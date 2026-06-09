Η Μονάδα Στρατηγικής Υποδομής DegradationLab και το Εργαστήριο Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοίνωσαν την έναρξη νέου ερευνητικού έργου proof-of-concept για την παρακολούθηση της απόδοσης φωτοβολταϊκών διατάξεων νέας γενιάς.

Το έργο φέρει τον τίτλο MPPT-Solution και έχει πλήρη ονομασία «Proof of concept of open-source, low cost, and adaptable MPP tracking system for perovskite PV devices». Επικεντρώνεται στην ανάπτυξη οικονομικών και προσαρμόσιμων ηλεκτρονικών συστημάτων για την παρακολούθηση του Σημείου Μέγιστης Ισχύος, γνωστού ως Maximum Power Point Tracking ή MPPT, σε φωτοβολταϊκές διατάξεις νέας γενιάς, όπως τα φωτοβολταϊκά που βασίζονται σε περοβσκίτη.

Το έργο ξεκίνησε επίσημα την 1η Μαρτίου 2026 και έχει διάρκεια εννέα μηνών. Στόχος του είναι η ανάπτυξη και επίδειξη ενός ανοικτού, χαμηλού κόστους και ευέλικτου σχεδιασμού hardware, το οποίο θα μπορεί να παρακολουθεί τη μέγιστη παραγόμενη ισχύ καινοτόμων φωτοβολταϊκών διατάξεων.

Η ανάγκη για τέτοια συστήματα συνδέεται με το γεγονός ότι οι νέες φωτοβολταϊκές τεχνολογίες παρουσιάζουν συχνά έντονη υστέρηση στις μετρήσεις, γνωστή ως hysteresis. Το MPPT-Solution επιδιώκει να αντιμετωπίσει αυτή την πρόκληση μέσω της δημιουργίας ηλεκτρονικής πλακέτας καινοτόμου σχεδιασμού, η οποία θα κατασκευαστεί και θα μελετηθεί σε διαφορετικές εργαστηριακές συνθήκες στο Εργαστήριο Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Η ερευνητική διαδικασία θα περιλαμβάνει δοκιμές και σε πραγματικές εξωτερικές συνθήκες, με ταυτόχρονες μετρήσεις καινοτόμων φωτοβολταϊκών διατάξεων που λειτουργούν με διαφορετικούς αλγορίθμους MPPT. Οι τελικές δοκιμές επικύρωσης αναμένεται να πραγματοποιηθούν σε μεγάλης επιφάνειας φωτοβολταϊκά πλαίσια περοβσκίτη, σε συνεργασία με εταιρείες στο εξωτερικό, με στόχο τη συλλογή εκτεταμένων δεδομένων απόδοσης σε εξωτερικό περιβάλλον.

Μέσω της επίδειξης ενός proof of concept για χαμηλού κόστους ηλεκτρονικά MPPT, το έργο δημιουργεί τις προϋποθέσεις για πιθανή εμπορική αξιοποίηση ενός πρωτοποριακού ηλεκτρονικού συστήματος hardware, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη μελέτη νέων φωτοβολταϊκών τεχνολογιών.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας της Κύπρου μέσω του Προγράμματος «Proof of Concept», στο πλαίσιο του Πυλώνα «Έξυπνη Ανάπτυξη».