Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Για έκτο συνεχόμενο μήνα βελτιώθηκε το οικονομικό κλίμα στην Κύπρο τον Σεπτέμβριο του 2026, με τον Δείκτη Οικονομικής Συγκυρίας (ΔΟΣ) να αυξάνεται κατά 0,6 μονάδες σε σχέση με τον Αύγουστο. Η άνοδος προήλθε από τη μικρή ενίσχυση του επιχειρηματικού κλίματος στις υπηρεσίες, τις κατασκευές και τη μεταποίηση, ενώ επιδείνωση καταγράφηκε στο λιανικό εμπόριο.

Την ίδια ώρα, η καταναλωτική εμπιστοσύνη υποχώρησε ελαφρώς, καθώς τα νοικοκυριά εμφανίστηκαν λιγότερο αισιόδοξα για την οικονομική τους κατάσταση και περιόρισαν τις προθέσεις τους για μεγάλες αγορές, σύμφωνα με τις Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας Σεπτεμβρίου.

Οι υπηρεσίες στήριξαν τη βελτίωση

Το επιχειρηματικό κλίμα στις υπηρεσίες ενισχύθηκε για τρίτο συνεχόμενο μήνα, κυρίως χάρη στις θετικότερες προσδοκίες για τον κύκλο εργασιών του επόμενου τριμήνου.

Στις κατασκευές καταγράφηκε μικρή βελτίωση, με οριακή άνοδο τόσο στις αξιολογήσεις των επιχειρήσεων για τα υπό εξέλιξη έργα όσο και στις εκτιμήσεις τους για την απασχόληση.

Ελαφρώς καλύτερη ήταν η εικόνα και στη μεταποίηση. Οι επιχειρήσεις αξιολόγησαν θετικότερα τις συνολικές παραγγελίες και τα αποθέματά τους, αντισταθμίζοντας τη σημαντική υποχώρηση των προσδοκιών για την παραγωγή.

Αντίθετα, το κλίμα στο λιανικό εμπόριο επιδεινώθηκε, καθώς οι επιχειρήσεις διατύπωσαν αρνητικότερες εκτιμήσεις για τις πρόσφατες πωλήσεις και χαμηλότερες προσδοκίες για τις πωλήσεις του επόμενου τριμήνου.

Λιγότερες προθέσεις για μεγάλες αγορές

Η μικρή κάμψη της καταναλωτικής εμπιστοσύνης συνδέεται με την προς τα κάτω αναθεώρηση των προσδοκιών για την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών και τον περιορισμό των προθέσεων για πραγματοποίηση μεγάλων αγορών.

Παράλληλα, η έρευνα καταγράφει ενίσχυση της πιθανότητας αποταμίευσης από τα νοικοκυριά κατά τους επόμενους μήνες.

Αυξήθηκε η επιχειρηματική αβεβαιότητα

Ανοδικά κινήθηκε τον Σεπτέμβριο ο Δείκτης Οικονομικής Αβεβαιότητας, λόγω της αυξημένης αβεβαιότητας μεταξύ των επιχειρήσεων, κυρίως στον τομέα των υπηρεσιών.

Στον αντίποδα, η καταναλωτική αβεβαιότητα μειώθηκε περαιτέρω και διαμορφώθηκε σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα σε όλες τις εισοδηματικές κατηγορίες νοικοκυριών.

Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας αποτυπώνουν κάθε μήνα τις αξιολογήσεις επιχειρήσεων και καταναλωτών για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση και τις προσδοκίες τους για το προσεχές διάστημα. Ο ΔΟΣ συνδυάζει σταθμισμένες απαντήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τη συνεισφορά των επιμέρους τομέων στο ΑΕΠ της Κύπρου.