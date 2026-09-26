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Ο Κρατικός Προϋπολογισμός για το 2027 διαμορφώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία η κυπριακή οικονομία συνεχίζει να καταγράφει θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν κατά την κατάθεση του Κρατικού Προϋπολογισμού στη Βουλή, ο πραγματικός ρυθμός ανάπτυξης για το 2027 αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,9%, το δημοσιονομικό πλεόνασμα να ανέλθει γύρω στο 4% του ΑΕΠ και το δημόσιο χρέος να περιοριστεί στο 45,2% του ΑΕΠ.

Τα δεδομένα αυτά έχουν ιδιαίτερη σημασία. Η συνέχιση των δημοσιονομικών πλεονασμάτων, σε συνδυασμό με την αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, ενισχύει την ανθεκτικότητα της οικονομίας και διευρύνει τα περιθώρια αντίδρασης απέναντι σε ενδεχόμενες μελλοντικές πιέσεις. Ωστόσο, η συνολική εικόνα ενός κρατικού προϋπολογισμού δεν μπορεί να αξιολογείται αποκλειστικά με βάση το δημοσιονομικό αποτέλεσμα και την πορεία του χρέους.

Εξίσου κρίσιμο ζήτημα αποτελεί η σύνθεση των δημόσιων δαπανών και, κυρίως, η αποτελεσματικότητα με την οποία οι διαθέσιμοι πόροι μετατρέπονται σε αναπτυξιακά έργα και επενδύσεις που μπορούν να βελτιώσουν την παραγωγικότητα και τις μακροπρόθεσμες δυνατότητες της οικονομίας.

Η ουσία της συζήτησης για τον Προϋπολογισμό του 2027 δεν περιορίζεται, επομένως, στη διατήρηση της δημοσιονομικής ισορροπίας. Το ενδιαφέρον μεταφέρεται και στον τρόπο με τον οποίο η σημερινή θετική δημοσιονομική θέση μπορεί να αξιοποιηθεί για την αντιμετώπιση αδυναμιών που εξακολουθούν να επηρεάζουν την παραγωγική δυνατότητα και την ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας.

Η πρόκληση, επομένως, βρίσκεται στην εξισορρόπηση δύο στόχων: στη διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας και στην αποτελεσματική αξιοποίηση των δημόσιων πόρων σε τομείς που μπορούν να ενισχύσουν την οικονομία σε βάθος χρόνου.

Η ποιότητα των δαπανών έχει σημασία όσο και το ύψος τους

Η διατήρηση ισχυρών δημοσιονομικών δεικτών αποτελεί σημαντική βάση για την οικονομία, δεν αποτελεί όμως από μόνη της εγγύηση για ισχυρότερη αναπτυξιακή δυναμική. Στον Προϋπολογισμό του 2027, ιδιαίτερη σημασία αποκτά η σύνθεση των δαπανών και ο βαθμός στον οποίο αυτές μπορούν να ενισχύσουν την παραγωγική ικανότητα της χώρας σε βάθος χρόνου.

Οι αναπτυξιακές δαπάνες προβλέπεται να ανέλθουν σε περίπου €1,165 δισ., ενώ οι κεφαλαιουχικές δαπάνες αναμένεται να αυξηθούν κατά 2,1% σε σχέση με το 2026. Παράλληλα, το δημοσιονομικό πλαίσιο θέτει μεταξύ των βασικών προτεραιοτήτων την πράσινη μετάβαση, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τη βιώσιμη ανάπτυξη σε βασικούς τομείς της οικονομίας και την υλοποίηση έργων υποδομής με σημαντική προστιθέμενη αξία.

Οι κατευθύνσεις αυτές είναι σημαντικές, όμως το ύψος μιας προβλεπόμενης δαπάνης δεν αποτυπώνει από μόνο του την οικονομική της επίδραση. Η ουσιαστική αξιολόγηση εξαρτάται από το κατά πόσο οι διαθέσιμοι πόροι διοχετεύονται σε παρεμβάσεις που αντιμετωπίζουν διαρθρωτικές αδυναμίες, περιορίζουν το κόστος λειτουργίας της οικονομίας και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για υψηλότερη παραγωγικότητα και περισσότερες ιδιωτικές επενδύσεις.

