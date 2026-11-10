Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

200.000 ευρώ σε νέες επιχειρήσεις με προοπτική ανάπτυξης

Ο Σερ Στέλιος Χατζηιωάννου, Δημιουργός και Ιδιοκτήτης της easy family of brands (www.easy.com & www.easyHistory.info), Ιδρυτής και Πρόεδρος του Stelios Philanthropic Foundation (https://steliosfoundation.com.cy/), συνεχίζει να επενδύει στη νέα γενιά επιχειρηματιών της Κύπρου, επιβραβεύοντας την καινοτομία, τη δημιουργικότητα και την επιχειρηματική τόλμη.

Για τέταρτη συνεχή χρονιά, τα Stelios Awards for Young Entrepreneurs in Cyprus προσφέρουν ουσιαστική οικονομική στήριξη σε νέους επιχειρηματίες, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους, να αξιοποιήσουν νέες ευκαιρίες και να κάνουν το επόμενο βήμα στην επαγγελματική τους πορεία.

Στην τελετή των “Stelios Awards for Young Entrepreneurs in Cyprus 2026” που πραγματοποιήθηκε στις 10 Νοεμβρίου, στο Stelios Philanthropic Foundation στη Μάρκου Δράκου 5 στη Λευκωσία, ο Σερ Στέλιος Χατζηιωάννου απένειμε συνολικά €200.000 σε τρεις νικητές, αναγνωρίζοντας τις επιχειρηματικές τους ιδέες και τη δυναμική προοπτική των εταιρειών τους.

Οι τρεις μεγάλοι νικητές

Πρώτο βραβείο – €100.000: Έλενα Κουρτή, Γιώργος Θεοφάνους και Νικόλας Γαβριήλ, ιδρυτές της Nomads Properties, εταιρείας που δραστηριοποιείται στην ενοικίαση και διαχείριση πολυτελών επαύλεων και τουριστικών καταλυμάτων στην Κύπρο, προσφέροντας εξατομικευμένες υπηρεσίες φιλοξενίας. (nomadsproperties.com)

Δεύτερο βραβείο – €60.000: Μιχάλης Χριστοδούλου, ιδρυτής της MC Farm Solutions, εταιρείας που ειδικεύεται στην προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονου κτηνοτροφικού εξοπλισμού και συστημάτων αυτοματισμού για κτηνοτροφικές μονάδες στην Κύπρο. (mcfarmsolutions.com)

Τρίτο βραβείο – €40.000: Θεράπων Κωνσταντίνου, Ανδριάνα Κωνσταντίνου και Χρίστος Καραπατάκης, ιδρυτές της DermLux, αλυσίδας κέντρων ιατρικής αισθητικής στην Κύπρο, που προσφέρει αποτρίχωση με λέιζερ, θεραπείες προσώπου και ενέσιμες αισθητικές θεραπείες. (dermluxclinic.com)

Ο Σερ Στέλιος Χατζηιωάννου συνεχάρη τους τρεις νικητές μέσω Zoom, ενθαρρύνοντας τους να συνεχίσουν να τολμούν και να κάνουν το επόμενο βήμα στην επαγγελματική τους πορεία. Την απονομή του πρώτου βραβείου έκανε η Υφυπουργός Παρά τω Προέδρω, κα Ειρήνη Πική, ενώ το δεύτερο βραβείο επέδωσε η κα Ρένα Ρουβιθά Πάνου, Μέλος του ΔΣ του Stelios Philanthropic Foundation. Το τρίτο βραβείο απένειμε ο Γιώργος Χρυσοστομίδης, ο περσινός νικητής των 100.000 ευρώ, προσδίδοντας στην τελετή έναν ξεχωριστό και συμβολικό χαρακτήρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι φέτος 50 νέοι επιχειρηματίες υπέβαλαν αίτηση για συμμετοχή στον διαγωνισμό.

