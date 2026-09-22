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Πώς ένας παγκόσμιος ηγέτης επαναπροσδιορίζει την επιχειρηματική ευφυΐα, την κυβερνοασφάλεια και τον ψηφιακό μετασχηματισμό στην κυπριακή αγορά.

Η παγκόσμια οικονομία διανύει μια περίοδο θεμελιωδών ανακατατάξεων, όπου η τεχνολογία δεν λειτουργεί πλέον απλώς ως υποστηρικτικό εργαλείο, αλλά ως ο κύριος καταλύτης ανάπτυξης και βιωσιμότητας. Η Κύπρος, τοποθετημένη στο διασταυρούμενο σημείο τριών ηπείρων, εξελίσσεται με αλματώδεις ρυθμούς σε ένα από τα πιο δυναμικά τεχνολογικά και χρηματοοικονομικά hubs της Ανατολικής Μεσογείου.

Από τον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και του FinTech μέχρι τη ναυτιλία, τη νομική υποστήριξη, την υγεία και την εφοδιαστική αλυσίδα, οι επιχειρήσεις καλούνται να αντιμετωπίσουν μια διπλή πρόκληση: να διαχειριστούν τον εκθετικά αυξανόμενο όγκο πληροφοριών και να ενσωματώσουν τις τεχνολογίες αιχμής, διατηρώντας παράλληλα την αδιάλειπτη κανονιστική συμμόρφωση.

Σε αυτό το απαιτητικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό οικοσύστημα, η Iron Mountain αποτελεί τον πλέον αξιόπιστο στρατηγικό εταίρο. Συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία και τους πόρους ενός παγκόσμιου κολοσσού με τη βαθιά γνώση της εγχώριας αγοράς, η εταιρεία μετασχηματίζει τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί αντιλαμβάνονται, προστατεύουν και αξιοποιούν το πολυτιμότερο περιουσιακό στοιχείο: τα δεδομένα τους.

Από τη Φυσική Αποθήκευση στο Intelligent Data Management

Για δεκαετίες, η Iron Mountain ήταν καθολικά αναγνωρισμένη ως η κορυφαία δύναμη στην ασφαλή φύλαξη και διαχείριση φυσικού αρχείου. Ωστόσο, η εξέλιξη της εταιρείας υπήρξε ραγδαία. Χωρίς να παραμερίζει τις παραδοσιακές υπηρεσίες διαχείρισης εγγράφων –οι οποίες παραμένουν απαραίτητες για την πλήρη συμμόρφωση με τα αυστηρά θεσμικά και κανονιστικά πλαίσια– η Iron Mountain βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Η σύγχρονη προσέγγιση της εταιρείας συμπυκνώνεται στο μοντέλο της «Υβριδικής Διαχείρισης Πληροφοριών» (Hybrid Information Management). Στόχος της Iron Mountain δεν είναι απλώς η επιφανειακή ψηφιοποίηση ή η σάρωση εγγράφων, αλλά η πλήρης αναδιοργάνωση της πληροφοριακής αλυσίδας.

Μέσω της μετατροπής των στατικών δεδομένων σε δυναμική, προσβάσιμη και αξιοποιήσιμη γνώση, οι επιχειρήσεις αποκτούν τη δυνατότητα άμεσης και ασφαλούς πρόσβασης στα αρχεία τους από οποιοδήποτε σημείο. Αυτό συνεπάγεται δραστική μείωση του λειτουργικού κόστους, εξάλειψη των γραφειοκρατικών καθυστερήσεων και κατακόρυφη αύξηση της παραγωγικότητας του ανθρώπινου δυναμικού.

Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) & Insight DXP: Η Επανάσταση στα Δεδομένα

Η ουσιαστική τομή στον τομέα της διαχείρισης πληροφοριών πραγματοποιείται με την ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης και της Μηχανικής Μάθησης (Machine Learning). Στο επίκεντρο αυτής της τεχνολογικής υπεροχής βρίσκεται η πλατφόρμα Insight DXP της Iron Mountain, μια πρωτοποριακή, cloud-based λύση που επαναπροσδιορίζει την επιχειρηματική ευφυΐα.

