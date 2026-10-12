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Η HJS Insurance γιόρτασε τη συμπλήρωση δέκα χρόνων λειτουργίας σε επετειακή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 8 Οκτωβρίου 2026 στα γραφεία της στο κτίριο Labs Tower Λευκωσίας, παρουσία πελατών, συνεργατών, εκπροσώπων της ασφαλιστικής αγοράς και φίλων της εταιρείας.

Την εκδήλωση τίμησε με χαιρετισμό ο Γενικός Γραμματέας του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, κ. Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης.

Η HJS Insurance ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2016 από τον Ανδρέα Χατζησοφοκλέους, συνεχίζοντας μια οικογενειακή πορεία στον ασφαλιστικό κλάδο που ξεκίνησε περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες νωρίτερα με τον πατέρα του, Νικόλα Χατζησοφοκλέους. Με αφετηρία τις αξίες της προσωπικής εξυπηρέτησης και της σχέσης εμπιστοσύνης με κάθε πελάτη, η HJS Insurance εξελίχθηκε σε ένα σύγχρονο ασφαλιστικό πρακτορείο που σήμερα εξυπηρετεί εκατοντάδες ιδιώτες και επιχειρήσεις στην Κύπρο και το εξωτερικό.

Σήμερα, η εταιρεία προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ασφαλιστικών λύσεων, με εξειδίκευση, μεταξύ άλλων, στην Επαγγελματική Ευθύνη, την Ευθύνη Διευθυντών και Στελεχών, την Κυβερνοασφάλιση και τα Ομαδικά Σχέδια Υγείας και Ζωής. Παράλληλα, επενδύει στην τεχνολογία μέσω της εφαρμογής της για κινητά και της διαδικτυακής πλατφόρμας ταξιδιωτικής ασφάλισης.

«Η ασφάλιση δεν αφορά μόνο συμβόλαια, ασφάλιστρα ή απαιτήσεις. Αφορά τους ανθρώπους και τις σχέσεις εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί τους», ανέφερε ο κ. Χατζησοφοκλέους.

Η HJS Insurance ευχαριστεί τους πελάτες, τους συνεργάτες και την ομάδα της για τη διαχρονική εμπιστοσύνη και ανοίγει το επόμενο κεφάλαιο της πορείας της με επίκεντρο τον άνθρωπο, την εξειδίκευση και την καινοτομία.