Ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο CBS News την Τρίτη ότι η κυβέρνηση της Ουκρανίας έχει «συμφωνήσει σε μια ειρηνευτική συμφωνία» με τη μεσολάβηση της κυβέρνησης Τραμπ για να σταματήσει η σχεδόν τετραετής επίθεση της Ρωσίας. Ο Αμερικανός αξιωματούχος και ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ, είπαν ότι έχει επιτευχθεί μια κοινή κατανόηση επί μιας πρότασης, με τις λεπτομέρειες να πρέπει ακόμη να καθοριστούν.

Ο Ουμέροφ εξέφρασε αισιοδοξία ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα μπορούσε να ταξιδέψει στην Ουάσινγκτον πριν από το τέλος Νοεμβρίου για να οριστικοποιήσει τη συμφωνία.

«Οι Ουκρανοί έχουν συμφωνήσει στην ειρηνευτική συμφωνία», είπε ο Αμερικανός αξιωματούχος στο CBS News. «Υπάρχουν μερικές δευτερεύουσες λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν, αλλά έχουν συμφωνήσει στην ειρηνευτική συμφωνία.»

Η είδηση έρχεται την ώρα που ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ, Νταν Ντρίσκολ, βρισκεται στο Αμπού Ντάμπι για να συναντηθεί με Ρώσους αξιωματούχους, όπως δήλωσαν στο CBS News δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι και δύο διπλωματικές πηγές που δεν ήταν εξουσιοδοτημένοι να μιλήσουν δημόσια. Πέμπτη πηγή με γνώση των συνομιλιών επιβεβαίωσε επίσης την παρουσία του Ντρίσκολ στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Δεν υπήρξε άμεση αντίδραση από τη Ρωσία σχετικά με όσα συμφωνήθηκαν στο Αμπού Ντάμπι.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια ενημέρωσης Τύπου νωρίτερα την Τρίτη, ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ είπε στους δημοσιογράφους ότι, παρόλο που η Ρωσία «εκτιμά τη στάση των ΗΠΑ, οι οποίες αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία στην επίλυση της ουκρανικής σύγκρουσης», η Μόσχα «λειτουργεί επαγγελματικά, χωρίς να διαρρέει πληροφορίες πριν επιτευχθούν επίσημες συμφωνίες. Η Ρωσία αναμένει ότι οι ΗΠΑ θα την ενημερώσουν για τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων με την Ουκρανία και την Ευρώπη στο άμεσο μέλλον.»

Ένας Αμερικανός στρατιωτικός αξιωματούχος στο Αμπού Ντάμπι είπε στο CBS News ότι ο Ντρίσκολ την Τρίτη διαπραγματευόταν επί ώρες με Ρώσους εκπροσώπους, μπαίνοντας και βγαίνοντας σε συναντήσεις όλη την ημέρα.

«Παραμένουμε πολύ αισιόδοξοι», είπε ο αξιωματούχος. «Ο υπουργός Ντρίσκολ είναι αισιόδοξος. Ελπίζουμε ότι σύντομα θα λάβουμε ανατροφοδότηση από τους Ρώσους. Η διαδικασία κινείται γρήγορα.»

Δεν είναι σαφές ποιοι άλλοι συμμετέχουν στην αμερικανική αντιπροσωπεία στο Αμπού Ντάμπι. Αμερικανός αξιωματούχος είπε ότι μια ουκρανική αντιπροσωπεία βρισκόταν επίσης εκεί και είχε έρθει σε επαφή με τον Ντρίσκολ και την ομάδα του.

