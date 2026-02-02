Για ισχυρές ενδείξεις «μαγειρέματος» τιμών στο e-kalathi, που ενδέχεται να δημιουργούν παραπλανητική εικόνα ως προς το ποια υπεραγορά είναι φθηνότερη, κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών. Όπως αναφέρει, η πλατφόρμα, από εργαλείο ορθής πληροφόρησης, «δύναται να οδηγήσει σε παραπλάνηση» των καταναλωτών.

Το e-kalathi τέθηκε σε λειτουργία τον Ιούνιο του 2025 με στόχο να διευκολύνει τη σύγκριση τιμών μεταξύ υπεραγορών και, μέσω του ανταγωνισμού, να συμβάλει στη μείωση των τιμών. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, επτά μήνες μετά την έναρξη εφαρμογής του, «απέτυχε σε μεγάλο βαθμό να πετύχει τον στόχο του», καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι οι τιμές που εμφανίζονται μπορούν να οδηγήσουν σε λανθασμένα συμπεράσματα για τη «φθηνότερη» και την «ακριβότερη» υπεραγορά.

Έρευνα Ιανουαρίου 2026 και παραδείγματα τιμολόγησης

Σε έρευνα για τον Ιανουάριο του 2026, ο Σύνδεσμος διαπίστωσε ότι σε ορισμένες υπεραγορές τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο e-kalathi τιμολογούνται σημαντικά χαμηλότερα από ομοειδή προϊόντα που δεν περιλαμβάνονται στην πλατφόρμα. Όπως σημειώνει, το εύρημα απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση για τις επιπτώσεις στους καταναλωτές.

Ενδεικτικά, παρατίθεται σύγκριση τιμών για παιδικό επιδόρπιο γιαουρτιού με γεύση φράουλα που καταχωρείται στο e-kalathi, σε σχέση με άλλες γεύσεις του ίδιου προϊόντος που δεν καταχωρούνται. Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, υπεραγορές που εμφανίζονται φθηνότερες για το καταχωρημένο προϊόν, πωλούν ακριβότερα τις άλλες γεύσεις, γεγονός που μπορεί να παραπλανήσει ως προς τη συνολική εικόνα τιμών.

Από τις υπεραγορές που εξετάστηκαν (Άλφα Μέγα, Σκλαβενίτης, Αθηαινίτης, Κκολιάς, Ιωαννίδης, Super Discount, Metro), μόνο οι Αθηαινίτης και Ιωαννίδης διατηρούν ίδια τιμή για όλες τις γεύσεις, είτε περιλαμβάνονται στο e-kalathi είτε όχι.

Ο Σύνδεσμος επισημαίνει επίσης ότι, για το συγκεκριμένο προϊόν, η χονδρική τιμή στον κατάλογο του κατασκευαστή εμφανίζεται στα €2,75, ενώ σε όλες τις υπεραγορές πωλείται λιανικώς κάτω από €2, θέτοντας ερωτήματα για το πώς εξηγείται αυτή η διαφορά.

Περιορισμένος αριθμός κοινών προϊόντων

Περαιτέρω, ο Σύνδεσμος αναφέρει ότι, από τις επτά μεγάλες υπεραγορές που περιλαμβάνονται σε ανακοίνωση της Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή στις 31 Ιανουαρίου, μόνο μία διαθέτει το σύνολο των προϊόντων στο e-kalathi. Οι υπόλοιπες διαφοροποιούν τα προϊόντα τους, καθιστώντας τη σύγκριση δυσχερή.

Στο τέλος Ιανουαρίου, σε σύγκριση με την αρχή του μήνα, στις περισσότερες υπεραγορές καταγράφηκε μείωση του συνολικού αριθμού προϊόντων που περιλαμβάνονται στο e-kalathi. Σε δύο υπεραγορές με παγκύπρια κάλυψη, ο αριθμός των προϊόντων χαρακτηρίζεται εξαιρετικά χαμηλός, περιορίζοντας τις επιλογές των καταναλωτών.

Διαφοροποιήσεις τιμών και σύγκλιση κόστους

Ο Σύνδεσμος εντόπισε, επίσης, ότι σε ορισμένες υπεραγορές συνεχίζεται η διαφοροποίηση τιμών μεταξύ καταστημάτων της ίδιας αλυσίδας — πρακτική που, όπως αναφέρει, δεν υπήρχε έως τον Αύγουστο του 2025 και ενδέχεται να συνδέεται με εντονότερο τοπικό ανταγωνισμό.

Παράλληλα, παρατηρείται συνεχής μείωση της διαφοράς στο συνολικό κόστος κοινών προϊόντων μεταξύ της ακριβότερης και της φθηνότερης υπεραγοράς: από 13% τον Ιούλιο 2025 σε 4,4% τον Ιανουάριο 2026, για τις ίδιες υπεραγορές με παγκύπρια κάλυψη.

Καταληκτικά, ο Σύνδεσμος κάνει λόγο για ανεξήγητη τιμολόγηση προϊόντων που περιλαμβάνονται στο e-kalathi σε σύγκριση με όσα δεν περιλαμβάνονται, προειδοποιώντας ότι η πρακτική αυτή μπορεί να παραπλανήσει τους καταναλωτές ως προς το συνολικό κόστος αγορών και χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. Όπως διευκρινίζεται, τα συμπεράσματα βασίζονται αποκλειστικά στα στοιχεία που καταγράφονται στην πλατφόρμα.

