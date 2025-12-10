Οι πρόσφατες εξελίξεις γύρω από τις ενεργειακές συμφωνίες ΗΠΑ–Ελλάδας δημιουργούν νέες προοπτικές για την περιοχή, ενισχύοντας τη στρατηγική θέση της χώρας στην ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου. Κεντρικό σημείο αποτελεί η συμφωνία του Νοεμβρίου μεταξύ της Venture Global και της Atlantic See LNG Trade SA, κοινοπραξίας της Aktor και της ΔΕΠΑ, με προοπτικές περαιτέρω διεύρυνσης και ανάπτυξης.

Στις συναντήσεις στον Λευκό Οίκο συμμετείχαν στενοί συνεργάτες του Προέδρου Τραμπ για θέματα ενέργειας, ενώ από την ελληνική πλευρά παρευρέθηκε ο επικεφαλής της Aktor, Αλέξανδρος Εξάρχου, μαζί με συνεργάτες του. Σύμφωνα με πληροφορίες, επίκεντρο των συζητήσεων αποτέλεσε η αύξηση των ποσοτήτων αμερικανικού LNG που θα κατευθύνονται όχι μόνο προς Ουκρανία και Ρουμανία, αλλά και σε χώρες της Βόρειας Ευρώπης.

Στο τραπέζι βρέθηκαν επίσης οι αναγκαίες υποδομές μεταφοράς, με πιθανή αμερικανική συμμετοχή στη χρηματοδότηση. Όπως αναφέρει το Hellas Journal, κρίσιμο στοιχείο είναι η θαλάσσια μεταφορά LNG, ώστε να εξυπηρετείται αμοιβαία τόσο η αμερικανική όσο και η ελληνική πλευρά. Ο κ. Εξάρχου υπογράμμισε τον ρόλο των ελληνικών εφοπλιστικών εταιρειών στη διαδικασία.

Ωστόσο, οι ποσότητες LNG της Venture Global δεν επαρκούν για την κάλυψη της ευρωπαϊκής ζήτησης. Όπως δήλωσε ο κ. Εξάρχου στο Bloomberg, «θα χρειαστούμε μεγαλύτερες ποσότητες και τουλάχιστον δύο, ίσως τρεις προμηθευτές για την περίοδο 2026-2030».

Με την υλοποίηση των συμφωνιών, η Ελλάδα μετατρέπεται σε κρίσιμο κόμβο μεταφοράς φυσικού αερίου για την Ευρώπη, στηρίζοντας την πολιτική του Προέδρου Τραμπ για τερματισμό των ευρωπαϊκών εισαγωγών ρωσικής ενέργειας. Ο υφυπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ για την Ευρώπη, Τζάσουα Βόλζ, τόνισε την ανάγκη ταχείας ανάπτυξης υποδομών και ενίσχυσης της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την αξιοποίηση του Κάθετου Διαδρόμου.

Η ελληνική συμμετοχή αναδεικνύεται και από την άρνηση της Τουρκίας να συνεργαστεί στην προσπάθεια περιορισμού των ρωσικών ενεργειακών ροών, γεγονός που δημιουργεί «παράθυρο ευκαιρίας» για τον ελληνικό ιδιωτικό τομέα ώστε η χώρα να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της ως βασικός ενεργειακός κόμβος, σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές.

Capital.gr