Σημαντική αύξηση στο ποσοστό των αδειοδοτημένων ξενοδοχείων κατέγραψε η Κύπρος, με τα αδειοδοτημένα καταλύματα να ανεβαίνουν από 5%-6% το 2023 σε 45% σήμερα, σύμφωνα με όσα ανέφερε την Τρίτη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ο Υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής.

Ο Υφυπουργός τοποθετήθηκε στο πλαίσιο της συζήτησης της αναπομπής του τροποποιητικού νόμου για τη ρύθμιση της ίδρυσης και λειτουργίας ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων. Η τροποποίηση προέβλεπε δυνατότητα έκδοσης ειδικής άδειας λειτουργίας, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, για μονάδες που αδυνατούν να συμμορφωθούν με την υποχρέωση έκδοσης κανονικής άδειας.

Ο κ. Κουμής ανέφερε ότι το ζήτημα της αδειοδότησης εκκρεμεί εδώ και τουλάχιστον δύο δεκαετίες, από την περίοδο που ξεκίνησαν οι πρώτες ανακαινίσεις ξενοδοχειακών μονάδων, με το πρόβλημα να εντείνεται ιδιαίτερα την πενταετία 2014-2018, όπως είπε, και σε συνάρτηση με τα πολεοδομικά κίνητρα που είχαν ανακοινωθεί τον Μάιο του 2013.

Όπως δήλωσε, η Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη ασχολήθηκε με το θέμα από τον Μάρτιο του 2023, όταν το ποσοστό των αδειοδοτημένων ξενοδοχείων βρισκόταν στο 5%-6%. Σήμερα, σύμφωνα με τον Υφυπουργό, το 45% των ξενοδοχείων είναι αδειοδοτημένο, λαμβάνοντας υπόψη δύο παράλληλες διαδικασίες: το 23% μέσω του βασικού νόμου και το 22% μέσω της διαδικασίας που ακολούθησε την τροποποίηση του άρθρου 18.

Σε ό,τι αφορά την αναπομπή, ο κ. Κουμής είπε ότι έγινε ορθώς, καθώς κρίθηκε ότι πρόνοιες της πρότασης νόμου παραβίαζαν την αρχή της ισότητας, την αρχή της νομιμότητας και την ελευθερία του συμβάλλεσθαι. Τόνισε ότι η Κυβέρνηση δεν είναι αρνητική σε νέα παράταση, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η πορεία του τουρισμού και ειδικά της ξενοδοχειακής βιομηχανίας.

Παράλληλα, εξέφρασε προβληματισμό για το γεγονός ότι πάνω από το 50% των ξενοδοχείων δεν έχουν καταθέσει αίτηση αδειοδότησης. Όπως ανέφερε, επιχειρείται χαρτογράφηση των λόγων, με πιθανά αίτια να είναι η προσδοκία για νέα περίοδο χάριτος ή η ύπαρξη παρανομιών που κάποιοι δεν θέλουν να αποκαλύψουν. Διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει πρόθεση λήψης σκληρών μέτρων όπως ανάκληση άδειας λειτουργίας, καθώς κάτι τέτοιο θα προκαλούσε σοβαρή αναστάτωση στην τουριστική βιομηχανία, σημειώνοντας ωστόσο ότι οι ξενοδόχοι θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

Εκπρόσωπος της Νομική Υπηρεσία ανέφερε ότι γίνεται χαρτογράφηση της κατάστασης για τους λόγους μη συμμόρφωσης, προσθέτοντας ότι η αναπεμφθείσα τροποποίηση παραβιάζει τη διάκριση των εξουσιών, δημιουργεί ζητήματα ισότητας και ενδέχεται να επηρεάζει τις δαπάνες του προϋπολογισμού, ενώ τίθεται και θέμα παραβίασης του δικαιώματος του συμβάλλεσθαι.

Μετά τη συνεδρία, ο κ. Κουμής ανέφερε ότι πρέπει να αναδειχθεί η πρόοδος σε ένα θέμα που παραμένει ανοικτό για χρόνια, προσθέτοντας ότι το 70% των κλινών της χώρας είναι πλέον αδειοδοτημένο, έναντι 5,8% το 2023.

Ενθαρρυντικές πρώτες εκτιμήσεις για το 2026

Ερωτηθείς για τις πρώτες ενδείξεις για τον τουρισμό το 2026, ο Υφυπουργός είπε ότι είναι ενθαρρυντικές, επισημαίνοντας ωστόσο ότι στη μεταπανδημική περίοδο παρατηρείται τάση για κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, γεγονός που καθιστά τις προβλέψεις πιο επισφαλείς. Ανέφερε επίσης ότι η Κύπρος διατηρεί υψηλή ανταγωνιστικότητα και ότι τα τελευταία χρόνια ενισχύθηκαν οι σχέσεις με μεγάλους διοργανωτές ταξιδιών.

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο περαιτέρω αύξησης αφίξεων, είπε ότι η αξιολόγηση της επιτυχίας θα πρέπει να γίνεται με διαφορετικούς δείκτες, εκτιμώντας ότι στη θερινή περίοδο έχει «αγγιχθεί το απόλυτο», χωρίς να αποκλείει μια μικρή άνοδο. Τόνισε ότι προτεραιότητα αποτελεί η αύξηση αφίξεων τον χειμώνα, αναφέροντας ότι σε σύγκριση με τον χειμώνα 2022-2023 καταγράφηκε άνοδος 23%.