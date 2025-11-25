Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εκτιμά πως οι συνομιλίες για την ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία είναι κοντά.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στον Λευκό Οίκο υποστήριξε ότι «βρισκόμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία για την Ουκρανία. Θα το δούμε».

Νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να προχωρήσει με μια ειρηνευτική συμφωνία που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και ότι είναι έτοιμος να συζητήσει τα ευαίσθητα σημεία της με τον πρόεδρο των ΗΠΑ σε συνομιλίες που, όπως είπε, θα πρέπει να περιλαμβάνουν Ευρωπαίους συμμάχους.

Σε ομιλία του προς τη λεγόμενη Συμμαχία των Προθύμων, αντίγραφο της οποίας είδε το πρακτορείο Reuters, ο Ζελένσκι κάλεσε τους Ευρωπαίους ηγέτες να καταλήξουν σε ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη μιας «δύναμης διαβεβαίωσης» στην Ουκρανία και να συνεχίσουν να υποστηρίζουν το Κίεβο για όσο διάστημα η Μόσχα δεν δείχνει προθυμία να τερματίσει τον πόλεμό της.

Την ίδια ώρα, ο Εμανουέλ Μακρόν ανοίγοντας τις εργασίες της σημερινής τηλεδιάσκεψης του «Συνασπισμού των Προθύμων» που υποστηρίζει το Κίεβο, στην οποία λαμβάνει μέρος και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, ότι υπάρχει «επιτέλους μια ευκαιρία να σημειωθεί πραγματική πρόοδος προς μια διαρκή ειρήνη» μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Κατά τον Γάλλο πρόεδρο «απόλυτη προϋπόθεση για μια διαρκή ειρήνη» είναι να παρασχεθούν στην Ουκρανία «πολύ ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας και όχι εγγυήσεις μόνο στα χαρτιά».

«Η Ουκρανία έχει λάβει ως σήμερα πολλές, αθετημένες λόγω των διαδοχικών ρωσικών επιθέσεων, υποσχέσεις και ως εκ τούτου οι ισχυρές εγγυήσεις είναι απαραίτητες» είπε ο Γάλλος πρόεδρος.

«Οι διαπραγματεύσεις έχουν αποκτήσει νέα δυναμική και πρέπει να επωφεληθούμε από αυτό», δήλωσε επίσης ο Εμανουέλ Μακρόν, σημειώνοντας ότι οι συναντήσεις στη Γενεύη, στις 23 Νοεμβρίου, επέτρεψαν έναν ανοιχτό και εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ Ουκρανίας και Ηνωμένων Πολιτειών.

