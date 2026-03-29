Αρχικά, η Κυβέρνηση είχε διαφορετικό προγραμματισμό για τη διαχείριση των πλεονασμάτων της οικονομίας, ωστόσο, η κρίση στη Μέση Ανατολή έχει ανατρέψει τους υπολογισμούς της. Η κυβέρνηση, όπως και κάθε προηγούμενη, στόχευε σε γενναιόδωρη πολιτική ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2028. Όμως, τα γεγονότα την πρόλαβαν, αναγκάζοντας τη να καταναλώσει τα αποθεματικά που είχε στην άκρη. Παρά τη δημοσιονομική σταθερότητα, οι τελευταίες εξελίξεις υποχρέωσαν τη λήψη του πρώτου πακέτου μέτρων για την αντιστροφή των αρνητικών επιπτώσεων από τον πόλεμο στο Ιράν. Πρόκειται για πακέτο ύψους €100 εκατ., το οποίο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, καθώς εστιάζει στους τομείς που ήδη αντιμετωπίζουν τις πρώτες συνέπειες.

Παρά τους καλούς οικονομικούς δείκτες, οι ανάγκες της στιγμής απαιτούσαν αναθεώρηση των κυβερνητικών σχεδιασμών.

Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν κινούνται σε τέσσερις κατευθύνσεις και στοχεύουν στην άμεση ανακούφιση νοικοκυριών και επιχειρήσεων από το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Περιλαμβάνουν μειώσεις φορολογίας στα καύσιμα και τον ηλεκτρισμό, καταργώντας τις συζητήσεις περί επιβολής πράσινου φόρου και προσφέροντας μηδενικό ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα, όπως κρέας, πουλερικά και ψάρια. Επιπλέον, ανακοινώθηκε επιδότηση των μισθών εργαζομένων στον τουριστικό τομέα και στήριξη αεροπορικών εταιρειών για την προσέλκυση τουριστών. Το δημοσιονομικό κόστος των μέτρων ανέρχεται σε €100 εκατ., προστίθεται στα ήδη εφαρμοζόμενα μέτρα ύψους €100 εκατ.

Αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν άμεσες και στοχευμένες κινήσεις για να μειωθεί η πίεση που δέχονται νοικοκυριά και επιχειρήσεις λόγω της αύξησης των τιμών, καθώς για στήριξη της τουριστικής βιομηχανίας η οποία έχει πληγεί. Παράλληλα, η διεύρυνση του καταλόγου των προϊόντων με μηδενικό ΦΠΑ ενισχύει την αγοραστική δύναμη των πολιτών, προσφέροντας ανακούφιση από τις αυξήσεις των τιμών σε βασικά αγαθά.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα πρέπει να εντατικοποιήσουν τους ελέγχους στην αγορά για να αποφευχθούν φαινόμενα αισχροκέρδεια.

Σημαντικό μέτρο αποτελεί η επιδότηση των μισθών των εργαζομένων στον τουριστικό τομέα, που στόχο έχει την αναζωογόνηση των ξενοδοχείων, τα οποία ήταν έτοιμα να ανοίξουν τον Απρίλιο, αλλά οι ακυρώσεις κρατήσεων δημιουργούν αβεβαιότητα. Η επιδότηση, έστω και 30%, θα συμβάλει στη στήριξη των εργαζομένων και θα παρέχει κίνητρα για την επαναλειτουργία του κλάδου.

Ταυτόχρονα, η ενίσχυση των αεροπορικών εταιρειών με νέο σχέδιο επιδοτήσεων εντάσσεται σε μια στρατηγική προσέλκυσης τουριστών. Παρά την αβεβαιότητα που επικρατεί, η κυβέρνηση θα πρέπει να εστιάσει στην αντιστροφή του αρνητικού κλίματος και να προχωρήσει σε εκστρατεία στο εξωτερικό για την προσέλκυση τουριστών.

Η τόνωση του τουριστικού τομέα είναι υψίστης σημασίας, καθώς η Κύπρος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα έσοδα του τουρισμού. Επομένως, η στρατηγική για τη στήριξη του τομέα μέσω των επιδοτήσεων στους εργαζομένους και των ενισχύσεων στις αεροπορικές εταιρείες πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για την κυβέρνηση.

Τα μέτρα δεν ικανοποίησαν πλήρως όλα τα κόμματα και τις οργανώσεις, που τα χαρακτήρισαν ανεπαρκή και με περιορισμένη εφαρμογή. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει αβέβαιη και με την κλιμάκωση των εχθροπραξιών, οι επιπτώσεις είναι απρόβλεπτες. Επομένως, θα χρειαστούν και άλλα μέτρα. Η οικονομική στήριξη θα πρέπει να δίνεται με φειδώ, για να μην εξαντληθούν τα διαθέσιμα αποθεματικά πριν το τέλος της κρίσης.

Η Κυβέρνηση, λοιπόν, καλείται να προετοιμαστεί για περαιτέρω οικονομικές παρεμβάσεις και να διασφαλίσει ότι η στήριξη των πολιτών θα είναι διαρκής.