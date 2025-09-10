Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο είχε ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος.

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνδιάλεξης, οι δύο Υπουργοί συζήτησαν τη στρατηγική συνεργασία Κύπρου και ΗΠΑ σε θέματα ασφάλειας και άμυνας, όπως ανέφερε ο κ. Κόμπος σε ανάρτησή του.

Had a stocktaking telephone conversation with U.S. Secretary of State @SecRubio on our bilateral agenda in the framework of our strategic partnership including our cooperation on security and defence.



Also discussed current developments in the region emphasizing our shared views… pic.twitter.com/UBle6Tzdk1 September 10, 2025

Ο Υπουργός Εξωτερικών Κύπρου σημείωσε ότι η συνομιλία αφορούσε την απολογιστική ανασκόπηση της ατζέντας τους, με ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία τους στους τομείς της ασφάλειας και άμυνας.

Επιπλέον, συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή, τονίζοντας τη συμφωνία τους για την ανάγκη διατήρησης της ασφάλειας και της σταθερότητας.