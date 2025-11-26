«Ουδέποτε υπέβαλα παραίτηση στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας», ξεκαθαρίζει ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας σε γραπτή δήλωση του. Ο Σάββας Αγγελίδης, σπάει τη σιωπή του μετά από τέσσερις ημέρες, με αφορμή τη δημόσια συζήτηση που εξελίσσεται. Το όλο ζήτημα άρχισε από ένα παραπολιτικό δημοσιευμένο στην εφημερίδα «Πολίτης» την περασμένη Κυριακή, το οποίο αναφερόταν σε υποβολή παραίτησης.

Ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας παραδέχεται ότι υπήρχαν σκέψεις και προθέσεις για παραίτηση, ωστόσο ξεκαθαρίζει ότι δεν τις υλοποίησε λόγω της αντίδρασης και των ανησυχιών των συνεργατών του στη Νομική Υπηρεσία, αλλά και προβληματισμών που του έθεσαν άτομα τα οποία, όπως λέει, τυγχάνουν του σεβασμού του.

Αναφέρει «ευθαρσώς» ότι αξιολογήθηκαν στο παρελθόν πληροφορίες για απειλές προς εκείνον και την οικογένεια του, ωστόσο ποτέ δεν είχε θέσει ζήτημα αποχώρησης γι’ αυτό το λόγο. Υπογραμμίζει ακόμη ότι ουδέποτε εξέφρασε τη θέση πως υπάρχει διαφθορά στην Αστυνομία και υποστηρίζει ότι αυτό δε θα αποτελούσε ποτέ λόγο για την παραίτηση του.

Για τις υποθέσεις εναντίον του ενώπιον της Αρχής Κατά της Διαφθοράς, ο Σάββας Αγγελίδης τονίζει ότι δεν του επιτρέπεται να σχολιάσει δημόσια τα περί καθυστέρησης και διαδικασίας, αφού είναι επηρεαζόμενο πρόσωπο. Στέλνει όμως μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι «η ανοχή που εκ της θέσεως μου οφείλω να επιδείξω ως προς τη μη ολοκλήρωση εντός εύλογου χρόνου των ερευνών, δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αποδοχή μιας κατάστασης που υπονομεύει τα θεμέλια του κράτους δικαίου».

Αυτούσια η τοποθέτηση του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, Σάββα Αγγελίδη:

«Με αφορμή τη δημόσια συζήτηση που εξελίσσεται τις τελευταίες μέρες αναφορικά με το πρόσωπό μου, κρίνω σκόπιμο να ξεκαθαρίσω ότι ουδέποτε υπέβαλα παραίτηση στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Πολλές φορές εξέφρασα προβληματισμούς για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο θεσμός που υπηρετώ και το γεγονός ότι δεν υλοποίησα τις σκέψεις μου ή τις προθέσεις μου περί παραίτησης, οφείλεται στην αντίδραση και στις ανησυχίες των συνεργατών μου στη Νομική Υπηρεσία για τη συλλογική μας ευθύνη έναντι του δημοσίου συμφέροντος και του τόπου, αλλά και στους προβληματισμούς που μου έθεσαν άτομα που τυγχάνουν του σεβασμού μου.

Ευθαρσώς αναφέρω ότι στο παρελθόν αξιολογήθηκαν πληροφορίες για απειλές που αφορούσαν εμένα και μέλη της οικογένειάς μου και υπήρξε ανάλογη διαχείριση από τις αρμόδιες αρχές. Δεν έχω ποτέ θέσει ζήτημα αποχώρησής μου από τη Νομική Υπηρεσία γι’ αυτό τον λόγο. Συνάμα κάνω έκκληση όπως υπάρξει σεβασμός από όλους γι’ αυτό το πολύ ευαίσθητο θέμα.

Παράλληλα, ουδέποτε εξέφρασα τη θέση ότι υπάρχει διαφθορά στην Αστυνομία και ότι αυτό θα αποτελούσε ποτέ λόγο για παραίτησή μου, όπως εσφαλμένα παρουσιάζεται.

Δεν μου επιτρέπεται να προβώ σε δημόσιο σχολιασμό τόσο για το θέμα της καθυστέρησης όσο και για πιο σοβαρά ζητήματα που εγείρονται επί της διαδικασίας και επί της ουσίας των καταγγελιών που με αφορούν και εκκρεμούν εδώ και χρόνια ενώπιον της Αρχής κατά της Διαφθοράς, λόγω του ότι είμαι άμεσα επηρεαζόμενο πρόσωπο και λόγω της αυτοσυγκράτησης που θεσμικά μου επιβάλλεται. Τονίζω, ωστόσο, ότι η ανοχή που εκ της θέσεως μου οφείλω να επιδείξω ως προς τη μη ολοκλήρωση εντός εύλογου χρόνου των ερευνών, δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αποδοχή μιας κατάστασης που υπονομεύει τα θεμέλια του κράτους δικαίου. Αυτή η κατάσταση πρέπει να προβληματίσει όλους.

Η αποστολή μου δεν είναι να αναλώνω δυνάμεις και να αντιδρώ σε κάθε συκοφαντικό και κακόβουλο σχόλιο ή ενέργειες. Ευελπιστώ ότι θα αφεθούμε ως Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε απρόσκοπτα προς διασφάλιση των συμφερόντων του Κράτους.»