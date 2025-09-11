Η αμυντική ενίσχυση της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσα από την απόκτηση πλεονάζοντος στρατιωτικού υλικού των Ηνωμένων Πολιτειών βρέθηκε ψηλά στην ατζέντα της συνομιλίας του Κωνσταντίνου Κόμπου με τον Μάρκο Ρούμπιο. Οι Υπουργοί Εξωτερικών της Κύπρου και των ΗΠΑ είχαν χθες το απόγευμα τηλεφωνική επικοινωνία με τα θέματα ασφάλειας και άμυνας βρίσκονται στο επίκεντρο της συνομιλίας τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες μας κάτω από το κεφάλαιο, ασφάλεια και άμυνα, συζητήθηκε το αίτημα της Κύπρου για ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας μέσα από το πλεονάζον στρατιωτικό υλικό των ΗΠΑ, στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο χωρών.

Σε ανάρτησή του στο ‘Χ’ ο κ. Κόμπος έγραψε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ για θέματα της διμερούς ατζέντας στο πλαίσιο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας των δύο χωρών στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας.

Επιπλέον, ανέφερε ότι συζήτησαν τις τρέχουσες εξελίξεις στην περιοχή, «τονίζοντας τις κοινές μας θέσεις για τη διατήρηση της ασφάλειας και της σταθερότητας».

Επίκεται και τετ-α-τετ συνάντηση των δύο Υπουργών

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, κατά τη συνομιλία των δυο Υπουργών τέθηκε και το θέμα της ένταξης της Κύπρου στο αμερικάνικο πρόγραμμα άρσης των θεωρήσεων εισόδου (Visa Waiver Program). Αναφορά έγινε ακόμη και στο πρόγραμμα EDA (Πρόγραμμα Οικονομικής Ανάπτυξης) των ΗΠΑ.

Οι δύο Υπουργοί συζήτησαν και για πιθανές επαφές, και ειδικότερα μια τετ-α-τετ συνάντηση Κόμπου-Ρούμπιο στο αμέσως προσεχές διάστημα.

Η τρίτη μεταξύ τους επικοινωνία

Από τον περασμένο Μάρτιο, αυτή είναι η τρίτη επικοινωνία ανάμεσα στους Υπουργούς Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Τον περασμένο Μάρτιο, ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μάρκο Ρούμπιο, μερικές εβδομάδες που ο τελευταίος ανέλαβε καθήκοντα του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

Τον Ιούνιο οι δύο ΥΠΕΞ είχαν νέα επικοινωνία τη διάρκεια της οποίας συζήτησαν τα ταχέως μεταβαλλόμενα δεδομένα στη Μέση Ανατολή, με κοινή δέσμευση για τη διατήρηση της ασφάλειας και της σταθερότητας μέσω συνεχούς εμπλοκής και αποτελεσματικής διπλωματίας.

Κατά τις προηγούμενες τους συνομιλίες τα θέματα που κυριάρχησαν ήταν: περιφερειακές εξελίξεις, ασφάλεια και συνεργασία, και διπλωματικές προσπάθειες για σταθερότητα στην περιοχή.

Σύντομα στελέχη της ΕΦ πάνε στις ΗΠΑ

Ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης σε χαιρετισμό του στην τελετή εγκαινίων του μουσείου πολεμικής ιστορίας, δράσης και τιμής του Πυροβολικού στάθηκε στις τόσο στην απόφαση της ΕΕ για το πλαίσιο SAFE όσο και τη συνεργασία με τις ΗΠΑ:

«Χαίρομαι γιατί η εκδήλωση πραγματοποιείται μια μέρα μετά που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποφασίσει μέσα από το πρόγραμμα SAFE, για την ανάγκη ενίσχυσης των αμυντικών δυνατοτήτων των κρατών μελών της ΕΕ και θα προσφέρει στην Κυπριακή Δημοκρατία για τέτοιους σκοπούς, ένα ποσό που ξεπερνά το ένα δισεκατομμύριο ευρώ, ποσό το οποίο θα αξιοποιηθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία μέσα στο πλαίσιο των σχεδιασμών μας για ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας μας σε συνδυασμό με τη συμμετοχή μας σε άλλα προγράμματα, όπως αυτό των ΗΠΑ και πολύ σύντομα στελέχη της Εθνικής Φρουράς θα μεταβούν στις ΗΠΑ σε σχέση με αμυντικό εξοπλισμό που μας ενδιαφέρει και που προσφέρεται από πλευράς της Αμερικανικής Κυβέρνησης».

Ικανοποίηση για ανακοινώσεις VDL

Την ικανοποίησή τους για σύσταση πανευρωπαϊκού κέντρου πυρόσβεσης στην Κύπρο εξέφρασαν ο ΥΠΕΞ Κόμπος και τη Υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα, Μαριλένα Ραουνά, κάνοντας λόγο για μια πολύ σημαντική εξέλιξη για τη διαχείριση των πυρκαγιών στο νησί και το ρόλο της Κύπρου στην περιοχή.

Σχολιάζοντας την ανακοίνωση της Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, η κ. Ραουνά αναφέρει ότι «προωθήσαμε με μεθοδικότητα την πρόταση αυτή, στάλθηκε επιστολή από τον Υπουργό Εξωτερικών στην Κομισιόν το 2023, παρουσιάσαμε την πρόταση στην πρόεδρο της Κομισιόν στη σύνοδο των μεσογειακών κρατών – μελών, ενώ ακολούθησαν στη συνέχεια άλλες δύο επιστολές σχετικά με την πρόταση».

Η κ. Ραουνά πρόσθεσε ότι εντός του καλοκαιριού κατατέθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία συγκεκριμένο έγγραφο για τον τρόπο υλοποίησης και τη σημαντικότητα της πρότασης. «Αυτή την χρονική περίοδο ξεκινούμε την προετοιμασία μας ενόψει της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κι αυτό έρχεται ως επιστέγασμα του ρόλου μας ως γέφυρα στην περιοχή».