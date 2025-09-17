Την απόφαση όπως οι αρμόδιες Υπηρεσίες με ευθύνη τη διαχείριση κρίσεων υπαχθούν στη δικαιοδοσία του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο θα μετονομαστεί σε Υπουργείο Εσωτερικών και Πολιτικής Προστασίας, ανακοίνωσε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε τοποθέτηση του κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «μια από τις πέντε βασικές προτεραιότητες της διακυβέρνησης μας, όπως είπα πολλές φορές, και που αγγίζει οριζόντια όλα τα Υπουργεία, είναι οι μεταρρυθμίσεις, ο εκσυγχρονισμός του κράτους του 1960.

Προς αυτή την κατεύθυνση έχουμε πάρει και υλοποιήσει σημαντικές αποφάσεις. Κάποιες βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησής τους. Σήμερα προχωρούμε με μια άλλη εμβληματική μεταρρύθμιση, προχωρώντας στην ανάγκη για ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό εθνικό μηχανισμό πολιτικής προστασίας στη βάση των διεθνών και των ευρωπαϊκών προτύπων.

Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η πρώτη απόφαση που λάβαμε ήταν τον Οκτώβριο του 2023, ακολούθως με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είχαμε τεχνική υποστήριξη από τη Γαλλία και σήμερα θα αποφασίσουμε όπως όλες οι σχετικές Υπηρεσίες που σήμερα είναι διασκορπισμένες σε διάφορα Υπουργεία που διαχειρίζονται θέματα κρίσεων, συστεγαστούν, θα είναι μαζί κάτω από την ίδια Υπηρεσία, έτσι ώστε να έχουμε έναν ισχυρό Εθνικό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας.

Συγκεκριμένα, σήμερα θα αποφασίσουμε τη μεταφορά της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, όπως επίσης και του προσωπικού του Τμήματος Δασών που ασχολείται με δράσεις δασοπροστασίας, όπως πρόληψη, ετοιμότητα και η καταστολή, κάτω από το ίδιο Υπουργείο, μαζί με το Τμήμα Πολιτικής Άμυνας, όλοι κάτω από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Πρόκειται για μια σημαντικότατη μεταρρύθμιση, επαναλαμβάνω, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Δασοπυροσβέστες, Τμήμα Πολιτικής Άμυνας, όλοι πλέον θα εργάζονται μαζί κάτω από την ίδια Υπηρεσία στο Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο μετονομάζεται με σημερινή μας απόφαση ‘Υπουργείο Εσωτερικών και Πολιτικής Προστασίας΄ και θεωρούμε ότι αυτός ο συντονισμός, και ο τερματισμός του να βρίσκονται οι αρμόδιες Υπηρεσίες σε διαφορετικά Υπουργεία, θα οδηγήσει σε ένα σύγχρονο Εθνικό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, στα πρότυπα και άλλων κρατών».