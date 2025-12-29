Η εταιρεία Woodside Energy της Αυστραλίας ανακοίνωσε τη Δευτέρα 29/12/25 ότι υπέγραψε δεσμευτική συμφωνία με την τουρκική κρατική εταιρεία πετρελαίου BOTAS για την παράδοση περίπου 5,8 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) για εννέα χρόνια, ξεκινώντας από το 2030.

Το Reuters ενημερώνει πως το LNG θα προέρχεται κυρίως από το υπό κατασκευή έργο στη Λουιζιάνα των ΗΠΑ, το οποίο θα συμπληρώνεται από προμήθειες από το ευρύτερο χαρτοφυλάκιο της Woodside, του μεγαλύτερου παραγωγού φυσικού αερίου της Αυστραλίας.

Η υποδομή LNG της Woodside στη Λουιζιάνα, που αποτελεί τη μεγαλύτερη ξένη επένδυση στην ιστορία της συγκεκριμένης Πολιτείας, ήταν το πρώτο αμερικανικό έργο LNG που έλαβε οικονομική έγκριση μετά την επιστροφή του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία τον Ιανουάριο και την υπόσχεση να απελευθερώσει την αμερικανική ενέργεια στον κόσμο.

Το έργο, αναφέρει το Reuters, έλαβε την τελική έγκριση στα τέλη Απριλίου και έχει προγραμματιστεί να παραδώσει τις πρώτες του ποσότητες φυσικού αερίου το 2029.

«Αυτή η συμφωνία προμήθειας με την BOTAŞ αποτελεί ένα στρατηγικό ορόσημο για την Woodside, δεδομένου ότι είναι η πρώτη μας μακροπρόθεσμη συμφωνία προμήθειας LNG με την τουρκική αγορά», δήλωσε ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και Εμπορικός Διευθυντής της Woodside, Mark Abbotsford.