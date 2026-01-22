Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε με 25 ψήφους υπέρ και 15 αποχές την τροποποίηση του περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμου, με κύριο στόχο την παράταση των προθεσμιών για την εξασφάλιση άδειας λειτουργίας και την εισαγωγή νέου ειδικού καθεστώτος για την ασφαλή λειτουργία των ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων που αδυνατούν να συμμορφωθούν με τις υφιστάμενες υποχρεώσεις.

Η πρόταση, που κατατέθηκε από τον βουλευτή Κυριάκο Χατζηγιάννη, περιλαμβάνει σειρά τροποποιήσεων, μεταξύ των οποίων η δυνατότητα έκδοσης ειδικής άδειας λειτουργίας, η οποία θα βασίζεται σε αυστηρές προϋποθέσεις και θα εξασφαλίζει τη συμμόρφωση των τουριστικών μονάδων με τα απαιτούμενα μέτρα πυροπροστασίας.

Ο κ. Χατζηγιάννης λαμβάνοντας το λόγο ενώπιον της Ολομέλειας εξήγησε πως «δημιουργούμε ένα καθεστώς με ειδική άδεια λειτουργίας με βάση τις εισηγήσεις της Πυροσβεστικής όπου όταν οι τουριστικές μονάδες έρθουν και παρουσιάσουν τα πραγματικά αρχιτεκτονικά σχέδια, τότε έρχεται πρόσθετος μελετητής ο οποίος εισηγείται μέτρα ενεργής και παθητικής πυροπροστασίας». Άρα, όπως είπε, θα κρίνει και θα αξιολογήσει η Πυροσβεστική ώστε να δοθεί το πιστοποιητικό πυροπροστασίας το οποίο είναι η κύρια απαίτηση προκειμένου να πάρει ειδική άδεια λειτουργίας.

Ο νέος νόμος προνοεί μεταξύ άλλων τα εξής:

– Παράταση κατά ένα έτος της χρονικής προθεσμίας για εξασφάλιση άδειας λειτουργίας ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων, ώστε η εν λόγω προθεσμία να λήγει την 30ή Νοεμβρίου 2026.

– Παράταση κατά ένα έτος των λοιπών χρονικών προθεσμιών που προβλέπονται στο άρθρο 18 του ισχύοντος νόμου, προκειμένου μη αδειούχα ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα να εξασφαλίσουν άδεια λειτουργίας.

– Αντικατάσταση του όρου «προσωρινή άδεια λειτουργίας» με τον όρο «ειδική άδεια λειτουργίας».

– Αντικατάσταση του όρου «ειδικό σχέδιο πυροπροστασίας» με τον όρο «μελέτη πυροπροστασίας».

– Αύξηση του χρονικού περιθωρίου για εξέταση της μελέτης πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία από τριάντα ημέρες σε έξι μήνες από την ημερομηνία υποβολής της μελέτης με πλήρη στοιχεία.

– Προσθήκη πρόνοιας με την οποία προβλέπεται ότι η εξέταση της μελέτης πυροπροστασίας και οι εισηγήσεις από την Πυροσβεστική Υπηρεσία γίνονται με ενιαίο και τυποποιημένο τρόπο.

– Τροποποίηση της πρόνοιας που προβλέπει ότι το ειδικό πιστοποιητικό πυροπροστασίας ισχύει για περίοδο δύο ετών και δύναται να ανανεώνεται για περίοδο δύο ετών κάθε φορά κατόπιν επιτόπιας επιθεώρησης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ώστε να προβλέπεται ότι το ειδικό πιστοποιητικό πυροπροστασίας ισχύει για περίοδο τριών ετών και δύναται να ανανεωθεί άπαξ για περίοδο δύο ετών κατόπιν επιτόπιας επιθεώρησης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

– Προσθήκη πρόνοιας σύμφωνα με την οποία το ειδικό πιστοποιητικό πυροπροστασίας παύει να ισχύει σε περίπτωση που γίνουν παράτυπες ή παράνομες κτιριακές ή άλλες τροποποιήσεις στο ξενοδοχείο ή τουριστικό κατάλυμα που δεν αποτυπώνονται στα αρχιτεκτονικά σχέδια (as built) και στη βεβαίωση μελετητή που υποβάλλονται.

– Προσθήκη πρόνοιας σύμφωνα με την οποία, σε περίπτωση μη τήρησης των μέτρων ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας, η Πυροσβεστική Υπηρεσία να δύναται να ανακαλέσει το ειδικό πιστοποιητικό πυροπροστασίας.

– Τροποποίηση πρόνοιας που προβλέπει ότι η ειδική άδεια λειτουργίας ισχύει για περίοδο δύο ετών και δύναται να ανανεώνεται εκάστοτε κάθε δύο έτη έως τρεις φορές, ώστε να προβλέπει ότι η ειδική άδεια λειτουργίας ισχύει για περίοδο τριών ετών και δύναται να ανανεωθεί άπαξ για περίοδο δύο ετών.

– Προσθήκη πρόνοιας σύμφωνα με την οποία μετά τη λήξη της χρονικής ισχύος της ειδικής άδειας λειτουργίας κανένα πρόσωπο δεν έχει δικαίωμα να λειτουργεί ξενοδοχείο ή τουριστικό κατάλυμα, χωρίς να έχει εκ των προτέρων εξασφαλίσει άδεια λειτουργίας ξενοδοχείου ή τουριστικού καταλύματος, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του βασικού νόμου.