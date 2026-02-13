Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας και θα μπορούσε κάποιος να πει ότι έχει πάρει τα μυαλά των νέων, όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και στην Ευρώπη. Οι νέοι στην Κύπρο, ηλικίας 16-24 ετών, τα πάνε καλά με την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ), όπως δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat για το 2025, με το ποσοστό χρήσης να βρίσκεται στο 76,5%, όταν ο μέσος στην Ευρώπη είναι 63,8%.

Πρωταθλητές στη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης αναδείχθηκαν οι Ελλαδίτες, με το ποσοστό να εκτοξεύεται στο 83,5%, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση σε ολόκληρη την ΕΕ.

Ποιοι ήταν όμως οι λόγοι μη χρήσης εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης από μερίδα νέων στην Κύπρο; Σύμφωνα με τα ευρήματα της Eurostat, ποσοστό 38% ανέφερε την έλλειψη αναγκαιότητας χρήσης αυτών των εργαλείων, αλλά αξίζει να σημειωθεί ότι το 3% απέδωσε τη μη χρήση σε έλλειψη γνώσης και το 8% απλώς δεν γνώριζε ότι υπάρχουν αυτά τα εργαλεία. Οι ανησυχίες για την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια αντιπροσωπεύουν το 1% της μη χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης μεταξύ των ατόμων που απάντησαν.

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, τα υψηλότερα ποσοστά ατόμων ηλικίας 16-24 ετών που χρησιμοποιούν εργαλεία παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης, πέρα από την Ελλάδα, καταγράφηκαν στην Εσθονία (82,8%) και την Τσεχία (78,5%).

Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Ρουμανία (44,1%), την Ιταλία (47,2%) και την Πολωνία (49,3%).

Για να έχουμε μια γενική εικόνα χρήσης εργαλείων της Τεχνητής Νοημοσύνης στην ηλικία νέων 16-24, την λεγόμενη γενιά γενιά Ζ (Gen Z), η οποία χαρακτηρίζεται ως η πρώτη ψηφιακή γενιά και αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό ποσοστό του εργατικού δυναμικού, πρέπει να δούμε τι γίνεται και στις άλλες χώρες της Ευρώπης. Στην Ισπανία, το ποσοστό χρήσης είναι 75,6%, στην Πορτογαλία 76,5%, στην Ιρλανδία 66,5%, στη Γερμανία 52,7%, στη Σλοβενία 67%, στη Φιλανδία 67,1%, στη Λιθουανία 73,7%, στη Λετονία 73,2%, στη Βουλγαρία 50%.

Η έκθεση της Eurostat παραθέτει τους τομείς στους οποίους η «Gen Z» εντάσσει την τεχνητή νοημοσύνη στην καθημερινότητά της: Το 39,3% των νέων στην ΕΕ χρησιμοποιεί το AI για τις σπουδές του, έναντι μόλις 9,4% του γενικού πληθυσμού. Το 44,2% αξιοποιεί εργαλεία AI για ιδιωτικούς σκοπούς (ενημέρωση, ψυχαγωγία, οργάνωση).

Τα στοιχεία αναδεικνύουν ένα σαφές «χάσμα γενεών». Η χρήση AI από τους νέους 16-24 ετών είναι σχεδόν διπλάσια από εκείνη του γενικού πληθυσμού (ηλικίες 16-74), όπου το ποσοστό χρήσης περιορίζεται στο 32,7%. Πρέπει να σημειωθεί πως μεγάλο μέρος των τύπων χρήσης που διακρίνει η Eurostat έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση και την ψυχαγωγία.

Από την πλευρά της εκπαίδευσης, έχει γίνει τα τελευταία χρόνια πολύ πιο συνηθισμένο το φαινόμενο μαθητές, ακόμα και φοιτητές, να χρησιμοποιούν την AI όχι απλά ως συμπληρωματικό μέσο, π.χ. για εντοπισμό πηγών ή γενικές κατευθύνσεις, αλλά ως βασικό εργαλείο αντικατάστασης, δηλαδή να κάνει τα πάντα, από εργασίες, αναφορές, έως και πτυχιακές εργασίες.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη καθιστά τις μηχανές ικανές να κατανοούν το περιβάλλον τους, να επιλύουν προβλήματα και να δρουν προς την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου. Ο υπολογιστής λαμβάνει δεδομένα (ήδη έτοιμα ή συλλεγμένα), τα επεξεργάζεται και ανταποκρίνεται βάσει αυτών των στοιχείων που έχει επεξεργαστεί.