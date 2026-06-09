Ισχυρές επιδόσεις για το σύνολο των μακροοικονομικών προβλέψεων, στα Focus Economics Analyst Forecast Awards, ανάμεσα σε εγνωσμένου κύρους τράπεζες και οίκους αξιολόγησης

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η Eurobank Research αναδεικνύεται ως κορυφαίος forecaster στην Κύπρο, στα Focus Economics Analyst Forecast Awards (2026), πετυχαίνοντας μάλιστα πολύ ισχυρές επιδόσεις για τις μακροοικονομικές προβλέψεις, ανάμεσα σε εγνωσμένου κύρους διεθνείς και εγχώριους οίκους και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

Η Μονάδα Οικονομικής Ανάλυσης και Έρευνας (Eurobank Research) της Eurobank, κατέκτησε την 1η θέση στη συνολική κατάταξη και στις περισσότερες επιμέρους κατηγορίες: ΑΕΠ, (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν), Ανεργία, Πληθωρισμός, Δημοσιονομικό Ισοζύγιο και Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών, συνεχίζοντας τις εξαιρετικές επιδόσεις της περσινής χρονιάς, οπότε η Eurobank Research κατέκτησε την 1η θέση για το σύνολο των μακροοικονομικών προβλέψεων στην Κύπρο.

Οι διαδοχικές διακρίσεις της Eurobank Research αποδεικνύουν τη συνέπεια, τη σταθερότητα, τη μεθοδικότητα και τη βαθιά γνώση των στελεχών της Τράπεζας για το οικονομικό γίγνεσθαι σε Κύπρο και εξωτερικό, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονικά περίοδο όπου το οικονομικό περιβάλλον μεταβάλλεται διαρκώς. Παράλληλα, αντανακλούν το κύρος της Eurobank και το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρει προς θεσμικούς πελάτες και επενδυτές, παρέχοντας τους αξιόπιστες χρηματοοικονομικές αναλύσεις με ακρίβεια και επιστημονική εγκυρότητα, μέσω της Μονάδας Οικονομικής Ανάλυσης και Έρευνας, κατοχυρώνοντας έτσι τη θέση της Eurobank Research ως ερευνητική μονάδα πρώτης αναφοράς.

Τέλος, ενισχύουν τη διαχρονική δέσμευση της Eurobank για θετική συνεισφορά στην ανάπτυξη της οικονομίας, για αντιμετώπιση απρόβλεπτων καταστάσεων ή κινδύνων και για άριστη εξυπηρέτηση των πελατών της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα Βραβεία Πρόβλεψης Αναλυτών Focus Economics είναι ετήσια βραβεία που αναγνωρίζουν τις πιο ακριβείς οικονομικές προβλέψεις για βασικούς μακροοικονομικούς δείκτες (ΑΕΠ, Δημοσιονομικό Ισοζύγιο, Πληθωρισμό, Επιτόκιο, Συναλλαγματική Ισοτιμία, Ποσοστό Ανεργίας και Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών) σε περισσότερες από 100 χώρες.