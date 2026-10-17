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Ο ετήσιος Αγώνας Αγάπης της Lexus Cycling Dream Team επιστρέφει στις 6 και 7 Νοεμβρίου, με τα μέλη της ομάδας να προετοιμάζονται ήδη για μια απαιτητική διαδρομή 165 χιλιομέτρων εκτός δρόμου, από τη Λευκωσία μέχρι τη Λεμεσό. Στο επίκεντρο της φετινής διοργάνωσης βρίσκεται το Θεραπευτικό Κέντρο Παιδιών «Στέλλα Σουλιώτη» του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού, με στόχο τη στήριξη του έργου του και τη συμβολή στην αναβάθμιση των υπηρεσιών και των υποδομών που προσφέρει σε παιδιά, νέους και τις οικογένειές τους. Σε συνέντευξή του στον «Φ», ο Μάριος Σκανδάλης, μέλος της Lexus Cycling Dream Team, μιλά για την πρόκληση των 165 χιλιομέτρων, την προετοιμασία της ομάδας και, κυρίως, για τον σκοπό που δίνει ουσιαστικό περιεχόμενο σε κάθε χιλιόμετρο της διαδρομής. Όπως τονίζει, πίσω από τον φετινό Αγώνα βρίσκονται πραγματικές ανάγκες παιδιών και οικογενειών, ενώ το ζητούμενο είναι η κινητοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων ανθρώπων για τη στήριξη του Θεραπευτικού Κέντρου.

Τι είναι αυτό που σας ωθεί να επιστρέφετε κάθε χρόνο στον Αγώνα Αγάπης;

Από τη στιγμή που θέσαμε τους εαυτούς μας στην υπηρεσία των ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας και ιδίως των παιδιών, δεν έχουμε πλέον επιλογή! Θα είμαστε κάθε χρόνο εδώ, έτοιμοι να στηρίξουμε αυτό τον θεσμό. Και μόνο η σκέψη ότι αυτή η στήριξη μας θα δώσει ένα χαμόγελο στο πρόσωπο αυτών των παιδιών, αυτό αποτελεί και την κύρια κινητήρια δύναμη μας. Μαζί με τους αδελφικούς μου φίλους και συνιδρυτές αυτής της μοναδικής ομάδας Dickran Ouzounian, Νίκο Θεοδούλου, Michael Johnson, Κώστα Χριστοδούλου και Sevag Seropian έχουμε μοιραστεί χιλιάδες χιλιόμετρα και απαιτητικές διαδρομές που μας έχουν δέσει όχι μόνο ως ομάδα αλλά και ως οικογένεια. Η ποδηλασία μπορεί να είναι το κοινό μας πάθος, όμως ο Αγώνας Αγάπης είναι ο ετήσιος θεσμός που έδωσε στη σχέση μας μια πολύ μεγαλύτερη διάσταση. Οι ώρες προπόνησης, η κούραση και οι δυσκολίες μπορούν να μεταφραστούν σε πραγματική βοήθεια για παιδιά που την έχουν ανάγκη. Αυτό είναι και το μεγαλύτερο κίνητρο να δηλώνουμε παρόν κάθε χρόνο! Είναι για αυτό το λόγο που ως ομάδα διαφοροποιήσαμε το πλαίσιο αυτού του Αγώνα αφού δεν προσφέρουμε απλά τα καθαρά έσοδα ενός τέτοιου απαιτητικού και πολυέξοδου εγχειρήματος, αλλά ΌΛΑ τα έσοδα, αναλαμβάνοντας σε προσωπικό επίπεδο όλα τα έξοδα που προκύπτουν.

