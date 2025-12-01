Το λιανικό εμπόριο συνέχισε την ανοδική του πορεία τον Οκτώβριο 2025, με τον Δείκτη Αξίας Κύκλου Εργασιών να αυξάνεται κατά 7,6% σε ετήσια βάση και τον Δείκτη Όγκου να καταγράφει ακόμη μεγαλύτερη άνοδο, 10,1%, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία.

Οι ισχυρότερες αυξήσεις σημειώθηκαν στις κατηγορίες ενδυμάτων και υποδημάτων (+15,3% σε αξία, +24,4% σε όγκο), στα τρόφιμα, ποτά και καπνό σε ειδικευμένα καταστήματα (+12,9% και +15,3% αντίστοιχα) και στον οικιακό εξοπλισμό – συμπεριλαμβανομένων οικοδομικών υλικών, επίπλων, χαλιών, ηλεκτρικών συσκευών και φωτιστικών – όπου οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 11% σε αξία και 12,8% σε όγκο.

Αντίθετα, η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, με πτώση 10,7% σε αξία και 7,5% σε όγκο.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2025, ο δείκτης αξίας παρουσίασε αύξηση 6,4%, ενώ ο δείκτης όγκου ενισχύθηκε κατά 7,8%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δυναμική του κλάδου.