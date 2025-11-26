Το Κίνημα Άλμα επανέρχεται στο θέμα του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, Σάββα Αγγελίδη, με αιχμηρή ανακοίνωση στην οποία διερωτάται αν «σε ποια ευνομούμενη χώρα της Ευρώπης θα παρέμενε Βοηθός Γενικού Εισαγγελέα ένας αξιωματούχος σαν τον κ. Σάββα Αγγελίδη». Μεταξύ άλλων ζητά άμεσες απαντήσεις από την Νομική Υπηρεσία για τις επανειλημμένες αναστολές και αποσύρσεις πονικών υποθέσεων που αφορούν πρώην πελάτη του.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Μετά από χθεσινές αναφορές της Βουλεύτριας Ειρήνης Χαραλαμπίδου, σχετικά με νέα αναστολή ποινικής δίωξης του γνωστού πλέον πρώην πελάτη του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα Σάββα Αγγελίδη, θεωρούμε επιβεβλημένο, για σκοπούς της στοιχειώδους διαφάνειας και λογοδοσίας, να δοθεί από πλευράς Νομικής Υπηρεσίας πλήρης ενημέρωση σχετικά με τα πραγματικά γεγονότα.

Συνοπτικά τα γεγονότα

Το εν λόγω πρόσωπο είναι γνωστό στις Αρχές, με προηγούμενες καταδίκες και σοβαρές εμπλοκές, μεταξύ άλλων, (α) σε υπόθεση διευκόλυνσης διαφυγής στα κατεχόμενα δράστη πυροβολισμού εναντίον προσώπου (2016), και (β) κατοχής ναρκωτικών. Δικηγόρος του ήταν αρχικά ο ίδιος ο κ. Αγγελίδης και, στη συνέχεια, μετά την υπουργοποίησή του το 2018, το πρώην δικηγορικό γραφείο του κ. Αγγελίδη, στο οποίο συνεχίζει να εργάζεται η σύζυγός του.

Τον Μάιο 2022, και ενώ εναντίον του εν λόγω προσώπου εκκρεμούσε, ενώπιον δικαστηρίου, ποινική κατηγορία για οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών, ο Βοηθός Γενικού Εισαγγελέα έγραψε πάνω στο κατηγορητήριο την οδηγία «η υπόθεση να ανασταλεί» και την επόμενη ημέρα έστειλε σχετική επιστολή στο δικαστήριο. Δικηγόρος του κατηγορούμενου, και σε αυτή την υπόθεση, ήταν το πρώην δικηγορικό γραφείο του Σάββα Αγγελίδη.

Όταν το ζήτημα εξετάστηκε από την Αρχή κατά της Διαφθοράς, ο Βοηθός Γενικού Εισαγγελέα κ. Αγγελίδης ισχυρίστηκε ότι, όταν ανέστελλε την ποινική δίωξη, δεν γνώριζε ότι αυτή αφορούσε στον πρώην πελάτη του, αφού είχε ξεχάσει το όνομά του.

Το 2023, το ίδιο πρόσωπο, μετά τα πολλαπλά μαχαιρώματα που επέφερε σε τρίτο πρόσωπο, συνελήφθη για διερευνώμενο αδίκημα απόπειρας φόνου. Τελικά, από τη Νομική Υπηρεσία κατηγορήθηκε μόνο για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης και καταδικάστηκε το 2024 σε 4 χρόνια φυλάκιση. Δικηγόρος του ήταν και πάλι το πρώην δικηγορικό γραφείο του κ. Αγγελίδη.

Το 2024, και ενώ ήταν ήδη υπόδικος στις φυλακές, το πρόσωπο αυτό συνελήφθη ως ο ηθικός αυτουργός βομβιστικής επίθεσης εναντίον αξιωματικού Φυλακών. Η υπόθεση καταχωρήθηκε στο δικαστήριο τον Οκτώβριο 2024. Χθες (25/11/25), η Βουλεύτρια Ειρήνη Χαραλαμπίδου ρώτησε δημοσίως κατά πόσον η πιο πάνω υπόθεση έχει ανασταλεί. Μετά την αναφορά της αυτή, εντοπίσαμε δημοσίευμα της ιστοσελίδας Reporter ημερομηνίας 2 Οκτωβρίου 2025, στο οποίο αναφέρεται ότι «η Κατηγορούσα Αρχή […] απέσυρε την υπόθεση και οι τρεις κατηγορούμενοι [μεταξύ των οποίων το εν λόγω πρόσωπο] απαλλάχθηκαν από όλες τις κατηγορίες». Και σε αυτή την υπόθεση, δικηγόρος του κατηγορουμένου ήταν το πρώην δικηγορικό γραφείο του Σάββα Αγγελίδη.

Τα εύλογα ερωτήματα που προκύπτουν

Έχει πράγματι ανασταλεί ή αποσυρθεί η υπόθεση της βομβιστικής επίθεσης; Δεδομένου ότι η διαχείριση των ποινικών αδικημάτων από πλευράς Νομικής Υπηρεσίας εμπίπτει στα καθήκοντα του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, είχε οποιαδήποτε συμμετοχή ή εμπλοκή στην απόφαση αυτή ο Σάββας Αγγελίδης; Αν η απάντηση στο πρώτο ερώτημα είναι θετική, για ποιο λόγο αποσύρθηκε μια τόσο σοβαρή υπόθεση, στην οποία ο ανακριτής χαρακτήρισε το πρόσωπο αυτό ως τον “ιθύνων νου” και η Κατηγορούσα Αρχή διαβεβαίωνε ότι υπήρχε ισχυρή μαρτυρία; Τέλος, η πιο σημαντική ερώτηση: μετά τη συσσώρευση τόσων περιστατικών [και άλλων, όπως η προσωπική κριτική από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) στον Βοηθό Γενικού Εισαγγελέα] που αμαυρώνουν το αξίωμα του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα και καταρρακώνουν την εμπιστοσύνη στον φορέα του, πώς μπορεί ο κ. Αγγελίδης να ασκεί ακόμη το υψηλό λειτούργημά του; Σε ποια ευνομούμενη χώρα της Ευρώπης θα παρέμενε στο κρισιμότατο αξίωμά του αξιωματούχος σαν τον κ. Αγγελίδη;

Η διαφάνεια στη λειτουργία των θεσμών, η ακεραιότητα των αξιωματούχων τους και η εμπιστοσύνη των πολιτών δεν είναι έννοιες θεωρητικές ή προαιρετικές, αλλά∙ αποτελούν θεμελιώδεις υποχρεώσεις απέναντι στη Δημοκρατία και απέναντι στους πολίτες. Καλούμε τον Βοηθό Γενικού Εισαγγελέα, είτε να σεβαστεί τις θεσμικές υποχρεώσεις του και να ενημερώσει υπεύθυνα και ειλικρινώς τους πολίτες για όσα του καταλογίζονται, είτε να υποβάλει την παραίτησή του, την οποία ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης υποχρεούται να αποδεχθεί.