Το Global Finance, ένα από τα κορυφαία διεθνή έντυπα το οποίο επικεντρώνεται στον τραπεζικό και χρηματοοικονομικό τομέα, ανακήρυξε την Τράπεζα Κύπρου ως την Καλύτερη Τράπεζα στην Κύπρο στα Βραβεία World’s Best Banks Awards 2026.

Η βράβευση αυτή αναγνωρίζει τα σημαντικά επιτεύγματα της Τράπεζας Κύπρου κατά τη διάρκεια του 2025, τα οποία περιλαμβάνουν την αύξηση κατά 25% της διάθεσης των μετόχων σε ετήσια βάση, την επέκταση των ασφαλιστικών εργασιών της Τράπεζας με την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής Κύπρου Λτδ και την ενίσχυση της ψηφιακής της προσφοράς με την επιτυχή έναρξη του πρώτου ψηφιακού στεγαστικού δανείου στην Κύπρο.

Μπορείτε να δείτε το κείμενο του Global Finance για την Τράπεζα Κύπρου στο άρθρο: Οι Καλύτερες Τράπεζες του Κόσμου για το 2026: Δυτική Ευρώπη, εδώ.

Σχολιάζοντας τη βράβευση, ο Πανίκος Νικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου δήλωσε:

«Είμαστε περήφανοι που αναγνωριστήκαμε ξανά ως η Καλύτερη Τράπεζα στην Κύπρο από το Global Finance. Αυτό το βραβείο αντικατοπτρίζει τις ισχυρές επιδόσεις μας το 2025 και τις ακλόνητες μας προσπάθειές να καινοτομούμε και να βελτιώνουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας για να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες των πελατών μας και να προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στον πελάτη. Η δέσμευση μας παραμένει αμετάβλητη η οποία είναι να στηρίξουμε τους πελάτες μας και την ευρύτερη Κυπριακή οικονομία, συνεχίζοντας παράλληλα να προσφέρουμε ελκυστικές και βιώσιμες αποδόσεις και να δημιουργούμε αξία για τους μετόχους μας».