Οι Έλενα Κουρτή, Γιώργος Θεοφάνους και Νικόλας Γαβριήλ, οι οποίοι κατέκτησαν το πρώτο βραβείο αξίας €100.000, για τη δημιουργία της εταιρείας «Nomads Properties» δήλωσαν: «Θα θέλαμε να εκφράσουμε τη βαθιά μας ευγνωμοσύνη προς τον Σερ Στέλιο Χατζηιωάννου και το Stelios Philanthropic Foundation για την τεράστια τιμή της κατάκτησης του πρώτου βραβείου στα Stelios Awards for Young Entrepreneurs. Για εμάς, που ξεκινήσαμε ως συμφοιτητές και στενοί φίλοι ενώνοντας συμπληρωματικές δεξιότητες στη μηχανική, τη διοίκηση και τα χρηματοοικονομικά, η διάκριση αυτή αποτελεί μια ουσιαστική επιβεβαίωση της διαδρομής μας και του οράματος μας να επαναπροσδιορίσουμε τη διαχείριση boutique καταλυμάτων μέσα από μια αυθεντική, εξατομικευμένη και σχεδιαστική προσέγγιση. Το βραβείο αυτό ανήκει πρωτίστως στην εξαιρετική ομάδα των ανθρώπων της Nomads Properties, καθώς κάθε ορόσημο, κάθε διάκριση και κάθε φιλοξενούμενος που απολαμβάνει μια άρτια εμπειρία διαμονής είναι αποτέλεσμα συλλογικής δουλειάς και καθημερινής αφοσίωσης. Σε έναν τόπο όπου ο τουρισμός και η φιλοξενία αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της κυπριακής οικονομίας, η αναγνώριση από έναν διεθνώς καταξιωμένο επιχειρηματία όπως ο Σερ Στέλιος μας γεμίζει ευθύνη και νέα δυναμική. Συνεχίζουμε με πάθος να επενδύουμε στην ψηφιακή καινοτομία, αναδεικνύοντας τους πιο όμορφους προορισμούς και τοπικούς θησαυρούς του νησιού μας και δημιουργώντας μακροπρόθεσμη προστιθέμενη αξία για την Κύπρο.

Παράλληλα, ελπίζουμε η δική μας πορεία να αποτελέσει ένα μήνυμα αισιοδοξίας προς τους νέους ανθρώπους της Κύπρου. Πιστεύουμε ότι όταν κάποιος ακολουθεί το πάθος του, επενδύει διαρκώς στη γνώση, εργάζεται με πειθαρχία και επιμένει στους στόχους του, μπορεί να πετύχει πολύ περισσότερα από όσα αρχικά φανταζόταν. Το ταξίδι της Nomads Properties μόλις ξεκινά και φιλοδοξούμε να συνεχίσουμε να καινοτομούμε, να αναπτυσσόμαστε εντός και εκτός Κύπρου και να αποτελέσουμε ένα θετικό παράδειγμα για την επόμενη γενιά επιχειρηματιών».

