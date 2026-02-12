Παρά το βροχερό και μουντό σκηνικό του καιρού, οι Λεμεσιανοί δεν πτοήθηκαν και κατέκλυσαν από το πρωί, τους δρόμους και τις πλατείες για να γιορτάσουν την Τσικνοπέμπτη, σηματοδοτώντας την έναρξη των καρναβαλιών της πόλης.

Η πλατεία του ΤΕΠΑΚ, η Σαριπόλου και η πλατεία του Κάστρου γέμισαν με κόσμο. Άλλοι ντυμένοι με εντυπωσιακές στολές, άλλοι απλά για να διασκεδάσουν, να χορέψουν και να τραγουδήσουν. Κάτω από τέντες και ομπρέλες, τα υπαίθρια πάρτι στις πλατείες συνεχίζονται χωρίς σταματημό, αποδεικνύοντας ότι το πνεύμα του Καρναβαλιού στη Λεμεσό είναι ακαταμάχητο.

Μουσική, πολύχρωμα κοστούμια, χαμόγελα και ποτήρια με ποτό γέμισαν κάθε γωνιά της πόλης, ενώ κάθε μαγαζί και κατάστημα σήμερα γιόρταζε προσφέροντας διάφορα εδέσματα και λιχουδιές στους επισκέπτες.

Το αποκορύφωμα των σημερινών εκδηλώσεων θα ξεκινήσει στις 17:30 στην πλατεία Γρηγόρη Αυξεντίου (Διοικητήριο), όπου η ατμόσφαιρα θα παρασύρει μικρούς και μεγάλους στους ρυθμούς του καρναβαλιού με μουσική και τραγούδι. Στις 19:30 θα πραγματοποιηθεί η τελετή στέψης της Βασίλισσας του Πάθους και της Τρέλας του Λεμεσιανού Καρναβαλιού.

Μετά τη στέψη, οι εορτασμοί συνεχίζονται με ένα καρναβαλίστικο πάρτι γεμάτο τραγούδι, χορό και ανεβασμένη διάθεση, με τίτλο «Back to the 80s and 90s».