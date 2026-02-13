Του Conor Murray

Το Grok, το chatbot τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύχθηκε από την xAI του Έλον Μασκ, ξεπέρασε σε επισκεψιμότητα ιστότοπου τον Ιανουάριο τον κινεζικής κατασκευής ανταγωνιστή του, DeepSeek, και έγινε το τρίτο μεγαλύτερο chatbot στον κόσμο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Similarweb, αν και εξακολουθεί να υστερεί σημαντικά σε σχέση με το ChatGPT και το Gemini.

Το Grok συγκέντρωσε περίπου 314 εκατομμύρια επισκέψεις στον ιστότοπό του παγκοσμίως τον Ιανουάριο, σημειώνοντας μεγάλη αύξηση σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2025, όταν κατέγραψε 271,2 εκατ. επισκέψεις, με την επισκεψιμότητά του να αυξάνεται για τέταρτο διαδοχικό μήνα.

Το κινεζικό chatbot τεχνητής νοημοσύνης DeepSeek έμεινε πίσω από το Grok τον Ιανουάριο, καταγράφοντας 298,3 εκατ. επισκέψεις στον ιστότοπό του, επίδοση μειωμένη σε σχέση με τον Δεκέμβριο, όταν κατέγραψε 328,9 εκατ. επισκέψεις.

Η αυξημένη δραστηριότητα του Grok φαίνεται να οφείλεται στην αύξηση των νέων χρηστών, σύμφωνα με τη Similarweb, η οποία διαπίστωσε ότι το 53,8%, των μοναδικών επισκεπτών του Grok τον Ιανουάριο ήταν νέοι χρήστες — το υψηλότερο ποσοστό νέων χρηστών σε σύγκριση με όλα τα μεγάλα chatbot.

Το ChatGPT της OpenAI εξακολουθεί να είναι ο ηγέτης των chatbot AI, καταγράφοντας 5,7 δισ. επισκέψεις στον ιστότοπό του τον Ιανουάριο, ενώ το Google Gemini κατέλαβε τη δεύτερη θέση με 2,1 δισ. επισκέψεις.

Το Claude της Anthropic ήταν στην 5η θέση με 202,9 εκατομμύρια επισκέψεις.

Η Similarweb επισήμανε ότι οι εκτιμήσεις για τις επισκέψεις στον ιστότοπο του Grok αφορούν μόνο τον αυτόνομο ιστότοπό του και δεν λαμβάνουν υπόψη τη χρήση του chatbot που είναι ενσωματωμένο στην πλατφόρμα X.

Μπορεί κάποιο AI chatbot να φτάσει το ChatGPT; Η χρήση του Gemini έχει αυξηθεί εντυπωσιακά τους τελευταίους μήνες, καθώς η ανάπτυξη του ChatGPT φαίνεται να έχει επιβραδυνθεί. Το ChatGPT είχε τον ίδιο αριθμό επισκέψεων στον ιστότοπό του —5,7 δισεκατομμύρια— τον Ιούλιο του 2025 και τον Ιανουάριο του 2026, σύμφωνα με τη Similarweb, ενώ η χρήση του Gemini τριπλασιάστηκε σε αυτό το 6μηνο, από τις 700 εκατ. επισκέψεις στις 2,1 δισ. Το Gemini ήταν επίσης το chatbot με την ταχύτερη ανάπτυξη τον Ιανουάριο, σημειώνοντας αύξηση άνω του 19% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο. Το ChatGPT έφτασε στο αποκορύφωμα των μηνιαίων επισκέψεων στον ιστότοπό του τον περασμένο Οκτώβριο, όταν έπιασε τις 6,2 δισ. επισκέψεις, για να ακολουθήσει ελαφρά κάμψη.

Το X του Μασκ σημείωσε αύξηση κατά 2,7% στις επισκέψεις στον ιστότοπο μεταξύ Δεκεμβρίου και Ιανουαρίου, στα 4,54 δισ. Το X ήταν ο 6ος σε επισκεψιμότητα ιστότοπος τον Ιανουάριο, πίσω από το Google, το YouTube, το Facebook, το Instagram και το ChatGPT. Ωστόσο, το X βρήκε μπροστά του το Threads του Μαρκ Ζάκερμπεργκ στα κινητά. Τον Ιανουάριο, το Threads, που ανήκει στη Meta, αύξησε το προβάδισμά του έναντι του X, καταγράφοντας 143,2 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες καθημερινά σε κινητές συσκευές παγκοσμίως τις δύο πρώτες εβδομάδες του έτους, με το Χ την ίδια περίοδο να έχει 126,2 εκατ. ενεργούς χρήστες καθημερινά.

Η xAI “έχασε” δύο συνιδρυτές της τις τελευταίες ημέρες. Ο ερευνητής Τζίμι Μπα ανακοίνωσε την Τρίτη ότι θα αποχωρήσει από την xAI. Ο ίδιος δεν διευκρίνισε τον λόγο της αποχώρησής του, ωστόσο η Financial Times ανέφερε ότι ο Μπα αποχώρησε εν μέσω εντάσεων στην τεχνική ομάδα λόγω των απαιτήσεων για βελτίωση της απόδοσης του μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας. Ο Τόνι Γου ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο X τη Δευτέρα ότι παραιτήθηκε από την xAI, σημειώνοντας ότι “ήρθε η ώρα για το επόμενο κεφάλαιο της ζωής μου”. Τους τελευταίους μήνες, αποχώρησαν και άλλα ιδρυτικά μέλη της εταιρείας, με αποτέλεσμα να έχουν μείνει πλέον στην εταιρεία οι μισοί από τους συνιδρυτές της. Σύμφωνα με τους Financial Times, ορισμένοι υπάλληλοι είχαν παραπονεθεί ότι ο Μασκ είχε παράλογες απαιτήσεις για να προλάβουν ανταγωνιστές όπως η OpenAI, ενώ το προσωπικό βρέθηκε αντιμέτωπο με έντονες αντιδράσεις για “σεξουαλικά άσεμνα deepfakes” που δημιουργήθηκαν με την τεχνολογία Grok, και έγινε αντικείμενο ρυθμιστικών ερευνών στην Ευρώπη.

Forbes