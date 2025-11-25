Λίγες «ευαίσθητες» λεπτομέρειες, που μπορούν να ξεπεραστούν, απομένουν για να ολοκληρωθούν με θετικό τρόπο οι ειρηνευτικές συνομιλίες, έκανε γνωστό το απόγευμα της Τρίτης και ο Λευκός Οίκος. Λίγο νωρίτερα, οι Financial Times μετέδιδαν πληροφορίες από την ουκρανική πλευρά, πως το Κίεβο κάνει μεν αποδεκτά σημεία του προσχεδίου, που δεν είναι ευνοϊκά για τη Μόσχα, ωστόσο τα ουσιώδη και πλέον σημαντικά θα συζητηθούν μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον.

Η εκπρόσωπος Τύπου Καρολάιν Λέβιτ, μίλησε για «τεράστια πρόοδο» την τελευταία εβδομάδα προς την ειρηνευτική συμφωνία, ενώ επισήμανε ότι θα απαιτηθούν περαιτέρω συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας και ΗΠΑ.

«Την τελευταία εβδομάδα οι ΗΠΑ έχουν κάνει τεράστια πρόοδο προς μία ειρηνευτική συμφωνία, φέρνοντας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τόσο την Ουκρανία, όσο και τη Ρωσία», έγραψε στο X η Λέβιτ. «Υπάρχουν λίγες ‘ευαίσθητες’, αλλά όχι ανυπέρβλητες, λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν και θα απαιτήσουν περαιτέρω συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας και ΗΠΑ», συμπλήρωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Νωρίτερα, την πληροφορία που έδωσε νωρίτερα Αμερικανός αξιωματούχος σε μέσα ενημέρωσης των ΗΠΑ, περί συμφωνίας της Ουκρανίας στα βασικά σημεία του σχεδίου Τραμπ, επιβεβαίωσαν και οι Financial Times.

Σε πληροφορίες που έδωσε ο ανταποκριτής του μέσου στο Κίεβο, Κρίστοφερ Μίλερ, ανέφερε πως, σε επικοινωνία με Ουκρανούς αξιωματούχους, καταλήγει στο συμπέρασμα πως η αντιπροσωπεία του Κιέβου που συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις της Γενεύης, συμφώνησε μεν στα σημεία εκείνα τα οποία δεν ήταν τόσο ευνοϊκά για τη Μόσχα, ωστόσο άφησαν τα θέματα που «καίνε», όπως τα εδαφικά και οι μεταπολεμικές εγγυήσεις ασφαλείας της Ουκρανίας να συζητηθούν μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι να συζητηθούν όταν οι δύο άντρες συναντηθούν στην Ουάσινγκτον, πιθανότατα μέχρι το τέλος του μήνα.

Αυτό, πάντως, που προέκυψε, είναι – σύμφωνα με τους FT – πως οι Ουκρανοί δέχτηκαν μεν να μειώσουν το μέγεθος του στρατού τους, αλλά στα 800.000 άτομα και όχι στα 600.000, που πρότεινε το αρχικό σχέδιο του Λευκού Οίκου.

Η αντίδραση της Μόσχας: Η Δύση προσπαθεί να αλλάξει το αρχικό σχέδιο Τραμπ και να υπονομεύσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες

Η πρώτη αντίδραση της Μόσχας στην παραπάνω είδηση και στο προσαρμοσμένο ειρηνευτικό προσχέδιο, έδωσε ο Σεργκέι Λαβρόφ, ο οποίος άφησε να εννοηθεί πως δεν θα το κάνει αποδεκτό.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η Μόσχα παρέλαβε μέσω ανεπίσημων καναλιών το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, το οποίο φέρεται να αποτελείται από 28 σημεία. Όπως μεταδίδει η ρωσική υπηρεσία του BBC, ο Λαβρόφ υποστήριξε ότι η Ρωσία δεν έχει λάβει «καμία άλλη εκδοχή» του εγγράφου.

Παράλληλα, κατηγόρησε τη Δύση ότι προσπαθεί να «αναπροσαρμόσει το σχέδιο Τραμπ και να υπονομεύσει τις προσπάθειες επίλυσης» της σύγκρουσης. Πρόσθεσε ακόμη ότι η κατάσταση «θα άλλαζε» εάν οι συμφωνίες της συνόδου της Αλάσκας αφαιρούνταν από το σχέδιο.

Ο Λαβρόφ αρνήθηκε επίσης να απαντήσει σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με τη φερόμενη συνάντηση στο Άμπου Ντάμπι μεταξύ εκπροσώπων της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών για το «ειρηνευτικό σχέδιο». Η Μόσχα δεν έχει επιβεβαιώσει τη συμμετοχή της σε αυτές τις συνομιλίες και η σύνθεση της ρωσικής αντιπροσωπείας παραμένει άγνωστη.