Ο Μιχάλης Χριστοδούλου, νικητής του δεύτερου βραβείου, αξίας €60.000, για τη δημιουργία της εταιρείας «MC Farm Solutions» ανέφερε: «Η διάκριση αυτή αποτελεί μια από τις πιο περήφανες στιγμές στην πορεία της MC Farm Solutions. Νιώθουμε ιδιαίτερη τιμή και βαθιά ευγνωμοσύνη για την αναγνώριση από τα Stelios Awards for Young Entrepreneurs in Cyprus 2026. Η MC Farm Solutions δημιουργήθηκε το 2024 με όραμα να στηρίξει τον Κύπριο κτηνοτρόφο, φέρνοντας καινοτόμες τεχνολογίες και σύγχρονες λύσεις που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα του κτηνοτροφικού τομέα. Η βράβευση αυτή αποτελεί αναγνώριση της σκληρής δουλειάς, της αφοσίωσης και της συλλογικής προσπάθειας ολόκληρης της ομάδας μας. Παράλληλα, αποτελεί ένα μήνυμα προς όλους τους νέους επιχειρηματίες ότι με επιμονή, σκληρή δουλειά και ξεκάθαρο όραμα μπορούν να μετατρέψουν μια ιδέα σε μια επιτυχημένη επιχείρηση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Σερ Στέλιο Χατζηιωάννου και το Stelios Philanthropic Foundation για αυτή τη σημαντική διάκριση καθώς και τους πελάτες, συνεργάτες και προμηθευτές μας για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή τους. Η πορεία μας μέχρι σήμερα δεν θα ήταν δυνατή χωρίς τη συμβολή και τη συνεργασία τους. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω από καρδιάς την οικογένειά μου και όλους τους ανθρώπους που με στήριξαν από την πρώτη στιγμή σε αυτό το εγχείρημα, πιστεύοντας σε εμένα και στο όραμα της εταιρείας. Το βραβείο αυτό δεν αποτελεί μόνο αναγνώριση των μέχρι σήμερα προσπαθειών μας, αλλά και κίνητρο να συνεχίσουμε με ακόμη μεγαλύτερη αφοσίωση να προσφέρουμε αξία στους ανθρώπους που υπηρετούμε καθημερινά και να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα επενδύοντας στην τεχνολογία, στην αυτοματοποίηση και στη βιώσιμη ανάπτυξη».

Οι Θεράπων Κωνσταντίνου, Ανδριάνα Κωνσταντίνου και Χρίστος Καραπατάκης οι οποίοι απέσπασαν το τρίτο βραβείο αξίας €40.000, για την εταιρεία «DermLux» τόνισαν ότι «Η DermLux ξεκίνησε το 2023 από τρεις νέους γιατρούς και φίλους με μια απλή ιδέα και έναν σκοπό: σύγχρονες κλινικές αισθητικής σε κάθε πόλη της Κύπρου, όπου προσφέρονται ποιοτικές και αποτελεσματικές θεραπείες, με πρωτόκολλα φτιαγμένα από ιατρούς. Ανοίξαμε στη Λεμεσό με δύο δωμάτια. Σήμερα λειτουργούμε πέντε τοποθεσίες σε τέσσερις πόλεις, με μια ομάδα 44 ανθρώπων, στη μεγάλη τους πλειοψηφία νέες γυναίκες, που μας κάνουν περήφανους κάθε μέρα. Το βραβείο αυτό ανήκει σε εκείνες.

Ο δρόμος μας ήταν καθαρά επιχειρηματικός: χωρίς τραπεζικό δανεισμό, με κάθε ευρώ που κερδίζαμε να επιστρέφει σε νέα δωμάτια, νέο εξοπλισμό και νέους ανθρώπους. Μάθαμε να παίρνουμε γρήγορες αποφάσεις βασισμένες σε δεδομένα, να χτίζουμε μόνοι μας τα εργαλεία που χρειαζόμασταν και να εμπιστευόμαστε την ομάδα μας. Η αναγνώριση από τον Σερ Στέλιο Χατζηιωάννου, έναν Κύπριο που έφτασε στην κορυφή της παγκόσμιας επιχειρηματικότητας, είναι η καλύτερη επιβεβαίωση ότι αυτός ο δρόμος, η επιμονή και η επανεπένδυση αντί για το γρήγορο κέρδος, είναι ο σωστός. Ευχαριστούμε θερμά τον Σερ Στέλιο Χατζηιωάννου και το Stelios Philanthropic Foundation για την τιμή και την εμπιστοσύνη. Το χρηματικό έπαθλο θα επενδυθεί εξ ολοκλήρου στην επόμενη τοποθεσία μας στη Λευκωσία: νέα δωμάτια, νέος εξοπλισμός και νέες θέσεις εργασίας στην Κύπρο. Στους νέους που έχουν μια ιδέα και διστάζουν, λέμε: η Κύπρος φαίνεται μικρή αγορά, αλλά έχει χώρο για όποιον τολμά. Έχει ευκαιρίες, και η σκληρή δουλειά ανταμείβεται. Άνθρωποι όπως ο Σερ Στέλιος πιστεύουν στη νέα γενιά της Κύπρου και το αποδεικνύουν κάθε χρόνο».

