειδισμός – Συνεχής πείνα και υπερκινητικότητα

Ο υπερθυρεοειδισμός είναι η πιο συχνή ενδοκρινική διαταραχή στις γάτες και επηρεάζει περίπου το 10% όσων είναι άνω των 10 ετών.

Η νόσος εκδηλώνεται με ποικιλία συμπτωμάτων, που μπορεί να επηρεάζουν πολλά συστήματα του οργανισμού, καθώς και τη συμπεριφορά.

Ένα χαρακτηριστικό σημάδι είναι η απώλεια βάρους, παρά την αυξημένη όρεξη. Πολλοί το αποδίδουν λανθασμένα στην ηλικία ή σε αλλαγές στη συμπεριφορά.

Αν δεν διαγνωστεί έγκαιρα, μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές, όπως καρδιοπάθεια, υπέρταση ή ανεπάρκεια οργάνων.

Συμπτώματα που πρέπει να προσέξετε:

– Απώλεια βάρους με φυσιολογική ή αυξημένη όρεξη

– Αυξημένη κατανάλωση νερού

– Υπερδραστηριότητα ή ανησυχία

– Εμετοί ή διάρροια

– Θαμπό ή ατημέλητο τρίχωμα

Η διάγνωση γίνεται εύκολα με αιματολογικές εξετάσεις και η θεραπεία είναι αποτελεσματική όταν ξεκινήσει νωρίς.

3. Αρθρίτιδα – Δεν είναι πάντα θέμα ηλικίας

Η πιο αργή κίνηση σε μια ηλικιωμένη γάτα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι «απλώς μεγαλώνει». Μπορεί να υποδηλώνει πόνο λόγω αρθρίτιδας.

Η εκφυλιστική νόσος των αρθρώσεων εξελίσσεται σταδιακά και δεν εμφανίζεται πάντα με εμφανή δυσκολία στην κίνηση. Πολλές γάτες συνεχίζουν να κινούνται κανονικά, απλώς λιγότερο δραστήρια από πριν.

Ενδείξεις που δεν πρέπει να αγνοήσετε:

– Δυσκολία στο να σηκωθεί ή να ξαπλώσει

– Δισταγμός σε σκάλες ή άλματα

– Μειωμένη διάθεση για παιχνίδι

– Συχνό γλείψιμο των αρθρώσεων

– Αλλαγές στη συμπεριφορά (ευερεθιστότητα, απομόνωση)

Η έγκαιρη παρέμβαση βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα ζωής του ζώου.

4. Χρόνια νεφρική νόσος – Σταδιακή και ύπουλη εξέλιξη

Η χρόνια νεφρική νόσος είναι ιδιαίτερα συχνή σε μεγαλύτερες γάτες και αφορά προοδευτική, μη αναστρέψιμη απώλεια της νεφρικής λειτουργίας.

Επηρεάζει περίπου το 60% των γατών άνω των 10 ετών και αποτελεί μία από τις βασικές αιτίες θανάτου.

Τα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως όταν η νόσος έχει ήδη προχωρήσει.

Σημάδια που πρέπει να σας κινητοποιήσουν:

– Αυξημένη δίψα και συχνή ούρηση

– Σταδιακή απώλεια βάρους

– Μειωμένη όρεξη

– Εμετοί

– Έλλειψη ενέργειας

Με εξετάσεις αίματος και ούρων μπορεί να διαγνωστεί νωρίς, ενώ η σωστή διατροφή και αγωγή βοηθούν σημαντικά στη διαχείριση.

Τα ζώα δεν μπορούν να μας πουν τι νιώθουν, αλλά μπορούν να μας δείξουν ότι κάτι δεν πάει καλά. Η προσεκτική παρατήρηση της συμπεριφοράς τους είναι καθοριστική για την έγκαιρη διάγνωση.

Ακόμη και μια μικρή αλλαγή μπορεί να έχει μεγάλη σημασία για την υγεία τους. Γι’ αυτό δώστε προσοχή σε κάθε «κάτι διαφορετικό».

Τέλος, για γάτες άνω των 7 ετών, οι τακτικοί προληπτικοί έλεγχοι –όπως αιματολογικές και ουρολογικές εξετάσεις ή έλεγχος βάρους– είναι απαραίτητοι. Το κατοικίδιό σας αξίζει μια ζωή με υγεία, χωρίς πόνο και προβλήματα.

topetmou.gr