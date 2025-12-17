Η προσοχή επικεντρώνεται στη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) μετά το 2027, η οποία αποτελεί βασική προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, δήλωσε η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου. Στόχος, είπε, είναι στο μέτρο των δυνατοτήτων του Συμβουλίου να βελτιωθεί το υφιστάμενο πλαίσιο, ώστε να εφαρμοστεί μια Κοινή Αγροτική Πολιτική που θα διασφαλίζει την επισιτιστική ασφάλεια και επάρκεια. Οι αγροτικές οργανώσεις της Κύπρου, που έχουν εξαγγείλει για την Πέμπτη κινητοποιήσεις, κάνουν από την πλευρά τους λόγο για «απαράδεκτες» προτάσεις της Κομισιόν.

Σε δήλωσή της η Υπουργός αναφέρθηκε στις κινητοποιήσεις της Πέμπτης, στο πλαίσιο των πανευρωπαϊκών κινητοποιήσεων των αγροτών, καθώς οι Κύπριοι γεωργοί ενώνουν τη φωνή τους με τους γεωργούς ολόκληρης της Ευρώπης, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της COPA–COGECA και διαμαρτυρόμενοι για το πλαίσιο που εισηγείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη μελλοντική ΚΑΠ.

Σύμφωνα με την Υπουργό, προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ αποτελεί η διαμόρφωση και παράδοση στους Ευρωπαίους αγρότες μιας ισχυρής, δίκαιης και αποτελεσματικής Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, η οποία θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές τους ανάγκες και θα διασφαλίζει ουσιαστική μείωση του διοικητικού φόρτου.

Η κ. Παναγιώτου υπενθύμισε ότι ήδη από τον Δεκέμβριο του 2024, το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της ΕΕ έχει διατυπώσει σαφή θέση υπέρ μιας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής δύο πυλώνων με ισχυρή χρηματοδότηση.

Ερωτηθείσα εάν αισθάνεται αυξημένο το βάρος της ευθύνης λόγω της ανάληψης της προεδρίας του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας σε μια περίοδο έντονων αγροτικών κινητοποιήσεων, η Υπουργός Γεωργίας δήλωσε ότι το αίσθημα ευθύνης τη συνοδεύει από την πρώτη στιγμή του διορισμού της. Όπως ανέφερε, η βελτίωση του πλαισίου μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται ο αγρότης και η αγρότισσα αποτελεί μια διαρκή και αέναη προσπάθεια. Αυτή την περίοδο, πρόσθεσε, η προσοχή επικεντρώνεται στη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2027, η οποία αποτελεί βασική προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας. Στόχος, όπως υπογράμμισε, είναι στο μέτρο των δυνατοτήτων του Συμβουλίου να βελτιωθεί το υφιστάμενο πλαίσιο, ώστε να εφαρμοστεί μια Κοινή Αγροτική Πολιτική που θα διασφαλίζει την επισιτιστική ασφάλεια και επάρκεια, παρέχοντας παράλληλα στους αγρότες τα απαραίτητα εργαλεία για να συνεχίσουν να παράγουν.

«Η ευθύνη ήταν και παραμένει μεγάλη», τόνισε, επισημαίνοντας ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και τις προτεραιότητες των κρατών-μελών. «Χρειαζόμαστε μια ισχυρή και αποτελεσματική αγροτική πολιτική που να διασφαλίζει την επισιτιστική ασφάλεια», συμπλήρωσε.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τον αντίκτυπο που έχουν στην αγροτική πολιτική τα σκάνδαλα επιδοτήσεων που κατά καιρούς αποκαλύπτονται σε διάφορες χώρες και προσφάτως στην Ελλάδα, η Υπουργός Γεωργίας σημείωσε ότι η εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής διέπεται από σαφείς κανόνες, οι οποίοι πρέπει πάντοτε να τηρούνται.