Υπό αυτή την έννοια, η αναπτυξιακή διάσταση του Προϋπολογισμού δεν πρέπει να εξετάζεται μόνο μέσα από το πόσα προβλέπεται να δαπανηθούν, αλλά και μέσα από το πού κατευθύνονται οι πόροι, με ποια ταχύτητα υλοποιούνται οι σχετικές επενδύσεις και ποια μετρήσιμα αποτελέσματα δημιουργούν.

Αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία σε μια μικρή και ανοικτή οικονομία όπως η κυπριακή. Επενδύσεις σε υποδομές, ενέργεια, τεχνολογία και ανθρώπινο κεφάλαιο δεν αποτελούν απλώς επιμέρους κατηγορίες δημόσιων δαπανών. Επηρεάζουν το κόστος λειτουργίας και την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων και, κατ’ επέκταση, την ικανότητα της χώρας να διατηρεί και να προσελκύει επενδύσεις.

Το ζητούμενο, επομένως, δεν είναι απλώς ένας μεγαλύτερος αναπτυξιακός προϋπολογισμός. Είναι ένας αναπτυξιακός προϋπολογισμός που υλοποιείται και παράγει αποτέλεσμα.

Από τον προϋπολογισμό στην υλοποίηση

Η κατάρτιση ενός κρατικού προϋπολογισμού αποτυπώνει τις προτεραιότητες και τους διαθέσιμους πόρους μιας οικονομίας. Η πραγματική του επίδραση, ωστόσο, εξαρτάται από τον βαθμό στον οποίο οι προβλεπόμενες δαπάνες μετατρέπονται έγκαιρα σε έργα, μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις με ουσιαστικό αναπτυξιακό αποτύπωμα.

Η διάκριση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική στην περίπτωση των αναπτυξιακών δαπανών. Η εγγραφή ενός έργου στον προϋπολογισμό αποτελεί μόνο το πρώτο στάδιο. Ακολουθούν ο σχεδιασμός, οι διαδικασίες ανάθεσης, η εξασφάλιση των απαιτούμενων εγκρίσεων και, τελικά, η υλοποίηση. Καθυστερήσεις σε οποιοδήποτε από αυτά τα στάδια μπορούν να περιορίσουν την πραγματική συμβολή μιας δαπάνης στην οικονομική δραστηριότητα, ακόμη και όταν η σχετική χρηματοδότηση έχει ήδη προβλεφθεί.

Για τον λόγο αυτό, η ικανότητα υλοποίησης αποτελεί ουσιαστική παράμετρο της δημοσιονομικής πολιτικής. Δεν αρκεί να υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι. Απαιτούνται παράλληλα διοικητική αποτελεσματικότητα, σωστός προγραμματισμός και μηχανισμοί παρακολούθησης που διασφαλίζουν ότι οι δημόσιες επενδύσεις ολοκληρώνονται εντός εύλογων χρονικών πλαισίων και επιτυγχάνουν τον σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκαν.

Η σημασία της εκτέλεσης γίνεται ακόμη μεγαλύτερη όταν οι δημόσιες επενδύσεις συνδέονται με τομείς που επηρεάζουν άμεσα την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Ένα έργο υποδομής που καθυστερεί, μια ψηφιακή μεταρρύθμιση που δεν ολοκληρώνεται ή μια επένδυση που παραμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα στο στάδιο του σχεδιασμού δεν συνιστούν απλώς διοικητικές καθυστερήσεις. Μεταθέτουν χρονικά και το οικονομικό όφελος που οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις θα μπορούσαν να δημιουργήσουν.

Επομένως, η αξιολόγηση του Προϋπολογισμού του 2027 δεν θα πρέπει να περιορίζεται στις πιστώσεις που έχουν προβλεφθεί. Εξίσου σημαντική θα είναι η πορεία υλοποίησής τους κατά τη διάρκεια του έτους και η δυνατότητα μετατροπής των δημοσιονομικών πόρων σε πραγματικό παραγωγικό κεφάλαιο.

