Υπέρ της απλοποίησης των κανόνων κρατικών ενισχύσεων τάχθηκε η Κύπρος στο πλαίσιο των εργασιών της πρώτης Ομάδας Εργασίας Ανταγωνισμού της Δανικής Προεδρίας, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες.

Η χώρα εκπροσωπήθηκε από την Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, Στέλλα Μιχαηλίδου, και την ομάδα της, η οποία θα αναλάβει την προεδρία της Ομάδας κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, στη συνεδρία συμμετείχαν οι Κωνσταντίνος Χολέβας (Πρόεδρος της ομάδας), Έλενα Ιωαννίδου (Αναπληρωτής Πρόεδρος) και Βασίλης Κοιλιαρής (Μέλος).

Οι θέσεις της Κύπρου

Ο κ. Χολέβας επισήμανε ότι η σαφήνεια και η ευκολία εφαρμογής των κανόνων αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για την απλοποίησή τους, εισηγούμενος αναθεώρηση βασικών ορισμών του Γενικού Κανονισμού Απαλλαγής κατά Κατηγορία (GBER), ιδίως για τον τύπο επιχείρησης και την έρευνα και ανάπτυξη.

Στο ζήτημα της προσιτής και κοινωνικής στέγασης, τόνισε ότι η προσαρμογή των σχετικών κανόνων θα διευκολύνει τις πολιτικές των κρατών μελών.

Αναφορικά με το Πλαίσιο Κρατικών Ενισχύσεων για Καθαρή Βιομηχανία (CISAF), σημείωσε πως αποτελεί χρήσιμο εργαλείο, καθώς παρέχει με σαφήνεια τα κριτήρια συμβατότητας των ενισχύσεων.

Η συνεδρίαση φιλοξενήθηκε από το Συμβούλιο της ΕΕ, με τη Δανική Προεδρία να παρουσιάζει τις προτεραιότητές της για την περίοδο που ακολουθεί.