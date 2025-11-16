Πώς το είπε ο Ανδρέας Χασαπόπουλος, πρώην (ευτυχώς) ανώτατος λειτουργός στην Ελεγκτική Υπηρεσία και πρώην πιστός ακόλουθος του Οδυσσέα Μιχαηλίδη (ευτυχώς για τον Οδυσσέα); Είπε στο Βεργίνα:

«Η αλήθεια είναι ότι ο Οδυσσέας ήταν από τους ενεργότερους συμμετέχοντες στην σελίδα (σ.σ. που έκραζε όσους τολμούσαν να κάνουν κριτική στον τότε Γενικό Ελεγκτή). Μου έστελνε επανειλημμένα (σ.σ. σχόλια προς ανάρτηση) και μάλιστα, αρκετά ήταν πολύ ακραία για τα οποία έχω δεχθεί και αγωγές. Σε δύο περιπτώσεις είμαι στο δικαστήριο εξαιτίας αυτών των δημοσιευμάτων που ο ίδιος μου έστελνε», ισχυρίστηκε ο κ. Χασαπόπουλος.

Με αυτή την παραδοχή, πρέπει να άνοιξαν ακριβό κρασί οι δικηγόροι που θα εκπροσωπήσουν τους αντίδικους του κ. Χασαπόπουλου.

ΧΡΥΜΑ