Η απόσταση μεταξύ ενός φιλόδοξου προϋπολογισμού και ενός αποτελεσματικού προϋπολογισμού βρίσκεται, τελικά, στην εκτέλεσή του.

Επενδύσεις που ενισχύουν την παραγωγική βάση

Η αναπτυξιακή διάσταση ενός κρατικού προϋπολογισμού δεν εξαρτάται μόνο από το συνολικό ύψος των επενδυτικών δαπανών, αλλά και από την ικανότητά τους να ενισχύουν την παραγωγική βάση της οικονομίας. Σε αυτό το πλαίσιο, οι προτεραιότητες που συνδέονται με τις υποδομές, την πράσινη μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό αποκτούν ιδιαίτερη σημασία για την οικονομική πορεία της Κύπρου.

Οι επενδύσεις σε αυτούς τους τομείς μπορούν να δημιουργήσουν οφέλη που υπερβαίνουν την άμεση δημόσια δαπάνη. Σύγχρονες υποδομές, αποτελεσματικότερες δημόσιες υπηρεσίες και μεγαλύτερη αξιοποίηση της τεχνολογίας μπορούν να περιορίσουν διοικητικά και λειτουργικά κόστη, να διευκολύνουν την επιχειρηματική δραστηριότητα και να δημιουργήσουν ευνοϊκότερες συνθήκες για ιδιωτικές επενδύσεις.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει και η ενεργειακή διάσταση. Για μια οικονομία που επιδιώκει να ενισχύσει την παραγωγική της δυναμική, η μετάβαση προς ένα αποτελεσματικότερο και περισσότερο διαφοροποιημένο ενεργειακό σύστημα δεν αποτελεί μόνο περιβαλλοντική προτεραιότητα. Συνδέεται άμεσα με το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων, την ενεργειακή ασφάλεια και τη δυνατότητα της χώρας να στηρίξει νέες παραγωγικές δραστηριότητες.

Αντίστοιχα, ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους αποκτά πραγματική οικονομική αξία όταν μεταφράζεται σε απλούστερες διαδικασίες, ταχύτερη εξυπηρέτηση και μικρότερο διοικητικό βάρος για πολίτες και επιχειρήσεις. Η τεχνολογία, υπό αυτή την έννοια, δεν αποτελεί αυτοτελή στόχο δημόσιας πολιτικής, αλλά εργαλείο για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της λειτουργίας της οικονομίας.

Στην ίδια συζήτηση εντάσσεται και το ανθρώπινο κεφάλαιο. Οι υποδομές και η τεχνολογία μπορούν να διευρύνουν τις παραγωγικές δυνατότητες μιας χώρας, όμως η μακροπρόθεσμη απόδοσή τους εξαρτάται και από την ύπαρξη των κατάλληλων δεξιοτήτων για την αποτελεσματική αξιοποίησή τους. Η σύνδεση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης με τις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας αποτελεί, επομένως, μέρος της ίδιας αναπτυξιακής εξίσωσης.

Το κρίσιμο ζήτημα για τον Προϋπολογισμό του 2027 είναι κατά πόσο οι δημόσιες επενδύσεις θα λειτουργήσουν ως μοχλός για μεγαλύτερη παραγωγικότητα και ιδιωτική οικονομική δραστηριότητα, αντί να περιοριστούν στην απορρόφηση των διαθέσιμων πιστώσεων.

Η ποιότητα μιας δημόσιας επένδυσης δεν αξιολογείται μόνο με βάση το κόστος της, αλλά κυρίως με βάση την οικονομική δυνατότητα που δημιουργεί μετά την ολοκλήρωσή της.

Η δημοσιονομική ισχύς ως περιθώριο για το μέλλον

Η διατήρηση δημοσιονομικών πλεονασμάτων και η αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους αποτελούν δύο από τα ισχυρότερα στοιχεία της δημοσιονομικής εικόνας που συνοδεύει τον Προϋπολογισμό του 2027. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν κατά την κατάθεση του Κρατικού Προϋπολογισμού στη Βουλή, το δημοσιονομικό πλεόνασμα για το 2027 αναμένεται να ανέλθει γύρω στο 4% του ΑΕΠ, ενώ το δημόσιο χρέος προβλέπεται να περιοριστεί στο 45,2% του ΑΕΠ.

