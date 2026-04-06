Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λεμεσού ενημερώνει το κοινό ότι συνεχίζονται οι εργασίες αντικατάστασης των συμβατικών υδρομετρητών με έξυπνους μετρητές, στο πλαίσιο του έργου εκσυγχρονισμού του δικτύου ύδρευσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τις εργασίες πραγματοποιεί η εταιρεία New Cytech Business Solutions, με τον Οργανισμό να καλεί τους πολίτες να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να επιτρέπουν πρόσβαση μόνο σε εξουσιοδοτημένα άτομα.

Όπως διευκρινίζεται, οι τεχνικοί που συμμετέχουν στις εργασίες φέρουν γιλέκο με τη σήμανση της εταιρείας, έχουν αναρτημένη εταιρική ταυτότητα και διαθέτουν εξουσιοδότηση από τον Οργανισμό, την οποία μπορούν να επιδείξουν εφόσον τους ζητηθεί.

Ο ΕΟΑ Λεμεσού ξεκαθαρίζει ότι τα συνεργεία έχουν πρόσβαση μόνο μέχρι το σημείο του υδρομετρητή και δεν εισέρχονται σε κατοικίες, ούτε εκτελούν οποιεσδήποτε εργασίες στο εσωτερικό τους.

Για τον λόγο αυτό, ο Οργανισμός καλεί το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό απέναντι σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα που ενδέχεται να παρουσιαστούν ως τεχνικοί.

Σε περίπτωση αμφιβολίας ή για επιβεβαίωση στοιχείων, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά με τον Οργανισμό στο 25271000 ή με την ανάδοχο εταιρεία στο 97663432. Παράλληλα, μπορούν να χρησιμοποιούν και τη σχετική φόρμα επικοινωνίας στην ιστοσελίδα του ΕΟΑ Λεμεσού.

Η ανακοίνωση εντάσσεται στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών για την ομαλή συνέχιση του έργου, αλλά και για την αποτροπή πιθανών περιστατικών παραπλάνησης κατά τη διάρκεια των εργασιών.