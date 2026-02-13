Στα ύψη εκτινάχθηκε η κατανάλωση κρέατος την Τσικνοπέμπτη, με τους Κύπριους να τιμούν και φέτος το παραδοσιακό έθιμο, επιλέγοντας κυρίως χοιρινό σουβλάκι, παϊδάκια και λουκάνικα.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο των κρεοπωλών Κώστα Λειβαδιώτη, η ζήτηση ήταν διπλάσια σε σύγκριση με μια συνηθισμένη ημέρα, ιδιαίτερα σε προϊόντα που προορίζονται για τη σχάρα.

Όπως ανέφερε, οι καταναλωτές κινήθηκαν «στην πεπατημένη», προτιμώντας για ακόμη μία χρονιά κρέατα που ψήνονται εύκολα και γρήγορα, όπως λουκάνικα, παϊδάκια, μπριζολάκια και κυρίως χοιρινό σουβλάκι.

Η αυξημένη αγοραστική κίνηση καταγράφηκε από την Τετάρτη αλλά και από νωρίς το πρωί χθες, με τα κρεοπωλεία να εξυπηρετούν αυξημένο όγκο πελατών καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε ο κ. Λειβαδιώτης, η κατανάλωση χοιρινού σουβλακιού και διάφορων κοψιδιών ήταν περίπου διπλάσια σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη ημέρα. Η Τσικνοπέμπτη, που παραδοσιακά σηματοδοτεί την κορύφωση της κρεατοφαγίας πριν από τη Σαρακοστή, εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις πιο εμπορικές ημέρες για τον κλάδο των κρεοπωλών, αφού το ψήσιμο δεν περιορίζεται στα νοικοκυριά, αλλά σχεδόν σε όλες τις εταιρείες, γραφεία, οργανισμούς, αλλά ακόμη και σε πολλά σχολεία της Κύπρου.

Σε ό,τι αφορά τις τιμές, το χοιρινό σουβλάκι διαμορφώθηκε περίπου στα 6 ευρώ το κιλό.

Καλός τζίρος και για τα κέντρα

Ιδιαίτερα αυξημένος ήταν και ο τζίρος για τα κέντρα εστίασης, καθώς αρκετοί επέλεξαν να γιορτάσουν εκτός σπιτιού ή να προχωρήσουν σε παραγγελίες έτοιμων γευμάτων. Ταβέρνες και σουβλατζίδικα κατέγραψαν μεγάλη ζήτηση, με ορισμένες επιχειρήσεις να αναφέρουν ότι είχαν ξεπουλήσει ήδη από το μεσημέρι, λόγω του υψηλού όγκου κατανάλωσης και των προπαραγγελιών που είχαν δεχθεί τις προηγούμενες ημέρες.

Ο ΓΓ του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής, Φάνος Λεβέντης, είπε στον «Φ» πως τα κέντρα αναψυχής κινήθηκαν σε ικανοποιητικά επίπεδα, παρομοιάζοντας τη χθεσινή ημέρα ως ένα επιπλέον Σάββατο, όσον αφορά την κίνηση σε ταβέρνες και εστιατόρια.

Την τιμητική τους και τα πουρέκια

Την τιμητική τους είχαν και τα παραδοσιακά εδέσματα της περιόδου. Εκτός από τα κρέατα στα κάρβουνα, αυξημένη ήταν η ζήτηση και για πουρέκια, τα οποία αρκετοί προμηθεύτηκαν είτε από φούρνους είτε από ζαχαροπλαστεία, συμπληρώνοντας το μενού της ημέρας με τις παραδοσιακές γλυκές και αλμυρές επιλογές. Οι επαγγελματίες του κλάδου κάνουν λόγο για ικανοποιητική αγοραστική κίνηση, εκτιμώντας ότι η Τσικνοπέμπτη παραμένει μια από τις πιο εμπορικές ημέρες του χρόνου.

Κάποιοι διαφοροποιήθηκαν

Στον αντίποδα, υπήρχαν και αυτοί που αποφάσισαν να γιορτάσουν με διαφορετικό τρόπο την Τσικνοπέμπτη και μακριά από οποιαδήποτε σφαγή ζώων. Συγκεκριμένα, το Κόμμα για τα Ζώα σε ανακοίνωση του είχε ζητήσει όπως κατά τη φετινή Τσικνοπέμπτη οι πολίτες επιλέξουν μια διαφορετική προσέγγιση, όπως λαχανικά, όσπρια και φυτικά προϊόντα.