Η σημασία αυτής της πορείας δεν περιορίζεται στη βελτίωση των δημοσιονομικών δεικτών. Ένα χαμηλότερο επίπεδο χρέους μπορεί να περιορίσει τις χρηματοδοτικές πιέσεις και να ενισχύσει την ικανότητα του κράτους να ανταποκρίνεται σε περιόδους αυξημένης αβεβαιότητας. Το ίδιο το Υπουργείο Οικονομικών επισημαίνει ότι, παρά τις θετικές μεσοπρόθεσμες προοπτικές, οι δυσμενείς γεωπολιτικές εξελίξεις εξακολουθούν να δημιουργούν έναν βαθμό αβεβαιότητας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η δημοσιονομική πειθαρχία αποκτά ευρύτερη οικονομική σημασία. Η δημιουργία δημοσιονομικού χώρου σε περιόδους ανάπτυξης μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερη δυνατότητα αντίδρασης όταν οι οικονομικές συνθήκες μεταβληθούν, χωρίς κάθε νέα πίεση να μεταφράζεται αναγκαστικά σε υψηλότερο δανεισμό.

Παράλληλα, όμως, η δημοσιονομική ισχύς δεν αποτελεί αυτοσκοπό. Η πρόκληση είναι να διατηρηθεί η ισορροπία μεταξύ της περαιτέρω μείωσης του χρέους και της χρηματοδότησης επενδύσεων που μπορούν να ενισχύσουν τις μακροπρόθεσμες δυνατότητες της οικονομίας. Άλλωστε, μεταξύ των επίσημων προτεραιοτήτων του Προϋπολογισμού και του Μεσοπρόθεσμου Δημοσιονομικού Πλαισίου 2027–2029 περιλαμβάνονται τόσο η μείωση του δημόσιου χρέους όσο και η πράσινη μετάβαση, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η δημιουργία συνθηκών βιώσιμης ανάπτυξης σε βασικούς τομείς της οικονομίας.

Η ουσιαστική δημοσιονομική διαχείριση βρίσκεται, επομένως, στη δυνατότητα συνδυασμού των δύο στόχων: να προστατεύεται η ανθεκτικότητα των δημόσιων οικονομικών και, ταυτόχρονα, να δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για ισχυρότερη παραγωγική βάση στο μέλλον.

Υπό αυτή την οπτική, η πτωτική πορεία του δημόσιου χρέους δεν αποτελεί απλώς έναν θετικό δείκτη στον Προϋπολογισμό του 2027. Δημιουργεί μεγαλύτερο περιθώριο επιλογών για την οικονομική πολιτική των επόμενων ετών.

Η πραγματική αξία της δημοσιονομικής ισχύος φαίνεται, τελικά, όχι μόνο στους αριθμούς που επιτυγχάνονται σήμερα, αλλά και στις επιλογές που καθιστά δυνατές αύριο.

Το πραγματικό αποτύπωμα του Προϋπολογισμού 2027

Η τελική αποτίμηση ενός κρατικού προϋπολογισμού δεν εξαρτάται μόνο από το κατά πόσο επιτυγχάνονται οι δημοσιονομικοί στόχοι που έχουν τεθεί. Εξαρτάται και από το εάν οι επιλογές που περιλαμβάνει μπορούν να επηρεάσουν ουσιαστικά την παραγωγικότητα, τις επενδύσεις και τις αναπτυξιακές δυνατότητες της οικονομίας.

Ο Προϋπολογισμός του 2027 διαμορφώνεται σε ένα περιβάλλον στο οποίο η κυπριακή οικονομία προβλέπεται να συνεχίσει να αναπτύσσεται, με τον πραγματικό ρυθμό ανάπτυξης να αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,9%, ενώ παράλληλα διατηρούνται δημοσιονομικά πλεονάσματα και συνεχίζεται η αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους. Η εικόνα αυτή δημιουργεί μια σημαντική βάση σταθερότητας.

