Η αποστολή της Εθνικής Επιτροπής για την Τεχνητή Νοημοσύνη, της λεγόμενης «AI Task Force», ήταν να παραδώσει μέσα σε ένα χρόνο, την Εθνική Στρατηγική της Κύπρου για την Τεχνητή Νοημοσύνη, πρώτα στον Υφυπουργό Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Νικόδημο Δαμιανού και στη συνέχεια στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Η συγκεκριμένη επιτροπή υπό την προεδρία του Επικεφαλής Επιστήμονα Δημήτρη Σκουρίδη, συστάθηκε τον Ιανουάριο του 2025. Έκτοτε, ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Οι συνεδρίες που έγιναν είναι μετρημένες στα δάκτυλα του ενός χεριού, ενώ δεν υπάρχει ενημέρωση για την πρόοδο των εργασιών, ούτως ώστε η χώρα μας να αποκτήσει σαφή προσανατολισμό στη νέα τεχνολογική τάξη των πραγμάτων.

Τα ωραία λόγια και οι κλισέ φράσεις, δεν εντυπωσιάζουν πλέον. Ο πολίτης θέλει να δει πράξεις στην καθημερινότητα του.

Π.Αν