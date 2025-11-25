«Σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν διέψευσε τη δημοσιογραφική πληροφορία αναφορικά με την φερόμενη πρόθεση παραίτησης του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα Σάββα Αγγελίδη», αναφέρει σε ανακοίνωση του το Κίνημα Άλμα – Πολίτες για την Κύπρο προσθέτοντας ότι η Αρχή κατά της Διαφθοράς, είχε ήδη δρομολογήσει νέα έρευνα εναντίον του ίδιου του κ. Αγγελίδη που αφορά την περίοδο που ήταν Υπουργός Άμυνας. «Αυτή η έρευνα προστίθεται στη σοβαρή υπόθεση του μαύρου κατασκοπευτικού βαν».

Το Άλμα θέτει σειρά σοβαρών θεσμικών ερωτημάτων αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας της Αρχής Κατά της Διαφθοράς και τη σχέση της με τη Νομική Υπηρεσία, με αφορμή πληροφορίες για επικείμενη έρευνα που αφορά τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα, Σάββα Αγγελίδη.

Το κίνημα υπενθυμίζει ότι, όπως συμβαίνει συνήθως, η Αρχή Κατά της Διαφθοράς ενημερώνει εκ των προτέρων τη Νομική Υπηρεσία πριν ξεκινήσει τη διερεύνηση μιας υπόθεσης. «Επομένως», επισημαίνει, «προκύπτουν κρίσιμα και εύλογα ερωτήματα» όπως:

«Ενημερώθηκε η Νομική Υπηρεσία για την επικείμενη έρευνα; Πότε; Ενημερώθηκε ή όχι ο ίδιος ο κ. Αγγελίδης; Ποια ήταν η αντίδρασή της;

Είναι σύμπτωση ότι αμέσως μετά εμφανίζεται η “πρόθεση παραίτησης” του κ. Αγγελίδη, γεγονός που ενεργοποιεί τον Πρόεδρο – το μόνο πρόσωπο που μπορεί να παρέμβει στην Αρχή;

Πόσο θεσμικά υγιές είναι να δημιουργείται η εντύπωση ότι μια επικείμενη έρευνα οδηγεί σε κινήσεις που ενδέχεται να επηρεάσουν την ανεξαρτησία της Αρχής;»

Το Άλμα σημειώνει ότι τα ερωτήματα αυτά γίνονται ακόμη σοβαρότερα μετά τις σημερινές δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος έκανε λόγο για «ζητήματα» μεταξύ Ανεξάρτητων Αρχών. «Άρα παραδέχεται ότι υπάρχουν προβλήματα», αναφέρει το κίνημα. «Είναι υγιές να γνωρίζει ο Πρόεδρος ότι η Νομική Υπηρεσία επιχειρεί να εμποδίσει έρευνες της Αρχής Κατά της Διαφθοράς και να παραμένει αμέτοχος;»

Ο Πρόεδρος διέψευσε κατηγορηματικά ότι ο κ. Αγγελίδης έθεσε ζήτημα Αστυνομίας και Κεντρικών Φυλακών στις πρόσφατες συναντήσεις τους. «Αν τον πιστέψουμε», συνεχίζει το Άλμα, «τότε ποιο θέμα έθεσε; Το μόνο ανοιχτό και κρίσιμο θέμα είναι αυτό της Αρχής Κατά της Διαφθοράς».

Το Άλμα υπογραμμίζει ακόμη ότι οι αναφορές που διακινούνται από τον κύκλο του κ. Αγγελίδη, ότι δεν εμπιστεύεται την Αστυνομία και τις Φυλακές, κάνοντας λόγο για δυσλειτουργίες, διαρροές και φαινόμενα διαφθοράς, αγγίζουν τον πυρήνα του ποινικού συστήματος της χώρας. «Αυτά δεν είναι λεπτομέρειες. Αφορούν την ασφάλεια των πολιτών και το ίδιο το κράτος δικαίου», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Το κίνημα απευθύνει άμεση πρόσκληση στον Υπουργό Δικαιοσύνης να τοποθετηθεί δημόσια:

«Συμφωνεί με τις καταγγελίες που αποδίδονται στον Σάββα Αγγελίδη;

Πώς τοποθετείται απέναντι στην εικόνα που παρουσιάζεται για Αστυνομία και Φυλακές;

Έχουν ληφθεί μέτρα; Ή θα εξακολουθήσει να σιωπά;»

«Η σιωπή δεν είναι ουδέτερη», αναφέρει το Άλμα, «αλλά πολιτικά και θεσμικά ενοχλητική, επηρεάζοντας το αίσθημα ασφάλειας που δικαιούνται οι πολίτες».

Το κίνημα καταλήγει ότι η κυβέρνηση «δεν μπορεί να παρακολουθεί από απόσταση», τονίζοντας πως το ελάχιστο που απαιτείται πλέον είναι διαφάνεια, λογοδοσία, καθαρή τοποθέτηση και πλήρης θεσμική προστασία της Αρχής Κατά της Διαφθοράς.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν διέψευσε τη δημοσιογραφική πληροφορία αναφορικά με την φερόμενη πρόθεση παραίτησης του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα Σάββα Αγγελίδη. Επιπλέον, πληροφορούμαστε σήμερα ότι η Αρχή είχε ήδη δρομολογήσει νέα έρευνα εναντίον του ίδιου του κ. Αγγελίδη που αφορά την περίοδο που ήταν Υπουργός Άμυνας. Αυτή η έρευνα προστίθεται στη σοβαρή υπόθεση του μαύρου κατασκοπευτικού βαν.

