Αποφασισμένος να προχωρήσει στην επιβολή δασμών «100%» σε ευρωπαϊκές χώρες που δεν αποδέχονται τις απαιτήσεις του για τον έλεγχο της Γροιλανδία δήλωσε εκ νέου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που ξεκαθαρίζουν ότι η κυριαρχία του νησιού δεν τίθεται προς διαπραγμάτευση.

Σε συνέντευξή του στο NBC News, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα επιβάλει δασμούς 10% σε «όλα τα προϊόντα» που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες από τη Βρετανία από την 1η Φεβρουαρίου, οι οποίοι θα αυξηθούν στο 25% από την 1η Ιουνίου, εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία για την αγορά της Γροιλανδίας από τη Δανία.

Ο ίδιος προειδοποίησε ότι το ίδιο καθεστώς θα ισχύσει και για τη Δανία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ολλανδία και τη Φινλανδία, όλες μέλη του ΝΑΤΟ.

Ερωτηθείς αν θα υλοποιήσει τις απειλές του, απάντησε: «Θα το κάνω, 100%».

Ο Αμερικανός πρόεδρος αρνήθηκε να αποκλείσει τη χρήση στρατιωτικής βίας για την κατάληψη της Γροιλανδίας, απαντώντας «no comment» σε σχετική ερώτηση.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι «η Ευρώπη θα έπρεπε να επικεντρωθεί στον πόλεμο Ρωσίας–Ουκρανίας» και όχι στο ζήτημα της Γροιλανδίας.

Σαφές μήνυμα από Δανία και Ευρώπη

Η Δανία έχει προειδοποιήσει ότι ενδεχόμενη στρατιωτική δράση των ΗΠΑ στη Γροιλανδία θα σήμαινε το τέλος του ΝΑΤΟ. Ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λέκε Ράσμουσεν τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να καταστήσει σαφές στον Τραμπ πως οι απειλές για δασμούς «δεν είναι ο σωστός δρόμος».

«Υπάρχουν κόκκινες γραμμές που δεν μπορούν να ξεπεραστούν. Δεν μπορείς να απειλείς για να αποκτήσεις την κυριότητα της Γροιλανδίας», δήλωσε, υπογραμμίζοντας ότι δεν προτίθεται να κλιμακώσει περαιτέρω την ένταση.

Η Βρετανίδα υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ επανέλαβε ότι το μέλλον της Γροιλανδίας αποτελεί υπόθεση «αποκλειστικά των Γροιλανδών και των Δανών».

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συγκαλεί έκτακτη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες την Πέμπτη, με αντικείμενο την απάντηση στις τελευταίες απειλές Τραμπ. Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας δήλωσε ότι η ΕΕ «δεν επιθυμεί σύγκρουση, αλλά θα υπερασπιστεί τη θέση της», προσθέτοντας ότι «οι εμπορικές απειλές δεν είναι τρόπος διαπραγμάτευσης» και ότι «η κυριαρχία δεν αποτελεί αντικείμενο εμπορίου».

Παρέμβαση Ρούτε και ΝΑΤΟ

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε δήλωσε ότι η Συμμαχία θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τη Δανία και τη Γροιλανδία για την ασφάλεια της Αρκτικής, στον απόηχο της αποστολής μικρών ευρωπαϊκών στρατιωτικών δυνάμεων στο νησί, κίνηση που χαρακτηρίστηκε συμβολική.

Στο μεταξύ, δημοσιοποιήθηκαν ανταλλαγές μηνυμάτων μεταξύ του Τραμπ και του πρωθυπουργού της Νορβηγίας Γιούνας Γκαρ Στόρε, στις οποίες ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγορεί τη Νορβηγία ότι ευθύνεται για το γεγονός ότι δεν έλαβε το Νόμπελ Ειρήνης. Ο Στόρε του απάντησε ότι το βραβείο απονέμεται από ανεξάρτητη επιτροπή και επανέλαβε τη στήριξη της χώρας του στη δανική κυριαρχία επί της Γροιλανδίας.

Ο Τραμπ, πάντως, επέμεινε ότι η Νορβηγία «ελέγχει πλήρως» το Νόμπελ, παρά τις αντίθετες διαβεβαιώσεις.

Τέλος, η NORAD ανακοίνωσε ότι πολλαπλά αεροσκάφη κατευθύνονται προς τη βάση Pituffik στη Γροιλανδία στο πλαίσιο «προγραμματισμένων δραστηριοτήτων», διευκρινίζοντας ότι η επιχείρηση είναι συντονισμένη με τη Δανία και ότι η κυβέρνηση της Γροιλανδίας έχει ενημερωθεί. Αντίστοιχες επιχειρήσεις είχαν πραγματοποιηθεί και τα προηγούμενα χρόνια.

