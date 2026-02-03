Μια από τις καλύτερες χρονιές διένυσε το λιανικό εμπόριο κατά το 2025, καθώς καταγράφηκε άνοδος και στους δύο δείκτες, οι οποίοι αποτυπώνουν την πορεία του κλάδου. Δηλαδή στο δείκτη αξίας και στο δείκτη όγκου. Αυτό σημαίνει ότι αυξήθηκε τόσο ο όγκος των εργασιών δηλαδή τα προϊόντα που πωλήθηκαν, όσο και η αξία τους.

Πλέον, το λιανικό εμπόριο θεωρείται κομβικός κλάδος για την οικονομία, καθότι από τη μια εργοδοτεί τον μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων, ενώ από την άλλη σκαρφάλωσε στη δεύτερη θέση όσον αφορά στη συνεισφορά του στο ΑΕΠ. Επαγγελματίες του κλάδου θεωρούν ότι και το 2026 θα προκύψουν θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης, εξέλιξη που προοιωνίζουν τόσο η κάθοδος νέων ξένων εταιρειών και εμπορικών κέντρων, αλλά και η ενδυνάμωση της θέσης υφιστάμενων εταιρειών.

Χθες, η Στατιστική Υπηρεσία ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του κλάδου για το 2025, τα οποία όπως αναμενόταν ήταν ιδιαίτερα θετικά. Ειδικότερα, για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2025, ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου υπολογίζεται ότι σημείωσε αύξηση 6,1% και ο Δείκτης Όγκου αύξηση 7,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Σε αξία, τη μεγαλύτερη αύξηση αυτή την περίοδο κατέγραψε η κατηγορία τρόφιμα, ποτά και καπνός σε ειδικευμένα καταστήματα (14,5%), ενώ σε όγκο η κατηγορία ενδύματα και υποδήματα (14,5%). Τον Δεκέμβριο, ο Δείκτης Αξίας αυξήθηκε κατά 5,8% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Κατά τον ίδιο μήνα, ο Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε κατά 8,9% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Σε πρόσφατες δηλώσεις του στον «Φ», ο γενικός γραμματέας του Παγκύπριου Συνδέσμου Λιανικού Εμπορίου (ΠΑΣΥΛΕ) Μάριος Αντωνίου είχε αναφέρει ότι μετά τον τουρισμό, το εμπόριο στο σύνολο του είναι πλέον ο μεγαλύτερος κλάδος της κυπριακής οικονομίας. Μάλιστα, εκτιμήσεις ανεβάζουν τη συνεισφορά του λιανεμπορίου στο ΑΕΠ, περίπου στο 16%. Εντυπωσιακό είναι επίσης το γεγονός ότι το εμπόριο αποτελεί τον μεγαλύτερο κλάδο στο κομμάτι της απασχόλησης, με το ποσοστό του ν’ ανέρχεται περίπου στο 20% του συνόλου. Όσον αφορά δε στον κύκλο εργασιών, εκεί τα νούμερα μοιάζουν εξωπραγματικά. Μόνο ο τομέας των τροφίμων «τζιράρει» ένα ποσό που αγγίζει τα 3 δις ετησίως. Εάν σε αυτά, προστεθούν η ένδυση – υπόδηση, τα ηλεκτρονικά, τα DIY και γενικά, το υπόλοιπο κομμάτι του λιανεμπορίου, τότε το ποσό εκτοξεύεται σε δυσθεώρητα νούμερα.

Όσον αφορά στο 2026, οι εκτιμήσεις είναι αισιόδοξες και ενθαρρυντικές. Το γεγονός ότι: (α) Καταφθάνουν στη χώρα μας ξένες αλυσίδες ή υφιστάμενες ενισχύουν την παρουσία τους, (β) ότι υπάρχει waiting list στα εμπορικά κέντρα για την περίπτωση που θα κενωθεί ένα κατάστημα και ότι (γ) έρχονται ακόμα δυο εμπορικά κέντρα στη Λεμεσό, δείχνει την εμπιστοσύνη Κύπριων και ξένων επενδυτών στο μέλλον του κλάδου.