Συμφωνία στα βασικά σημεία, είπε Αμερικανός αξιωματούχος

Νωρίτερα, Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε στο NewsNation πως η Ουκρανία φέρεται να συμφώνησε με τα βασικά στοιχεία της ειρηνευτικής πρότασης που έχει αφήσει στο τραπέζι η κυβέρνηση Τραμπ, με ορισμένες λεπτομέρειες να παραμένουν ακόμη προς διευθέτηση, την ώρα που ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ, Νταν Ντρίσκολ βρίσκεται στο Αμπού Ντάμπι για συναντήσεις με Ρώσους και Ουκρανούς αξιωματούχους σχετικά με την πρόταση της κυβέρνησης Τραμπ.

«Οι Ουκρανοί έχουν συμφωνήσει στην ειρηνευτικό σχέδιο. Υπάρχουν μερικές μικρές λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν, αλλά έχουν συμφωνήσει σε ένα ειρηνευτικό deal» είπε ο αξιωματούχος.

«Οι αντιπροσωπείες μας κατέληξαν σε κοινή κατανόηση σχετικά με τους βασικούς όρους της συμφωνίας που συζητήθηκε στη Γενεύη», συνέχισε. «Τώρα βασιζόμαστε στην υποστήριξη των ευρωπαίων εταίρων μας για τα επόμενα βήματά μας».

«Ανυπομονούμε να οργανώσουμε μια επίσκεψη του Προέδρου της Ουκρανίας στις ΗΠΑ το συντομότερο δυνατόν τον Νοέμβριο, προκειμένου να ολοκληρωθούν τα τελικά βήματα και να επιτευχθεί συμφωνία με τον Πρόεδρο Τραμπ», πρόσθεσε.

Οι ΗΠΑ ανανέωσαν τις προσπάθειές τους να τερματίσουν τον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, με αντιπροσωπείες από τις ΗΠΑ, την Ουκρανία και βασικούς ευρωπαίους συμμάχους να συναντώνται στη Γενεύη το Σαββατοκύριακο για να συζητήσουν το σχέδιο 28 σημείων που πρότειναν οι ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα.

Το σχέδιο έχει επικριθεί ευρέως ως υπερβολικά ευνοϊκό για τη Ρωσία, αλλά αξιωματούχοι των ΗΠΑ έχουν δηλώσει ότι το έγγραφο δεν είναι η τελική πρόταση και ότι είναι πιθανό να αλλάξει.

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε αργά τη Δευτέρα ότι «ο κατάλογος των απαραίτητων βημάτων για τον τερματισμό του πολέμου μπορεί να καταστεί εφαρμόσιμος», αφού οι αξιωματούχοι βγήκαν από τις συνομιλίες στη Γενεύη την Κυριακή αισιόδοξοι για την πρόοδο. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι σχεδίαζε να συζητήσει «ευαίσθητα» εκκρεμή ζητήματα με τον Τραμπ.

Ένας από τους Ουκρανούς αντιπροσώπους στις συνομιλίες της Κυριακής μεταξύ των ΗΠΑ και της Ουκρανίας στη Γενεύη, ο Ολεξάντρ Μπεβζ, δήλωσε ότι ο αριθμός των σημείων στην προτεινόμενη συμφωνία μειώθηκε, αλλά αρνήθηκε τις αναφορές ότι το ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων των ΗΠΑ αποτελείται πλέον από 19 σημεία.

«(Το έγγραφο) θα συνεχίσει να αλλάζει. Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι μειώθηκε για να αφαιρεθούν σημεία που δεν σχετίζονται με την Ουκρανία, για να αποκλειστούν τα διπλά και για λόγους επεξεργασίας», δήλωσε ο Μπεβζ στο Associated Press, προσθέτοντας ότι ορισμένα σημεία που αφορούσαν αποκλειστικά τις σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ αποκλείστηκαν.

Ο Ρουστέμ Ουμέροφ, γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας, επιβεβαίωσε νωρίτερα σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι αντιπροσωπείες της Ουκρανίας και των ΗΠΑ συμφώνησαν στους «βασικούς όρους» της συμφωνίας που παρουσιάστηκε στη Γενεύη.

«Εκτιμούμε τις παραγωγικές και εποικοδομητικές συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν στη Γενεύη μεταξύ των αντιπροσωπειών της Ουκρανίας και των ΗΠΑ, καθώς και τις σταθερές προσπάθειες του Προέδρου Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο», έγραψε ο Ουμέροφ σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

