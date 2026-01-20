Το Σαββατοκύριακο, ο Τραμπ απείλησε με νέους δασμούς σε αρκετές χώρες της ΕΕ στο πλαίσιο μιας προσπάθειας απόκτησης της Γροιλανδίας. Σε απάντηση, η ΕΕ φέρεται να εξετάζει αντίποινα ύψους 93 δισεκατομμυρίων ευρώ, παράλληλα με τη χρήση του “μέσου κατά του καταναγκασμού” του μπλοκ. Οι ευρωπαϊκές μετοχές υποχώρησαν περίπου 1% τη Δευτέρα, με τους τομείς που επηρεάστηκαν από τους δασμούς (Αυτοκίνητα, Καταναλωτικά Προϊόντα, Τεχνολογία) να υποαποδίδουν.

Ενώ αβεβαιότητα ήταν ήδη υψηλή, οι προσπάθειες των ΗΠΑ να αποκτήσουν τη Γροιλανδία θα μπορούσαν να έχουν υπερβολικές επιπτώσεις στις διατλαντικές σχέσεις και στην υποδομή ασφαλείας της Δύσης, επισημαίνει η Citigroup. Οι αυξημένες εμπορικές εντάσεις επηρεάζουν αρνητικά την βραχυπρόθεσμη επενδυτική προοπτική για τις ευρωπαϊκές μετοχές. Έτσι, υποβαθμίζει τη στάση της στην Ευρώπη σε ουδέτερη για πρώτη φορά μετά από ένα χρόνο, καθώς η κερφοφορία, ιδίως των διεθνώς προσανατολισμένων κλάδων, αντιμετωπίζει πλέον υψηλότερα εμπόδια. Φυσικά, είναι πιθανό οι εντάσεις να υποχωρήσουν σημαντικά τις επόμενες εβδομάδες, ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, σε πιο μακροπρόθεσμο διάστημα ενισχύονται τα επιχειρήματα υπέρ της διαφοροποίησης των τοποθετήσεων των επενδυτών.

Βραχυπρόθεσμα: Σε κίνδυνο η κερδοφορία

Η τελευταία αύξηση των δασμών υπονομεύει την βραχυπρόθεσμη επενδυτική προοπτική για τις ευρωπαϊκές μετοχές, θέτοντας υπό αμφισβήτηση την προσδοκία της αγοράς για ευρεία αύξηση των κερδών ανά μετοχή (EPS), επισημαίνει η αμερικάνικη τράπεζα. Σε αυτό το πλαίσιο, αναφέρει τέσσερα βασικά σημεία, τα εξής:

1. Προηγουμένως η Citi είχε εκτιμήσει ότι ένας δασμός 10% στην Ευρώπη θα αναμενόταν να οδηγήσει σε επιβράδυνση 2-3 ποσοστιαίων μονάδων στην αύξηση των κερδών ανά μετοχή στην Ευρώπη. Πριν από τα γεγονότα του Σαββατοκύριακου, οι αναλυτές της είχαν προβλέψει αύξηση κερδών ανά μετοχή στην Ευρώπη κατά 10%. Τα μοντέλα προβλέψεών της έχουν ήδη δείξει ένα αποτέλεσμα χαμηλότερο από τις προσδοκίες της αγοράς, δηλαδή άνοδο κατά 8% στα EPS, αν και οι κίνδυνοι είναι πλέον πιθανό να στρεβλώνονται περαιτέρω προς τα κάτω. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αντίκτυπος των δασμών στα κέρδη ανά μετοχή ποικίλλει σημαντικά ανά ευρωπαϊκό τομέα. Οι αναλυτές της Citi έχουν επισημάνει υψηλότερη ευαισθησία στα κέρδη ανά μετοχή σε τμήματα της αγοράς με διεθνή έκθεση, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, η τεχνολογία και η υγειονομική περίθαλψη.

