Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συμμετείχε σήμερα το απόγευμα στην τηλεδιάσκεψη της Συμμαχίας των Προθύμων για την Ουκρανία, η οποία έρχεται σε συνέχεια της ιδιαίτερα σημαντικής χθεσινής τηλεδιάσκεψης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου όπου επίσης συμμετείχε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, σε μια συγκυρία όπου η ενότητα και η στρατηγική σύγκλιση της ευρωπαϊκής οικογένειας καθίστανται επιτακτικές.

Σε γραπτή του δήλωση ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος αναφέρει ότι στο πλαίσιο των τηλεδιασκέψεων, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επεσήμανε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία καλωσορίζει την αυξημένη κινητικότητα και την ενεργό εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών στις προσπάθειες για ειρήνευση στην Ουκρανία, καθώς και τη διαρκή διαβούλευση της αμερικανικής πλευράς με την Ουκρανία και τους Ευρωπαίους εταίρους.

Σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επανέλαβε την θέση αρχής της Κυπριακής Δημοκρατίας ότι καμία λύση δεν μπορεί να επιβληθεί στην Ουκρανία. Ταυτόχρονα, τα ζητήματα που αφορούν άμεσα την Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλουν να αποτελούν προϊόν συλλογικής συζήτησης και θεσμικής επεξεργασίας εντός της ίδιας της Ένωσης. Επιπρόσθετα, επαναβεβαίωσε τον πλήρη σεβασμό της Κύπρου στην κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, θέση απόλυτα συμβατή με τη δική μας ιστορική εμπειρία και τις σταθερές μας αρχές.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε επίσης, κατά τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, την ανάγκη να αντιμετωπιστεί αποφασιστικά το φαινόμενο της παράκαμψης κυρώσεων της ΕΕ και των ΗΠΑ από τρίτες χώρες, ιδιαίτερα από χώρες που ανήκουν στο ΝΑΤΟ. Η αξιοπιστία του διεθνούς πλαισίου κυρώσεων και η αποτελεσματικότητά του προϋποθέτουν κοινή στάση, διαφάνεια και συνέπεια εκ μέρους όλων.