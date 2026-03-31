Εκδήλωση διαμαρτυρίας θα πραγματοποιηθεί στις 11:00 το πρωί σήμερα, έξω από το Προεδρικό Μέγαρο, από την Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της οργάνωσης, «αντίθετα από τους ισχυρισμούς του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, καμιά από τις υφιστάμενες διατάξεις της νομοθεσίας για την παροχή της ειδικής χορηγίας σε τυφλούς δεν εντάσσεται στη νέα νομοθεσία που υποβλήθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση».

Αυτούσια η ανακοίνωση

Σκληρή και αδίσταχτη η κυβέρνηση της χώρας μας.

Θύματα χιλιάδες άτομα με αναπηρίες δικαιούχοι επιδομάτων.

Αντίθετα από τους ισχυρισμούς του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, καμιά από τις υφιστάμενες διατάξεις της νομοθεσίας για την παροχή της ειδικής χορηγίας σε τυφλούς δεν εντάσσεται στη νέα νομοθεσία που υποβλήθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση. Η κατάργηση μάλιστα της χορηγίας έχει άμεσες, όπως προκλητικά παραδέχεται το ίδιο το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας σε σχετική ανακοίνωση του, συνέπειες για τους τυφλούς. Σύμφωνα με το Υφυπουργείο, 120 περίπου τυφλοί υπέβαλαν αίτηση σε περίοδο που ξεπερνά τους έξι μήνες και είναι αβέβαιο αν οι αιτήσεις τους θα τύχουν εξέτασης σύντομα.

Πέρα από τη στέρηση του επιδόματος τυφλών χάνουν περαιτέρω διάφορα άλλα ωφελήματα που παρέχονται από την Αρχή Ηλεκτρισμού, τη CYTA, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλους φορείς, που συνδέθηκαν με τη χορηγία τυφλών που τώρα εξαφανίζεται.

Με τη νέα νομοθεσία, αντί η κυβέρνηση να προσπαθήσει να εξισώσει τους νέους δικαιούχους με τους υφιστάμενους λήπτες επιδομάτων όπως είναι οι τυφλοί και τα άτομα με βαριά κινητική αναπηρία, θα δίνει σε αυτούς με το σταγονόμετρο το λεγόμενο «επίδομα «προσωπικής βοήθειας και «κατ’ οίκον φροντίδας», με βάση αυστηρά, ασαφή κριτήρια που είναι άγνωστο πως αυτά θα διερευνώνται από το Υφυπουργείο, όπως είναι «ο βαθμός σοβαρότητας των αναγκών για υποστήριξη στην επιτέλεση βασικών προσωπικών ή και οικιακών δραστηριοτήτων, ο αριθμός των ατόμων και των ωρών για τις οποίες χρειάζονται υποστήριξη, ο βαθμός ανάγκης προστασίας στην περίπτωση διαταραχών συμπεριφοράς ή κινδύνου ζωής κλπ.

Το Κράτος προπαγανδίζει ότι ετοίμασε μια νομοθεσία που θα ωφελέσει τα άτομα με αναπηρία, ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα νομοθέτημα εξοικονόμησης πόρων, μέρος των οποίων μακροπρόθεσμα θα δοθεί σε άτομα με αναπηρία, ορισμένοι από τους οποίους δεν έχουν αξιολογηθεί με σοβαρή αναπηρία.

Τα άτομα με αναπηρία θα λειτουργούν δηλαδή ως μεσάζοντες και θα λαμβάνουν ένα επίδομα για να το δίνουν στους βοηθούς τους, με έλεγχο των δαπανών τους αυτών από το κράτος. Όσον αφορά το κόστος της αναπηρίας τους, αυτό θα καλύπτεται στο μεγαλύτερο του μέρος από τους ίδιους, κατά παράβαση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών και του άρθρου 28 της Σύμβασης των δικαιωμάτων τους.

Με τη νομοθεσία αυτή ξηλώνεται στη πράξη ένα σύστημα πενιχρών οικονομικών και άλλων ωφελημάτων 50 χρόνων, που πέραν από το γεγονός ότι δεν δημιουργήθηκαν για τους λήπτες οποιαδήποτε προβλήματα όσον αφορά τη διαδικασία παροχής τους, το ίδιο το Υπουργείο και στη συνέχεια το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας αναφέρει ότι είναι πενιχρά και θα προχωρούσε σε αύξηση τους. Τα επιδόματα ωστόσο αυτά δεν έχουν αυξηθεί τις τελευταίες δεκαετίες, ούτε και αυξάνονται έστω και ένα σεντ με τη νέα νομοθεσία.

Διαμαρτυρόμαστε για τον από μέρους της κυβέρνησης τερματισμό των πολιτικών αυτών, που θα οδηγήσουν αναπόφευκτά τους τυφλούς και τα άλλα άτομα με αναπηρία στον αποκλεισμό, την εξαθλίωση και μόνιμη προσβολή της ανθρώπινης τους αξιοπρέπειας.