Η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω κα Ειρήνη Πική, σε χαιρετισμό της, ανέφερε: «Η επιχειρηματικότητα αποτελεί βασική κινητήρια δύναμη της καινοτομίας, της οικονομικής ανάπτυξης και της δημιουργίας ποιοτικών θέσεων εργασίας. Συμβάλλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και, εν τέλει, στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών. Ο ρόλος της Κυβέρνησης είναι, όπου απαιτείται, να λειτουργεί ως διευκολυντής, δημιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη και ενίσχυση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Στο πλαίσιο αυτό, τα Stelios Awards for Young Entrepreneurs αποτελούν ένα εξαιρετικό παράδειγμα αυτής της συμβολής. Συγχαίρω θερμά τον Σερ Στέλιο Χατζηιωάννου και το Stelios Philanthropic Foundation για τη διαχρονική τους προσφορά και την έμπρακτη στήριξη της νέας γενιάς επιχειρηματιών».

Ο Σερ Στέλιος Χατζηιωάννου στη διάρκεια της Τελετής Απονομής των Βραβείων δήλωσε χαρακτηριστικά: «Κάθε χρόνο, τα Βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας μού δίνουν την ευκαιρία να γνωρίσω νέους ανθρώπους με ιδέες, όραμα και αποφασιστικότητα. Το ταλέντο υπάρχει στην Κύπρο και οι νέοι επιχειρηματίες αποδεικνύουν ότι μπορούν να δημιουργήσουν και να αναπτύξουν επιχειρήσεις με προοπτική. Τα Stelios Awards for Young Entrepreneurs προσφέρουν, λοιπόν, σε αυτούς που τολμούν, ουσιαστική οικονομική στήριξη, ώστε να προχωρήσουν τα σχέδιά τους και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους. Συγχαίρω τους φετινούς νικητές, αλλά και όλους όσοι συμμετείχαν στον διαγωνισμό. Η επιχειρηματική διαδρομή απαιτεί επιμονή, ρίσκο και πίστη στις ιδέες μας. Το μήνυμά μου προς τους νέους είναι απλό: συνεχίστε να προσπαθείτε, να καινοτομείτε και να διεκδικείτε. Εγώ θα συνεχίσω να στηρίζω όσους τολμούν να κάνουν το επόμενο βήμα».

INFO: Stelios Philanthropic Foundation

Στόχος του μη κερδοσκοπικού Ιδρύματος Stelios Philanthropic Foundation είναι η προσφορά στην κοινωνία, η στήριξη διάφορων φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων στις χώρες όπου o Σερ Στέλιος και η οικογένεια του έχουν ζήσει και εργαστεί: στην Κύπρο, την Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, το Μονακό και τη Γαλλία.

Σημαντικές δράσεις του Stelios Philanthropic Foundation στην Κύπρο είναι τα Δικοινοτικά Βραβεία Επιχειρηματικής Συνεργασίας και τα Βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας με απονομή χρηματικών επάθλων στους νικητές, η πρωτοβουλία «Φαγητό από Καρδιάς» σε χιλιάδες ανθρώπους που βρίσκονται αντιμέτωποι με δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, η οικονομική ενίσχυση ευάλωτων ομάδων και πληγέντων από σοβαρές καταστροφές, η οικονομική αρωγή σε φιλανθρωπικά ιδρύματα και η χρηματοδότηση υποτροφιών σε νέους για τη φοίτησή τους σε πανεπιστημιακά ιδρύματα.