Η σταθερότητα, ωστόσο, αποτελεί την αφετηρία και όχι το τελικό ζητούμενο. Σε βάθος χρόνου, μεγαλύτερη σημασία θα έχει το κατά πόσο οι διαθέσιμοι δημοσιονομικοί πόροι αξιοποιούνται με τρόπο που αντιμετωπίζει διαρθρωτικές αδυναμίες και ενισχύει την ικανότητα της οικονομίας να παράγει περισσότερη αξία. Αυτό αφορά τις δημόσιες υποδομές, την ενεργειακή μετάβαση, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού και την αποτελεσματικότητα του κράτους.

Υπάρχει, επομένως, μια ουσιαστική διάκριση μεταξύ της δημοσιονομικής επίδοσης και του οικονομικού αποτελέσματος. Η πρώτη μπορεί να αποτυπωθεί σχετικά άμεσα μέσα από το πλεόνασμα, το χρέος και την εξέλιξη των δημόσιων δαπανών. Το δεύτερο απαιτεί περισσότερο χρόνο και αποτυπώνεται στην παραγωγικότητα, στην προσέλκυση και διατήρηση επενδύσεων, στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και, τελικά, στην ικανότητα της οικονομίας να διατηρεί βιώσιμους ρυθμούς ανάπτυξης.

Ακριβώς γι’ αυτό, η συζήτηση γύρω από τον Προϋπολογισμό του 2027 δεν ολοκληρώνεται με την ψήφισή του. Η πραγματική αξιολόγηση αρχίζει με την εφαρμογή του: με την πορεία των έργων, την αποτελεσματικότητα των μεταρρυθμίσεων και την ικανότητα των δημόσιων επενδύσεων να δημιουργούν μετρήσιμο οικονομικό αποτέλεσμα.

Το πραγματικό αποτύπωμα του Προϋπολογισμού του 2027, συνεπώς, δεν θα κριθεί μόνο από το εάν οι αριθμοί του επιβεβαιωθούν. Θα κριθεί από το κατά πόσο οι πόροι και οι επιλογές που περιλαμβάνει θα μετατραπούν σε μεγαλύτερη παραγωγική δυνατότητα για την οικονομία τα επόμενα χρόνια.

Πέρα από τους αριθμούς

Η σημασία ενός κρατικού προϋπολογισμού δεν περιορίζεται στους δημοσιονομικούς δείκτες που τον συνοδεύουν. Βρίσκεται κυρίως στη δυνατότητά του να μετατρέπει τη δημοσιονομική σταθερότητα σε προϋποθέσεις για ισχυρότερη και παραγωγικότερη οικονομία.

Για τον Προϋπολογισμό του 2027, το επόμενο βήμα είναι επομένως η αποτελεσματική αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων. Η ενίσχυση των υποδομών, η ενεργειακή και τεχνολογική αναβάθμιση, η ανάπτυξη των δεξιοτήτων και η βελτίωση της αποτελεσματικότητας του κράτους μπορούν να δημιουργήσουν οφέλη που εκτείνονται πολύ πέρα από τη διάρκεια ενός οικονομικού έτους.

Οι επιλογές που αποτυπώνονται σήμερα στον Προϋπολογισμό αποκτούν πραγματική αξία όταν μετατρέπονται σε έργα και μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την παραγωγικότητα, διευκολύνουν την επιχειρηματική δραστηριότητα και διευρύνουν τις αναπτυξιακές δυνατότητες της χώρας. Το ζητούμενο, συνεπώς, δεν είναι μόνο η διατήρηση μιας ισχυρής δημοσιονομικής εικόνας, αλλά η αξιοποίησή της ως βάσης για την επόμενη φάση ανάπτυξης.

Η δημοσιονομική ισορροπία είναι σημαντική. Η πραγματική αξία, όμως, βρίσκεται σε όσα μια χώρα επιλέγει να χτίσει πάνω σε αυτήν.

Senior Auditor | Author