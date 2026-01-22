Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή πρέπει να κατονομάζει τις υπεραγορές στις οποίες αναφέρεται στις ανακοινώσεις της, σε σχέση με τη σύγκριση στο e-kalathi, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών.

“Παρά τη συνεχή επισήμανση του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών ότι θα πρέπει στο Παρατηρητήριο της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή να κατονομάζονται οι υπεραγορές που αναφέρονται, δυστυχώς δεν αναφέρονται ονόματα”, σημειώνει. Όπως αναφέρει ο Σύνδεσμος, όταν στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι ο καταναλωτής μπορεί να εξοικονομήσει ένα σεβαστό ποσό χρημάτων αν αγοράσει από τη φθηνότερη υπεραγορά, “ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να γνωρίζει τα ονόματα των υπεραγορών για να μπορεί να κάνει την επιλογή του”.

Επιπλέον, σημειώνει ότι ο αριθμός των απόλυτα κοινών προϊόντων στο e-kalathi είναι 230 και όχι 248 που αναφέρονται στην ανακοίνωση της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή. “Η αναφορά ότι τα 248 προϊόντα είναι κοινά σε 7 μεγάλες υπεραγορές, δεν φαίνεται να ευσταθεί. Είναι κοινά προϊόντα σε πέντε υπεραγορές, από τις οποίες οι τρεις μόνο είναι μεγάλες υπεραγορές”, αναφέρει επιπρόσθετα.

Ο Σύνδεσμος προχωρά σε σύγκριση των 230 κοινών προϊόντων και το ποσοστό διαφοράς του από τη φθηνότερη υπεραγορά. Σύμφωνα με τη σύγκριση, το χαμηλότερο κόστος των 230 προϊόντων ανέρχεται σε €844,74 στον Σκλαβενίτη. Ακολουθεί ο Αθηαινίτης με €861,56 (1,99% πιο ακριβά) και το Αλφαμέγα με €893,91 (5,82% πιο ακριβά).

ΚΥΠΕ