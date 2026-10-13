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Μια νέα ασφαλιστική κάλυψη από την Eurolife, η «Προστασία Δόσης Δανείου» έρχεται να προσφέρει μια σύγχρονη λύση για την προστασία δανειοληπτών σε περιπτώσεις ανικανότητας εργασίας λόγω ασθένειας ή ατυχήματος.

Σε περίπτωση που το εισόδημα διακοπεί απρόσμενα, το νέο ωφέλημα διασφαλίζει τη συνέχιση των πληρωμών δανείου, καταβάλλοντας τη μηνιαία δόση απευθείας στο τραπεζικό ίδρυμα καλύπτοντας έως και το 100% της υποχρέωσης.

Ανταποκρινόμενη σε ένα υπαρκτό κενό της αγοράς, η Eurolife εισάγει μια λύση που επικεντρώνεται εκεί όπου υπάρχει άμεση ανάγκη: στη διατήρηση της οικονομικής σταθερότητας των πελατών κατά τη διάρκεια δύσκολων περιόδων. Συμπληρώνει τις υφιστάμενες καλύψεις για Θάνατο και Μόνιμη Ολική Ανικανότητα, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη λύση προστασίας των δανειακών υποχρεώσεων απέναντι σε κάθε απρόοπτο γεγονός.

Το προϊόν απευθύνεται σε κατόχους στεγαστικών και/ή προσωπικών δανείων, καθώς και σε επαγγελματικά ενεργά άτομα που εξαρτώνται από το εισόδημά τους για την κάλυψη των οικονομικών τους υποχρεώσεων. Με το νέο αυτό ωφέλημα, η Eurolife ενισχύει το χαρτοφυλάκιο λύσεων για την προστασία δανείου, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της να προσφέρει πρακτικές και ευέλικτες καλύψεις, ενώ η νέα λύση φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο οικονομικής θωράκισης για τα νοικοκυριά, προσφέροντας σιγουριά απέναντι σε απρόβλεπτες καταστάσεις.

Η καταβολή του ωφελήματος αρχίζει μετά την παρέλευση περιόδου αναμονής ενός ή έξι μηνών, ανάλογα με την επιλογή του πελάτη, και μπορεί να συνεχιστεί για έως και 24 μηνιαίες δόσεις ανά περιστατικό ανικανότητας.

Απευθύνεται σε άτομα ηλικίας 18 έως 60 ετών και μπορεί να παρέχει προστασία για διάστημα από 5 έως και 45 χρόνια. Λήγει υποχρεωτικά στην ηλικία των 65 ετών ή μέχρι την ημερομηνία λήξης του Βασικού Σχεδίου, όποια από τις δύο προηγείται.

Περισσότερες πληροφορίες: Προστασία Δόσης Δανείου