Στα €286,4 εκατ. ανήλθε η συνολική αξία των 50 ακριβότερων πωλήσεων ακινήτων που πραγματοποιήθηκαν στην Κύπρο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, σύμφωνα με στοιχεία που επεξεργάστηκε η Ask Wire.

Οι δέκα ακριβότερες συναλλαγές της περιόδου Ιανουαρίου-Ιουνίου είχαν συνολική αξία €161,7 εκατ. Η μεγαλύτερη αφορούσε την πώληση χωραφιών με κτίριο στη Μονή της επαρχίας Λεμεσού, έναντι €55 εκατ.

Από τις δέκα ακριβότερες πωλήσεις παγκύπρια, οι έξι πραγματοποιήθηκαν στην επαρχία Λεμεσού και είχαν συνολική αξία €117,2 εκατ. Ακολούθησε η Πάφος με τρεις συναλλαγές αξίας €35,5 εκατ. και η Λάρνακα με μία συναλλαγή αξίας €9 εκατ.

Η Λεμεσός διατήρησε την πρωτοκαθεδρία της και στο σύνολο των 50 μεγαλύτερων συναλλαγών. Οι δέκα ακριβότερες πωλήσεις στην επαρχία ανήλθαν στα €148,2 εκατ., αντιπροσωπεύοντας το 51,7% της συνολικής αξίας.

Στην Πάφο, η αξία των δέκα ακριβότερων συναλλαγών ξεπέρασε τα €68,8 εκατ., ποσοστό 24% του συνόλου. Η αντίστοιχη δεκάδα στη Λευκωσία έφθασε τα €26,7 εκατ., ενώ στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου διαμορφώθηκε στα €21,4 εκατ., έναντι €21,2 εκατ. στη Λάρνακα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ask Wire, Παύλος Λοΐζου, ανέφερε ότι η αγορά γης κυριαρχεί στον κατάλογο των δέκα ακριβότερων συναλλαγών, καθώς οι επτά αφορούσαν χωράφια και οικόπεδα.

Όπως εκτίμησε, πρόκειται για προνομιακά ακίνητα τα οποία ενδέχεται να αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη πολυτελών κατοικιών ή ξενοδοχειακών μονάδων. Παράλληλα, καταγράφεται αυξημένο ενδιαφέρον για την αγορά γραφειακών χώρων, το οποίο συνδέεται με τις εταιρείες που εγκαθίστανται στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια.

Ο κ. Λοΐζου σημείωσε ακόμη ότι οκτώ από τις δέκα ακριβότερες πωλήσεις του εξαμήνου πραγματοποιήθηκαν κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026. Συνέδεσε την εξέλιξη αυτή με την αβεβαιότητα που προκαλεί η συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, η οποία, όπως είπε, επηρέασε τις επενδυτικές αποφάσεις κατά το δεύτερο τρίμηνο.

Στα €286,4 εκατ. έφθασε η συνολική αξία των 50 ακριβότερων πωλήσεων ακινήτων στην Κύπρο το πρώτο εξάμηνο του 2026. Η Λεμεσός συγκέντρωσε περισσότερο από το μισό της συνολικής αξίας, ενώ η μεγαλύτερη συναλλαγή, ύψους €55 εκατ., αφορούσε ακίνητα στη Μονή.