2. Πέρυσι, η Ευρώπη είδε τις μεγαλύτερες υποβαθμίσεις κερδών από τις κύριες περιοχές, με τις αρχικές προβλέψεις για αύξηση περίπου 10% των κερδών ανά μετοχή να μειώνονται στο μηδέν. Με βάση τις παραπάνω εκτιμήσεις της Citi, οι δασμοί ήταν πιθανώς υπεύθυνοι για περίπου τις μισές υποβαθμίσεις των κερδών ανά μετοχή το 2025. Ωστόσο, οι αντιξοότητες που σχετίζονται με τους δασμούς επιδεινώθηκαν επίσης από την ενίσχυση του ευρώ. Κάθε άνοδος 10% στην ισοτιμία ευρώ/δολαρίου σχετίζεται με πτώση περίπου 2% των ευρωπαϊκών κερδών ανά μετοχή, και το ευρώ τελικά αυξήθηκε κατά 13% έναντι του δολαρίου κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους. Ως εκ τούτου, οι τομείς με υψηλότερα επίπεδα έκθεσης στις ΗΠΑ τελικά είδαν μεγαλύτερες υποβαθμίσεις των κερδών ανά μετοχή, ενώ παρόμοια δυναμική έχει επίσης παρατηρηθεί στις εκτιμήσεις των κερδών ανά μετοχή.

3. Η bullish θέση της Citi για την Ευρώπη φέτος προέβλεπε ευρεία αύξηση των κερδών, ιδίως για τους τομείς που είναι εκτεθειμένοι σε διεθνές επίπεδο. Αυτό βασιζόταν στη χαλάρωση των αντιξοοτήτων τόσο από τους δασμούς όσο και από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και είχε αρχίσει να διαμορφώνεται τους τελευταίους μήνες. Μάλιστα, οι αναλυτές της είχαν προβλέψει μια επιστροφή στην αύξηση των κερδών ανά μετοχή για τομείς όπως τα αυτοκίνητα, οι βασικοί πόροι και τα είδη πολυτελείας. Αλλά και οι μετοχές που είναι εκτεθειμένες σε διεθνές επίπεδο είδαν τελικά την ορμή των κερδών ανά μετοχή να μεταβάλλεται, αφού είχαν υποχωρήσει για το μεγαλύτερο μέρος του περασμένου έτους. Οι στρατηγικοί αναλυτές συναλλάγματος της Citi διατηρούν μη αισιόδοξη άποψη για το δολάριο, ακόμη και λαμβάνοντας υπόψη τα πρόσφατα γεγονότα. Ωστόσο, ακόμη και χωρίς τις αντιξοότητες στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, οι δασμοί θα μπορούσαν για άλλη μια φορά να οδηγήσουν τις προβλέψεις για τα κέρδη ανά μετοχή σε χαμηλότερες τιμές.

4. Η βελτίωση της… τύχης των διεθνώς εκτεθειμένων εταιρειών είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ευρωπαϊκή υπεραπόδοση σε παγκόσμιο επίπεδο, τονίζει η Citi. Για λόγους σύγκρισης, το 30% των εταιρειών του Stoxx 600 με τα υψηλότερα επίπεδα διεθνούς έκθεσης αποτελούν περίπου το 45% της κεφαλαιοποίησης της αγοράς. Εντωμεταξύ, το 30% των ευρωπαϊκών εταιρειών με τα υψηλότερα επίπεδα εγχώριας έκθεσης αποτελούν περίπου το 15% της κεφαλαιοποίησης της αγοράς σε επίπεδο δείκτη. Ένα ισχυρό επενδυτικό επιχείρημα μπορεί ακόμη να υποστηριχθεί από τους ευρωπαϊκούς τομείς που επικεντρώνονται στην εγχώρια αγορά, ειδικά καθώς ένα μεγαλύτερο μερίδιο της οικονομικής ανάπτυξης της Ευρώπης προέρχεται ήδη μέσω δημοσιονομικών δαπανών έναντι των εξαγωγών. Ωστόσο, αυτό είναι επίσης το σημείο όπου η τοποθέτηση παραμένει ήδη πιο εκτεταμένη εντός της Ευρώπης, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης να παρουσιάζουν σχεδόν μέγιστες θέσεις αγοράς σε ευρωπαϊκές τράπεζες.