Όπως ανέφερε, είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα πλαίσιο που να διασφαλίζει ότι οι ενισχύσεις καταβάλλονται στους αγρότες που πραγματικά τις έχουν ανάγκη, σε όσους καλλιεργούν τη γη και παράγουν. Για τον σκοπό αυτό, υπογράμμισε, απαιτούνται αυστηροί και ουσιαστικοί έλεγχοι. Διευκρίνισε, επίσης, ότι τυχόν απλοποιήσεις στους ελέγχους, που είναι απαραίτητο να γίνουν, πρέπει να γίνονται με τρόπο που να μην υποβαθμίζεται η ποιότητα των τροφίμων ούτε να δημιουργείται περιθώριο για καταχρήσεις.

Σε ό,τι αφορά την Κύπρο, η Υπουργός επεσήμανε ότι ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ), μέσω του οποίου καταβάλλονται οι ενισχύσεις προς τους αγρότες, εφαρμόζει συστηματικούς ελέγχους. Ανέφερε ότι το Υπουργείο Γεωργίας ενημερώνεται για τις βελτιώσεις που υλοποιεί ο ΚΟΑΠ, κατόπιν συστάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με στόχο τη διασφάλιση ότι οι πληρωμές πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και κανονισμούς.

«Οι έλεγχοι γίνονται και πρέπει να συνεχίσουν να γίνονται», κατέληξε, τονίζοντας ότι για την Κυπριακή Δημοκρατία η ορθή, διαφανής και νόμιμη κατανομή των πόρων αποτελεί σταθερή προτεραιότητα ώστε να στηρίζονται αυτοί που παράγουν, αυτοί που κοπιάζουν για να έχουμε καθημερινά φαγητό και τροφή».

Οι αγροτικές οργανώσεις ΠΕΚ, ΕΚΑ, Παναγροτικός, Νέα Αγροτική Κίνηση, Ευρωαγροτικός, ανακοίνωσαν ότι θα συμμετέχουν στην Πανευρωπαϊκή αγροτική κινητοποίηση την Πέμπτη 18, Δεκεμβρίου, 2025 με δύο εκδηλώσεις σε Λευκωσία και Πάφο.

Μέσω του Προέδρου της Παναγροτικής Ένωσης Κύπρου (ΠΕΚ) Χρίστου Παπαπέτρου, κάλεσαν τους καταναλωτές να στηρίξουν τις κινητοποιήσεις των αγροτών, λέγοντας ότι αφορούν την ποιότητα και την ασφάλεια της τροφικής αλυσίδας.

Σύμφωνα με τον κ. Παπαπέτρου, στην Πάφο, στις 10:00 οι αγρότες της επαρχίας θα συγκεντρώσουν τα τρακτέρ στο δρόμο της Τίμης παρά την έξοδο του αεροδρομίου όπου και θα παραμείνουν.

Η Αστυνομία ανακοίνωσε ότι σύμφωνα με τους διοργανωτές, οι διαμαρτυρόμενοι από όλες τις επαρχίες, θα συγκεντρωθούν στον χώρο στάθμευσης του Σταδίου ΓΣΠ και του καταστήματος «JUMBO» στη Λευκωσία και ότι γύρω στις 10.30π.μ. θα πορευθούν προς το Προεδρικό Μέγαρο, όπου θα επιδώσουν ψήφισμα και ακολούθως θα μεταβούν στο Σπίτι της Ευρώπης, στην οδό Λόρδου Βύρωνος «όπου θα παραμείνουν μέχρι την ικανοποίηση των αιτημάτων τους».

Ο Πρόεδρος της ΠΕΚ είπε ότι και οι Κύπριοι αγρότες είναι Ευρωπαίοι αγρότες και άρα οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κοινή Αγροτική Πολιτική που θα τεθεί σε ισχύ το 2028 επηρεάζουν και τους αγρότες στην Κύπρο.