Η πλατφόρμα Insight DXP παρέχει στα στελέχη τη δυνατότητα να «ξεκλειδώσουν» την πραγματική αξία τόσο των δομημένων όσο και των αδόμητων δεδομένων. Με τη χρήση εξελιγμένων αλγορίθμων AI, η πλατφόρμα μπορεί να αναλύσει, να κατηγοριοποιήσει και να εξάγει κρίσιμα δεδομένα από εκατομμύρια έγγραφα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

▶ Αυτοματοποίηση KYC (Know Your Customer): Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και οι εταιρείες FinTech στην Κύπρο μπορούν να επιταχύνουν τις διαδικασίες ταυτοποίησης και ελέγχου πελατών, μειώνοντας τον χρόνο διεκπεραίωσης από ημέρες σε λεπτά.

▶ Επεξεργασία Τιμολογίων & Συμβολαίων: Η αυτόματη αναγνώριση πεδίων και η εξαγωγή δεδομένων εξαλείφουν την ανάγκη για χειροκίνητη καταχώρηση, ελαχιστοποιώντας τα παράλληλα σφάλματα.

▶ Προηγμένη Αναλυτική: Η Τεχνητή Νοημοσύνη εντοπίζει κρυμμένα μοτίβα, αξιολογεί ρίσκα και προσφέρει στα ανώτατα διοικητικά στελέχη τα απαραίτητα δεδομένα για τη λήψη τεκμηριωμένων στρατηγικών αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο.

Απελευθερώνοντας το προσωπικό από επαναλαμβανόμενες, χαμηλής προστιθέμενης αξίας εργασίες, η Iron Mountain επιτρέπει στις επιχειρήσεις να επικεντρωθούν στην καινοτομία και την εξυπηρέτηση των πελατών τους.

Κυβερνοασφάλεια 360° και Θωράκιση στο Ψηφιακό Οικοσύστημα

Καθώς η Κύπρος εδραιώνεται ως διεθνές επιχειρηματικό κέντρο, η έκθεση σε κυβερνοαπειλές αυξάνεται εκθετικά. Η διασφάλιση των ευαίσθητων προσωπικών και επιχειρηματικών δεδομένων (GDPR, DORA, NIS2) δεν αποτελεί απλώς νομική υποχρέωση, αλλά θεμελιώδη πυλώνα επιχειρηματικής επιβίωσης.

Η Iron Mountain απαντά στις σύγχρονες προκλήσεις με μια ολιστική αρχιτεκτονική ασφάλειας 360 μοιρών:

1. Αλυσίδα Εμπιστοσύνης (Chain of Custody): Διατηρείται αυστηρός και διαφανής έλεγχος σε όλα τα στάδια διαχείρισης, είτε πρόκειται για φυσικά έγγραφα είτε για ψηφιακά δεδομένα στο cloud.

2. Προηγμένη Κρυπτογράφηση & Business Continuity: Οι ψηφιακές υποδομές της εταιρείας προστατεύονται από τις πιο εξελιγμένες τεχνολογίες κρυπτογράφησης, διασφαλίζοντας την επιχειρησιακή συνέχεια ακόμη και σε περιπτώσεις ακραίων συμβάντων ή κυβερνοεπιθέσεων.

3. Πιστοποιημένη Καταστροφή Δεδομένων (Secure Destruction): Στο τέλος του κύκλου ζωής των δεδομένων, η Iron Mountain εγγυάται την πλήρη, αμετάκλητη και πιστοποιημένη καταστροφή τους (φυσική ή ψηφιακή), εξαλείφοντας κάθε πιθανότητα διαρροής.

Επενδύοντας στο Μέλλον της Κυπριακής Οικονομίας

Η δέσμευση της Iron Mountain στην Κύπρο είναι μακροπρόθεσμη και ουσιαστική. Η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει σε υποδομές υψηλής τεχνολογίας, στην αναβάθμιση των τοπικών κέντρων δεδομένων και στη συνεχή εκπαίδευση των ανθρώπων της.

Αναγνωρίζοντας ότι δεν υπάρχει ενιαία λύση για όλους, η Iron Mountain σχεδιάζει προσαρμοσμένες στρατηγικές διαχείρισης πληροφοριών που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε οργανισμού.

Στη νέα ψηφιακή εποχή, η επιτυχία των κυπριακών επιχειρήσεων δεν θα κριθεί μόνο από την ποσότητα των δεδομένων που διαθέτουν, αλλά από την ταχύτητα, την ασφάλεια και την ευφυΐα με την οποία τα διαχειρίζονται. Η Iron Mountain παραμένει ο καταλύτης που μετατρέπει την πρόκληση του ψηφιακού μετασχηματισμού σε διαρκές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Μάθετε περισσότερα για την Iron Mountain στο ironmountain.com/cy ή επικοινωνήστε στο:+35777778666.