Υποβάθμιση της Ευρώπης, αναβάθμιση της Ιαπωνίας – Προσαρμογή των εκτιμήσεων για τους κλάδους

Η Citi υποβαθμίζει έτσι τη στάση της στην Ευρώπη σε ουδέτερη στην παγκόσμια κατάταξή της. Αυτό αντιπροσωπεύει την πρώτη υποβάθμιση για την ηπειρωτική Ευρώπη σε διάστημα άνω του ενός έτους, κατά την οποία η ευρωπαϊκή αγορά έχει επιτύχει σημαντική υπεραπόδοση έναντι των ανταγωνιστών της σε όρους δολαρίου ΗΠΑ. Είναι σημαντικό ότι οι στόχοι της εξακολουθούν να δείχνουν ανοδική πορεία για τον Stoxx 600 μέχρι το τέλος του 2026, αλλά βλέπει πιο ελκυστική ανταμοιβή κινδύνου αλλού. Η Ιαπωνία μετακινείται σε Overweight (από Ουδέτερη), υποβοηθούμενη από μακροπρόθεσμους ωφέλιμους παράγοντες από την αναθέρμανση του πληθωρισμού, μεταξύ άλλων παραγόντων.

Όσον αφορά τους κλάδους, ενώ η στρατηγική της αμερικάνικης τράπεζας διατηρεί μια κυκλική κλίση, υποβαθμίζει τους κλάδους που έχουν διεθνή έκθεση, όπου η μεταβολή των EPS φαίνεται πιο δύσκολη. Οι βασικές υποβαθμίσεις περιλαμβάνουν τα Αυτοκίνητα, τα Χημικά και τα Ταξίδια & Αναψυχή, όλα σε underweight από ουδέτερη στάση.

Παράλληλα, αναβαθμίζει την Ενέργεια σε ουδέτερη στάση, την Προσωπική Φροντίδα σε overweight και τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας σε ουδέτερη στάση.

Αυτό σημαίνει ότι η στρατηγική της εξακολουθεί να έχει κυκλική κλίση, αλλά με overweight στάση σε έναν βασικό εγχώριο τομέα, τις Τράπεζες, και τους δικαιούχους σημαντικών θεμάτων (Βιομηχανία & Βασικοί Πόροι μέσω δημοσιονομικών δαπανών για υποδομές/άμυνα μαζί με Τεχνητή Νοημοσύνη). Έχει επίσης αυξήσει την έκθεσή της σε αμυντικές μετοχές (μέσω αναβάθμισης της Προσωπικής Φροντίδας).

Φυσικά, όπως επισημαίνει η Citi, παραμένει πιθανό οι διατλαντικές εντάσεις να υποχωρήσουν σημαντικά τις επόμενες εβδομάδες (π.χ. οι στρατηγικοί αναλυτές της Citi έχουν υπονοήσει ότι η στάση των ΗΠΑ στο θέμα της Γροιλανδίας θα μπορούσε ενδεχομένως να μετατραπεί σε αρκετά θετικό συμβιβασμό για την ανάπτυξη κοινών βάσεων ΗΠΑ, Ηνωμένου Βασιλείου και ΕΕ και την εξόρυξη σπάνιων γαιών). Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ θα μπορούσε επίσης να αποφανθεί κατά των δασμών IEEPA του Προέδρου Τραμπ, θέτοντας υπό αμφισβήτηση την ευρύτερη ικανότητα της κυβέρνησης να εφαρμόσει εμπορικούς περιορισμούς. Αυτό θα μείωνε πολλούς από τους κινδύνους για την Ευρώπη.

Σε πιο μακροπρόθεσμο διάστημα πάντως, ενισχύονται τα επιχειρήματα υπέρ της διαφοροποίησης των τοποθετήσεων των επενδυτών, τονίζει η Citi. Σημαντική αβεβαιότητα παραμένει σχετικά με το μέλλον των διατλαντικών σχέσεων και την υποδομή ασφαλείας της Δύσης μετά τον πόλεμο. Ωστόσο, η αυξανόμενη αβεβαιότητα στην πολιτική των ΗΠΑ, ειδικά εάν συνδυαστεί με μια βελτίωση των προοπτικών ανάπτυξης της Ευρώπης (μέσω αυξημένων δημοσιονομικών δαπανών), θα μπορούσε να ενισχύσει τα επιχειρήματα υπέρ της διαφοροποίησης στα παγκόσμια χαρτοφυλάκια μετοχών, με την Ευρώπη ως βασικό ωφελούμενο, όπως εξηγεί.