Οι αγροτικές οργανώσεις της Κύπρου όπως και οι ευρωπαϊκές αγροτικές οργανώσεις θεωρούν ότι οι προτάσεις της Κομισιόν είναι απαράδεκτες και κατεδαφίζουν όλο το οικοδόμημα στο οποίο θεμελιώθηκε η Κοινή Αγροτική Πολιτική, που είναι η αρχαιότερη πολιτική που θέσπισε η ΕΕ, πρόσθεσε παρατηρώντας πως αντί να ανανεώνεται και να εκσυγχρονίζεται με γνώμονα την προστασία της αγροτικής παραγωγής, διαλύεται στο βωμό των στόχων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Συνεχίζοντας ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή ο αγροτικός τομέας στην Ευρώπη δέχεται τεράστιες πιέσεις που θα ενταθούν με τις συμφωνίες που προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τρίτες χώρες της Λατινικής Αμερικής, το Μαρόκο και άλλες χώρες, για εισαγωγή αγροτικών προϊόντων τα οποία δεν παράγονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και που προάγουν τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

Εξήγησε ότι τα προϊόντα των Ευρωπαίων αγροτών και κατ΄επέκταση των Κυπρίων αγροτών, παράγονται με υψηλά στάνταρ παραγωγής, ασφάλειας, υγιεινής, ποιότητας χωρίς απαγορευμένες ουσίες, πρότυπα που αυξάνουν το κόστος παραγωγής, σε αντίθεση με τους αγρότες τρίτων χωρών που συνεχίζουν να παράγουν χωρίς να είναι γνωστή και ρυθμισμένη η μέθοδος και κάνοντας χρήση απαγορευμένων από την ΕΕ, φυτοπροστατευτικών.

Περαιτέρω ο κ. Παπαπέτρου επεσήμανε ότι οι λόγοι κινητοποίησης των αγροτών αφορά και τους καταναλωτές. Πρόσθεσε ότι με τις κινητοποιήσεις προασπιζόμαστε το μέλλον των αγροτών, αλλά και το μέλλον της τροφής των παιδιών μας σε όλη την Ευρώπη.

Ο κ. Παπαπέτρου αφού διευκρίνισε ότι στο παρόν στάδιο οι κινητοποιήσεις γίνονται από το ευρωπαϊκό αγροτικό κίνημα, είπε ότι προγραμματίζονται συναντήσεις με τον Σύνδεσμο Καταναλωτών και κάλεσε όλους τους καταναλωτές να συμπαρασταθούν στους αγώνες των αγροτών.

Η Αστυνομία στην ανακοίνωσή της αναφέρει ότι κατά τη μετάβαση τους από τους χώρους συγκέντρωσης προς το Προεδρικό Μέγαρο, οι διαμαρτυρόμενοι αναμένεται να χρησιμοποιήσουν τις λεωφόρους Ιωσήφ Χατζηισωήφ, Αθαλάσσας και Προεδρικού Μεγάρου. Αντίστοιχα, για τη μετάβαση τους στο Σπίτι της Ευρώπης, αναμένεται να πορευθούν μέσω των λεωφόρων Δημοσθένη Σεβέρη και Λόρδου Βύρωνος.

Προσθέτει ότι κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αναμένεται να επηρεαστούν δρόμοι στο κέντρο της Λευκωσίας, ενώ στους υπεραστικούς δρόμους αναμένεται το πρωί της ίδιας μέρας, αυξημένη κίνηση αγροτικών οχημάτων προς Λευκωσία.

Η Αστυνομία δηλώνει πως θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας και αστυνόμευσης, ενώ θα προβεί και σε ρυθμίσεις τροχαίας, για διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής της εκδήλωσης και παροχή διευκολύνσεων προς το κοινό. Για τον ίδιο σκοπό, μέλη της Αστυνομίας θα βρίσκονται στις περιοχές διεξαγωγής της διαμαρτυρίας.

Επίσης καλεί τους συμμετέχοντες να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αστυνομικών.

ΚΥΠΕ