Ξεκάθαρες, επαρκείς και κατανοητές επεξηγήσεις θα πρέπει να παρέχουν στους καταναλωτές οι εμπορευόμενοι που προσφέρουν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες μέσω εξ αποστάσεως συμβάσεων, ώστε να διασφαλίζεται ότι ενδιαφερόμενοι θα λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις.

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του νόμου περί Προστασίας του Καταναλωτή, ο οποίος εναρμονίζει το εθνικό δίκαιο με Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας εκδίδει Οδηγίες με τις οποίες καθορίζει τον τρόπο και τον βαθμό στον οποίο παρέχονται οι εξηγήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις περιστάσεις υπό τις οποίες παρέχεται η χρηματοοικονομική υπηρεσία, το πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται και τη φύση της υπηρεσίας.

Σύμφωνα με το προσχέδιο της Οδηγίας προς τους εμπορευόμενους που παρέχουν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, θα πρέπει οι επεξηγήσεις θα είναι σαφείς, κατανοητές και προσαρμοσμένες στο επίπεδο γνώσεων και κατανόησης του καταναλωτή.

Οι εμπορευόμενοι υποχρεούνται να επεξηγούν στους καταναλωτές, με κατανοητή, απλή και σαφή γλώσσα και χωρίς τεχνικούς ή εξειδικευμένους όρους, τα ουσιώδη στοιχεία των υπηρεσιών που προσφέρουν. Σημειώνεται ότι οι διευκρινίσεις θα πρέπει να παρέχονται έγκαιρα και πριν από τη σύναψη της σύμβασης, ώστε ο καταναλωτής να έχει επαρκή χρόνο στη διάθεσή του για να επανεξετάσει τη χρηματοοικονομική υπηρεσία.

Επιπρόσθετα, οι εμπορευόμενοι θα πρέπει να επιτρέπουν στον καταναλωτή να εκτιμήσει κατά πόσο η προτεινόμενη σύμβαση ανταποκρίνεται στις ανάγκες και την οικονομική του κατάσταση. Επίσης, θα πρέπει να επικεντρώνονται στα ουσιώδη στοιχεία και χαρακτηριστικά της σύμβασης, καθώς και στις επιπτώσεις της για τον καταναλωτή, και να μην περιορίζονται σε απλή παράθεση πληροφοριών, αλλά να συμβάλλουν στην ουσιαστική κατανόησή τους.

Την ίδια ώρα, οι εξηγήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση και ανάλογα με τη φύση, την πολυπλοκότητα και τον βαθμό κινδύνου της χρηματοοικονομικής υπηρεσίας, απλουστευμένη και επεξηγηματική παρουσίαση των πληροφοριών, καθώς και των ουσιωδών χαρακτηριστικών της υπηρεσίας.

Βάσει της Οδηγίας, οι εμπορευόμενοι θα πρέπει να αναφέρονται στο συνολικό κόστος, περιλαμβανομένων τελών, επιβαρύνσεων και ενδεχόμενων μεταβολών, καθώς και στους βασικούς κινδύνους και στις αβεβαιότητες που συνδέονται με τη σύμβαση. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να παραθέτουν τις πιθανές συνέπειες για τον καταναλωτή σε περίπτωση μη πληρωμής ή καθυστέρησης, τις επιπτώσεις τυχόν δευτερευουσών ή παρεπόμενων υπηρεσιών, και παραδείγματα ή ενδεικτικά σενάρια, όπου αυτό είναι αναγκαίο για την κατανόηση της χρηματοοικονομικής υπηρεσίας.

Οι εμπορευόμενοι διασφαλίζουν ότι το περιεχόμενο και ο βαθμός ανάλυσης των εξηγήσεων προσαρμόζονται κατάλληλα στις περιστάσεις της κάθε περίπτωσης, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο γνώσεων, εμπειρίας και κατανόησης του καταναλωτή σε σχέση με χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, την οικονομική του κατάσταση, καθώς και τη φύση, την πολυπλοκότητα, τη διάρκεια και τον βαθμό κινδύνου της προσφερόμενης χρηματοοικονομικής υπηρεσίας.

Θα πρέπει, επίσης, να ελέγχουν κατά πόσο η χρηματοοικονομική υπηρεσία ενδέχεται να έχει σημαντικές οικονομικές συνέπειες για τον καταναλωτή, να παρέχουν αυξημένη προστασία σε ευάλωτους καταναλωτές ή σε καταναλωτές με περιορισμένη ικανότητα κατανόησης και, όπου χρειάζεται, να διαφοροποιούν τις επεξηγήσεις, ώστε οι πλέον σύνθετες ή υψηλού κινδύνου χρηματοοικονομικές υπηρεσίες να συνοδεύονται από ενισχυμένη επεξήγηση, περιλαμβανομένης της χρήσης παραδειγμάτων ή σεναρίων.

Οι εξηγήσεις θα παρέχονται με τρόπο κατάλληλο για το χρησιμοποιούμενο μέσο επικοινωνίας εξ αποστάσεως και, κατά περίπτωση, μέσω ανθρώπινης παρέμβασης, όπου αυτό δύναται να ζητηθεί από τον καταναλωτή δυνάμει του Νόμου ή κρίνεται αναγκαίο για την κατανόηση της χρηματοοικονομικής υπηρεσίας.

Σε περίπτωση χρήσης επιγραμμικών διεπαφών, οι εμπορευόμενοι διασφαλίζουν ότι οι εξηγήσεις παρέχονται με διαβαθμισμένη και δομημένη μορφή, κατά τρόπο που επιτρέπει στον καταναλωτή να εμβαθύνει σταδιακά στα ουσιώδη στοιχεία της χρηματοοικονομικής υπηρεσίας.