Φέτος θα διανύσετε 165 χιλιόμετρα από τη Λευκωσία μέχρι τη Λεμεσό. Πόσο απαιτητική είναι μια τέτοια προσπάθεια;

Όντως, πρόκειται για μια ιδιαίτερα απαιτητική πρόκληση:165 χιλιόμετρα εκτός δρόμου σε δύο ημέρες απαιτoύν συστηματική προετοιμασία, αντοχή και πειθαρχία. Πρέπει να διαχειριστείς την κούραση, τον ρυθμό και τις δυσκολίες του εδάφους, λειτουργώντας παράλληλα ως μέλος της ομάδας. Υπάρχουν, όμως, στιγμές που η κούραση αποκτά άλλη διάσταση. Όταν θυμάσαι τον λόγο που βρίσκεσαι εκεί και τον σκοπό που υπηρετεί η προσπάθεια, βρίσκεις τη δύναμη να συνεχίσεις, ακόμη και αν οι αντοχές σου δοκιμάζονται.

Ο φετινός Αγώνας Αγάπης στηρίζει το Θεραπευτικό Κέντρο Παιδιών «Στέλλα Σουλιώτη». Τι σημαίνει αυτό για εσάς;

Το έργο του Κέντρου είναι εξαιρετικά σημαντικό, καθώς προσφέρει εξειδικευμένη θεραπευτική υποστήριξη σε παιδιά και νέους και στέκεται ουσιαστικά δίπλα στις οικογένειές τους. Η δυνατότητα να συμβάλουμε στην αναβάθμιση των υπηρεσιών και των υποδομών του μάς δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη. Πίσω από τα 165 χιλιόμετρα υπάρχουν πραγματικές ανάγκες, παιδιά και οικογένειες που χρειάζονται στήριξη και αυτό δίνει ουσιαστικό περιεχόμενο στην προσπάθειά μας.

Υπάρχουν κοινά στοιχεία ανάμεσα στην ποδηλασία, την επαγγελματική ζωή και την ηγεσία;

Αναμφίβολα. Η πειθαρχία, η υπομονή, η συνέπεια και κυρίως η ομαδικότητα είναι απαραίτητα κοινά συστατικά. Στην ποδηλασία μαθαίνεις ότι δεν μπορείς πάντα να κινείσαι μόνος σου. Κάποιες στιγμές στηρίζεις έναν συναθλητή και άλλες χρειάζεσαι εσύ τη βοήθεια της ομάδας. Το ίδιο ισχύει στην επαγγελματική ζωή. Μια πετυχημένη επαγγελματική ηγεσία δεν μπορεί να είναι μια μοναχική διαδρομή αλλά απαιτεί μια συμπαγή ομάδα με ασυμβίβαστη εστίαση σε ανθρώπινες αξίες, ομοψυχία, ταπεινότητα, ανιδιοτέλεια και πάθος για την εκτέλεση του στόχου Το γεγονός ότι όλα τα μέλη της ποδηλατικής μας ομάδας έχουμε ευλογηθεί να εκπροσωπούμε σημαντικές επαγγελματικές θέσεις, δεν το θεωρούμε ως πλεονέκτημα, αλλά ως υποχρέωση προσφοράς προς την κοινωνία αφού μόνο με αυτό τον τρόπο μπορεί μια κοινωνία να λειτουργήσει βιώσιμα και να έχει ελπίδα.

Τι μήνυμα θέλετε να στείλει φέτος ο Αγώνας Αγάπης;

Η κοινωνική προσφορά είναι υπόθεση όλων μας. Το όραμα μας είναι όπως η Lexus Cycling Dream Team αναδειχθεί, όχι απλά ως μια ποδηλατική ομάδα, αλλά ως μια ανιδιοτελή πανανθρώπινη πρωτοβουλία που θα εμπνεύσει και άλλα σύνολα για να μπορέσουμε να κάνουμε το όνειρο πραγματικότητα…… κανένα παιδί χωρίς χαμόγελο! –Για αυτό καλούμε ΟΛΟΥΣ, την κοινωνία, τις επιχειρήσεις, και την πολιτεία, σαν μια δυνατή γροθιά, να κάνουμε αυτό το όνειρο πραγματικότητα.

Οι εισφορές έχουν ήδη ξεκινήσει, η επιτυχία του αγώνα είναι τώρα στα χέρια όλων!