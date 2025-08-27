Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την Τετάρτη τον καθορισμό του ειδικού μαθητικού κομίστρου για την περίοδο 1 Σεπτεμβρίου 2025 – 31 Αυγούστου 2027. Το μηνιαίο εισιτήριο ορίζεται στα €5, με κρατική επιχορήγηση €17, ενώ το ετήσιο εισιτήριο στα €30 με επιχορήγηση €190 ανά μαθητή.

Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Αλέξης Βαφεάδης, ανακοίνωσε ότι από 1η Σεπτεμβρίου 2025 απαλλάσσονται πλήρως από την καταβολή κομίστρου όλα τα παιδιά πολύτεκνων και πενταμελών οικογενειών που φοιτούν στη δημόσια μέση και τεχνική εκπαίδευση.

Επίσης, στο ειδικό μαθητικό κόμιστρο εντάσσονται και ανήλικα παιδιά υπό τη φροντίδα και κηδεμονία των ΥΚΕ, ακόμη κι αν δεν φοιτούν σε σχολείο. Για τους άπορους μαθητές και τα παιδιά δικαιούχων ΕΕΕ θα εκδίδεται εισιτήριο μηδενικής αξίας, με τους ανάδοχους να αποζημιώνονται αντίστοιχα.

Ο κ. Βαφεάδης δήλωσε ότι η ρύθμιση αποσκοπεί στη διευκόλυνση των μαθητών και στη βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων μεταφορών, ενώ αναμένεται να συμβάλει και στη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Σε ερώτηση για το πρόγραμμα «πόρτα σε πόρτα» για τα παιδιά δημοτικής εκπαίδευσης, ανέφερε ότι συνεχίζεται όπως πέρσι, με προσπάθειες διεύρυνσης των διαδρομών όπου το επιτρέπουν οι ανάγκες των κοινοτήτων και η διαθεσιμότητα οδηγών. «Η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να εξυπηρετεί όσο πιο ευρέως είναι δυνατόν», τόνισε, σημειώνοντας ότι η υπηρεσία καλύπτει κυρίως αγροτικές περιοχές, αλλά εφαρμόζεται και σε αστικά κέντρα σε περιορισμένη κλίμακα λόγω έλλειψης οδηγών.