Είναι γνωστό ότι, συνήθως, η Αρχή κατά της Διαφθοράς, προτού προχωρήσει στη διερεύνηση μιας υπόθεσης, ενημερώνει τη Νομική Υπηρεσία.

Επομένως, εύλογα προκύπτουν κρίσιμα ερωτήματα:

1. Ενημερώθηκε η Νομική Υπηρεσία; Πότε; Ενημερώθηκε ή όχι ο ίδιος ο κ. Αγγελίδης για την επικείμενη έρευνα; Ποια ήταν η απάντηση της Νομικής Υπηρεσίας;

2. Είναι σύμπτωση ότι, αμέσως μετά, εμφανίζεται “πρόθεση παραίτησης” του κ. Αγγελίδη, η οποία ενεργοποιεί τον Πρόεδρο, το μοναδικό πρόσωπο που θα μπορούσε με το βάρος της θέσης του να παρέμβει στην Αρχή;

3. Πόσο θεσμικά υγιές είναι να δημιουργείται η εντύπωση ότι μια επικείμενη έρευνα οδηγεί σε κινήσεις που μπορούν να επηρεάσουν – άμεσα ή έμμεσα – την ανεξαρτησία της Αρχής κατά της Διαφθοράς;

Τα ερωτήματα γίνονται ακόμη πιο σοβαρά μετά τις σημερινές αναφορές του Προέδρου της Δημοκρατίας περί θεμάτων που υπάρχουν μεταξύ Ανεξάρτητων Αρχών. Άρα, παραδέχεται ότι υπάρχουν θέματα. Είναι υγιές αυτό; Είναι υγιές να γνωρίζει ο Πρόεδρος ότι η Νομική Υπηρεσία επιχειρεί να εμποδίσει την Αρχή κατά της Διαφθοράς από τη διεξαγωγή ερευνών και να μένει αμέτοχος, ως Πόντιος Πιλάτος;

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διέψευσε επίσης κατηγορηματικά ότι τέθηκε από τον Σάββα Αγγελίδη θέμα Αστυνομίας και Κεντρικών Φυλακών. Εάν τον πιστέψουμε, τότε παραμένει το ερώτημα: Ποια θέματα τέθηκαν από τον Σάββα Αγγελίδη στις πρόσφατες μεταξύ τους συναντήσεις στο Προεδρικό; Το μόνο θέμα που παραμένει είναι αυτό της Αρχής Κατά της Διαφθοράς.

Και όλα αυτά ενώ ο κ. Αγγελίδης, ο δεύτερος τη τάξει στη Νομική Υπηρεσία και υπεύθυνος για τις ποινικές έρευνες, φαίνεται να διαρρέει παντού και οι δημοσιογράφοι να επικαλούνται πηγές δίπλα σε αυτόν, ότι δεν εμπιστεύεται την Αστυνομία και τις Κεντρικές Φυλακές. Καταγγελίες που περιγράφουν δυσλειτουργίες, ανεπαρκείς χειρισμούς, διαρροές και το κυριότερο, διαφθορά.

Αυτές οι αναφορές δεν είναι λεπτομέρειες.

Αφορούν την καρδιά του ποινικού συστήματος της χώρας. Αφορούν την ασφάλεια των πολιτών. Αφορούν το ίδιο το Κράτος Δικαίου και εκπορεύονται από τον υπεύθυνο αξιωματούχο για τις ποινικές διώξεις.

Ανεξάρτητα, λοιπόν, εάν ο Σάββας Αγγελίδης έθεσε ή όχι στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας θέμα Αστυνομίας και Κεντρικών Φυλακών, ο κύκλος του αυτά διαρρέει.

Γι’ αυτό καλούμε ευθέως τον Υπουργό Δικαιοσύνης να απαντήσει:

– Συμφωνεί με τις δημόσιες καταγγελίες του Σάββα Αγγελίδη που εποπτεύει τις ποινικές έρευνες;

– Τι θέση λαμβάνει για την εικόνα που περιγράφει ο κ. Αγγελίδης για Αστυνομία και Φυλακές;

– Έχουν ληφθεί μέτρα; Ή θα συνεχίσει να σιωπά;

Η σιωπή του Υπουργού Δικαιοσύνης δεν είναι αδιάφορη. Είναι πολιτικά και θεσμικά ενοχλητική και αφορά τον πυρήνα του αισθήματος ασφάλειας που δικαιούνται να νιώθουν οι πολίτες. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να “παρακολουθεί από απόσταση”.

Οι πολίτες βλέπουν.

Και η εικόνα που προκύπτει είναι δυσώδης και εξαιρετικά ανησυχητική.

Το ελάχιστο που απαιτείται πλέον είναι διαφάνεια, λογοδοσία, καθαρή κυβερνητική τοποθέτηση και πλήρης θεσμική προστασία της Αρχής κατά της Διαφθοράς.

Το θέμα δεν κλείνει.

Και δεν θα το αφήσουμε να κλείσει.